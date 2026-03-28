Porsche zündet den Elektro-Hammer und bringt mit dem neuen Cayenne Electric Turbo das stärkste Serienmodell aller Zeiten. Doch reichen die maximal möglichen 1156 PS, um 2026 zurück auf die Erfolgsspur zu rasen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Porsche präsentiert den Cayenne Electric Turbo mit 1156 PS

Elektro-SUV lädt Akku von 10 auf 80 Prozent in 16 Minuten

Preis ab 189'000 Franken, Reichweite bis zu 615 Kilometer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Nach über 20 Jahren und vier Modellgenerationen geht Porsche beim Cayenne den nächsten grossen Schritt: Erstmals gibts den Erfolgs-SUV auch vollelektrisch. Speerspitze der Modellreihe ist der Cayenne Electric Turbo mit satten 1156 PS (850 kW). Er ist damit nicht nur deutlich stärker als sein hybrider Verbrenner-Bruder, sondern gleich der stärkste Serien-Porsche aller Zeiten! Nach einem eher durchwachsenen Jahr 2025 stellt sich die Frage: Ist dieses Elektrobiest die richtige Antwort von Porsche? Im Interview erklärt Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner, wie die Rückkehr zum Erfolg gelingen soll.

Vor der Fahrt

Zur Einordnung: Der Cayenne mit Verbrenner- und Hybridantrieb bleibt weiterhin im Programm. Der Electric ergänzt die Palette – und stellt Käufer vor die Wahl: klassischer V8 oder Hightech-Stromer mit Rekordleistung? Optisch geht der Elektro-Cayenne einen eigenen Weg und ähnelt dem kleineren Macan. Die Front wirkt höher, aggressiver und deutlich futuristischer. Grosse Lufteinlässe dominieren die untere Hälfte, während die schmalen Scheinwerfer dem SUV einen besonders scharfen Blick verleihen.

Am Heck setzt Porsche auf ein durchgehendes Lichtband mit beleuchtetem Schriftzug – mittlerweile ein Markenzeichen. Besonders auffällig: die enorme Breite und die massiven 375-Millimeter-Walzen, die den bulligen Auftritt unterstreichen. Für Effizienz sorgen aktive Aerodynamik-Elemente: Seitliche Flaps fahren bei höherem Tempo aus, um den Luftstrom zu optimieren. Innen bleibt sich Porsche treu: viel Platz, hochwertige Materialien und ein Cockpit voller Bildschirme – zwei Infotainment-Screens in der Mitte, die durch eine Biegung geteilt sind plus optionales Display für den Beifahrer.

Auf der Strasse

Dann wirds ernst. 1156 PS (850 kW) in einem fast fünf Meter langen SUV – wir tasten uns vorsichtig ran. Typisch Porsche: das dünne Lenkrad, das perfekt in der Hand liegt. Die Lenkung ist direkt, aber nicht nervös – genau die richtige Mischung für ein Fahrzeug dieser Grösse. Je nach Fahrmodus verändert sich der Charakter spürbar. Im Sport-Plus-Modus zeigt der Cayenne Electric Turbo, was in ihm steckt: Das Fahrwerk senkt sich ab, der Heckspoiler fährt aus und der Soundgenerator sorgt für akustische Untermalung.

Porsche Cayenne Turbo Electric im Schnellcheck Antrieb: Elektromotor, 1156 PS bei Launch Control (850 kW), 1500 Nm, Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 113 kWh.

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 2,5 s, Spitze 260 km/h, max. Ladeleistung AC/DC 22/390 kW, Reichweite WLTP 615 km.

Masse: L/B/H 4,98/1,98/1,67 m, Gewicht 2720 kg, Laderaum 747 l.

Umwelt: Verbrauch WLTP 20,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preis: ab 189'000 Franken, Basis-Cayenne ab 119'800 Franken. Antrieb: Elektromotor, 1156 PS bei Launch Control (850 kW), 1500 Nm, Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 113 kWh.

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 2,5 s, Spitze 260 km/h, max. Ladeleistung AC/DC 22/390 kW, Reichweite WLTP 615 km.

Masse: L/B/H 4,98/1,98/1,67 m, Gewicht 2720 kg, Laderaum 747 l.

Umwelt: Verbrauch WLTP 20,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preis: ab 189'000 Franken, Basis-Cayenne ab 119'800 Franken. Mehr

Auf kurvigen Bergstrassen überrascht der Mega-SUV mit beeindruckender Agilität. Kaum zu glauben, dass hier 2,7 Tonnen bewegt werden. In atemberaubenden 2,5 Sekunden schiesst der Koloss auf Tempo 100 und rast damit aufs Niveau des knapp eine Tonne leichteren 911 Turbo S – irre! Zahlen, die man in dieser Fahrzeugklasse kaum für möglich hält. Noch eindrücklicher: die Bremsleistung. Nicht nur wegen der Verzögerung, sondern weil dabei bis zu 600 kW Energie rekuperiert werden. Und auch abseits befestigter Strassen glänzt der Elektro-Cayenne. Mit Offroad-Paket sind Steigungen und Gefälle kein Problem. Der Böschungswinkel liegt bei bis zu 25 Grad, die maximale Anhängelast bei 3,5 Tonnen.

Das war gut

Der Cayenne Electric bleibt ein echter Cayenne – nur moderner und extremer. Die Verarbeitung ist auf Top-Niveau, der Innenraum hochwertig und geräumig. Trotz 2,7 Tonnen überzeugt das Fahrverhalten mit erstaunlicher Sportlichkeit und Präzision. Die 1156 PS liefern brachiale Leistung und machen den Turbo zum stärksten Serien-Porsche überhaupt. Auch technisch setzt er Massstäbe: Mit bis zu 390 kW lädt der Akku in rund 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Dazu kommt die starke Rekuperationsleistung von bis zu 600 kW, die Effizienz und Performance verbindet.

Das war schlecht

Wer des Öfteren die wahnwitzige Power des Elektro-SUVs abruft, für den rückt die angegebene WLTP-Reichweite von 615 Kilometern in weite Ferne. Mit 189’000 Franken ist der Cayenne Electric Turbo zudem alles andere als ein Schnäppchen, auch wenn er im Vergleich zum Turbo Hybrid-Modell knapp 25'000 Franken günstiger ist. Die Bedienung des Infotainment-Screens auf der unteren Hälfte des Curved-Displays ist grösstenteils intuitiv. Trotzdem finden wir die Vielzahl an Bildschirmen etwas zu viel des Guten.

Das bleibt

Bleibt die Frage, ob es zum Porsche-Image passt, ausgerechnet einen Elektro-SUV zum stärksten Serienmodell aller Zeiten zu küren. Die Reaktionen der Kundschaft und die tatsächliche Nachfrage werden Aufschluss bringen. Für diejenigen Kunden, die nicht gleich das Elektrobiest mit über 1100 PS in die Einfahrt stellen wollen, bietet Porsche innerhalb der neuen Elektro-Cayenne-Reihe auch zahmere Alternativen. Die Einstiegsversion geht ab 119’800 Franken los, während leistungsstärkere Varianten wie der Cayenne S Electric mit 144'600 Franken darüber angesiedelt sind.