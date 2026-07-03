US-Hersteller Lucid bringt mit dem Gravity ein Elektro-SUV der Superlative in die Schweiz. Mit 839 PS, Platz für sieben Personen sowie einer Reichweite von 620 Kilometern beeindruckt der 125'900 Franken teure Koloss – trotz kleiner Schwächen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lucid bringt neuen SUV Gravity in die Schweiz, Topmodell ab 125'900 Franken.

Grand Touring: 839 PS, 3,6 Sekunden auf 100 km/h.

Verbrauch 19,5 kWh/100 km, Ladeleistung bis 365 kW, bis zu 3398 Liter Laderaum.

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

SUVs werden bei uns immer beliebter. Mehr als jeder zweite Neuwagen ist mittlerweile ein SUV. So macht es Sinn, dass US-Hersteller Lucid nach der Limousine Air nun den SUV Gravity in die Schweiz bringt. Wir sind mit dem Topmodell Grand Touring nach Köln (D) gefahren.

Vor der Fahrt

Beim Abholen des Testfahrzeugs stellen wir uns die Frage: Wie sinnvoll ist dieses US-Auto für Schweizer Strassen? Der Gravity ist 5,04 Meter lang und zwei Meter breit – und fühlt sich nicht nur auf den ersten Metern ziemlich unübersichtlich an. Optisch erinnert der knapp 2,7 Tonnen schwere Koloss an ein Raumschiff. Sein Design ist mit den durchgehenden LED-Leuchtbändern vorne und hinten so gefällig wie bei der Limousine Air – und aerodynamisch top gestylt. Zudem stehen ihm die hübschen 22- bzw. 23-Zoll-Räder gut.

Der Innenraum erinnert ebenfalls ans Schwestermodell Air, wurde aber rundum verbessert: Die geschwungene Instrumententafel mit digitalen Anzeigen und 12,6 Zoll grossem, zentralen Touchscreen ist nach oben gewandert und befindet sich jetzt oberhalb des Lenkrads. Ein drittes Touchdisplay gibts in der Mitte, wo die meisten Funktionen des Fahrzeugs gesteuert werden. Das riesige Panoramaglasdach bringt viel Licht ins Cockpit und sorgt für ein tolles Raumgefühl. Zudem bietet der Gravity dank drei Sitzreihen bis zu sieben Personen Platz. Erstaunlich: Selbst ganz hinten reisen Erwachsene dank ausreichend Platz entspannt.

Auf der Strasse

Wir starten in Pratteln BL mit 80 Prozent Restreichweite. In den frühen Morgenstunden tragen die beheizten Massagestühle zum Komfort bei, später stellen wir die Sitzlüftung an. Der Grand Touring verfügt über 839 PS (617 kW) und ein unglaubliches Drehmoment von 1232 Nm! So sind Überholmanöver selbst bei höheren Autobahntempi ein Leichtes, die Beschleunigung auf Tempo 100 ist irre (nur 3,6 s), die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h – das sind Sportwagenwerte! Die Luftfederung wirkt je nach Fahrmodus von komfortabel bis sportlich.

Das war gut

Nach etwas mehr als zwei Stunden Fahrt und 250 zurückgelegten Kilometern suchen wir zum ersten Mal eine Ladestation auf. Die Vorkonditionierung des 121 kWh (netto) riesigen Akkus erfolgt bei ausgewählter Route vor dem Ladestopp automatisch. 400 Kilowatt soll der Koloss am Schnelllader maximal ziehen können – im Test schaffen wir immerhin beachtliche 365 kW. Wir haben nicht bei jedem Zwischenladestopp bis 80 Prozent geladen (meist nur bis 70) und verloren so nie mehr Zeit als 20 Minuten.

Lucid Gravity Grand Touring im Schnellcheck Antrieb: 2 E-Motoren, 839 PS (617 kW), 1232 Nm, 1-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 3,6 s, Spitze 250 km/h, Batteriegrösse (netto) 121 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 720/620 km

Masse: L/B/H = 5,04/2,00/1,66 m, Leergewicht 2684 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg, Kofferraum 780–3398 l + Frunk 230 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 18,8/19,5 kWh/100 km

Preis: ab 125'900 Fr., Testwagen mit Optionen 156'600 Fr., Basismodell Touring mit 568 PS ab 108'900 Fr. Antrieb: 2 E-Motoren, 839 PS (617 kW), 1232 Nm, 1-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 3,6 s, Spitze 250 km/h, Batteriegrösse (netto) 121 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 720/620 km

Masse: L/B/H = 5,04/2,00/1,66 m, Leergewicht 2684 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg, Kofferraum 780–3398 l + Frunk 230 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 18,8/19,5 kWh/100 km

Preis: ab 125'900 Fr., Testwagen mit Optionen 156'600 Fr., Basismodell Touring mit 568 PS ab 108'900 Fr. Mehr

Nach der gesamten, rund 1100 Kilometer langen Strecke pendelte sich unser Verbrauch bei 29,4 kWh/100 km ein. Was einer realen Reichweite von 400 Kilometern entspricht. Allerdings fuhren wir, wo erlaubt, ständig über 150 km/h. Im Schweizer Mix konnten wir den Verbrauch aber enorm senken: 19,5 kWh/100 km zeigte uns der Bordcomputer an – also nur 0,7 kWh über der Werksangabe. Möglich machts der für ein SUV niedrige Luftwiderstandswert von 0,24. Somit kämen wir mit einer vollen Batterieladung in der Schweiz 620 Kilometer weit.

Das war schlecht

Diesen Wert erreicht der US-Stromer, wie jedes andere E-Auto, nur mithilfe von Rekuperation. Die lässt sich zwischen Standard und hoch einstellen – oder fürs angenehme Ausrollen ganz ausschalten. Dass dann aber selbst per Bremspedal keine Energie zurückgewonnen wird, erscheint uns rätselhaft. Deshalb wählen wir schnell wieder eine effizientere Konfiguration.

Die Bedienung des Infotainmentsystems finden wir selbst nach einigen Tagen mühsam und gewöhnungsbedürftig. Viele Funktionen sind in diversen Untermenüs verschachtelt, was die Nutzung umständlich macht. Und wenn dann noch wie in unserem Testwagen das Radio über mehrere Tage nicht funktioniert, kann die ach so hochgepriesene moderne Technik ziemlich nerven. Zufall? Einen Tag vor Testwagen-Rückgabe kündigt sich auf dem Infotainmentbildschirm ein Softwareupdate an. Installiert haben wir es nicht mehr – und so bleibt die Hoffnung, dass danach der Radioempfang stabil bleibt.

Das bleibt

Der Gravity Grand Touring ist ein Riesenschiff mit enorm viel Platz, Leistung zum Abwinken und einer hohen Ladeleistung, die für kurze Zwischenstopps sorgt. Für unseren Geschmack würde allerdings auch die Touring-Version mit «nur» 568 PS (418 kW) völlig ausreichen. Witziges Feature: Für beide Varianten gibts den 230 Liter grossen Frunk, der auch als zweiplätzige Picknick-Sitzbank taugt. Zudem lassen sich die fünf hinteren Sitze so flach umklappen, dass ein Laderaum von bis zu 3398 Liter entsteht! Der Gravity startet ab 108'900 Franken, die von uns getestete Version GT kostet allerdings mindestens 125'900 Franken.