BMW bekommt einen neuen X5 – und was für einen. Der Oberklasse-SUV ist für die Bayern dabei mindestens so wichtig wie der kleine iX3. Im Gegensatz zum Neue-Klasse-SUV wird der X5 das erste Serienfahrzeug, das mit fünf unterschiedlichen Antriebskonzepten zu bekommen ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BMW bietet für den neuen X5 fünf unterschiedliche Antriebsvarianten

Elektroversion bietet dank 141-kWh-Batterie bis 845 km Reichweite

Preise starten bei 106'100 Franken, Markteinführung Ende November 2026

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Sein Auftritt: Mächtig, imposant und stattlich – genau so stellen sich viele BMW-Fans einen Luxus-SUV der kommenden Generation vor. Der neue X5 nimmt dabei die Designeinflüsse des kleinen Bruders iX3 sowie der gesamten Neue-Klasse-Familie auf. Ob die gewaltigen Lufteinlässe und die etwas bemüht wirkenden LED-Scheinwerfer im X-Design allen gefallen, darüber lässt sich streiten. Besser dürften die ausgestellten Radhäuser, die steil stehende Niere und das schmale LED-Lichtband am Heck ankommen.

Innen präsentiert sich der gegenüber dem Vorgänger auf 4,99 Meter (+ 5 cm) gewachsene BMW X5 im Design des gründlich aufgefrischten 7ers: Der Fahrer blickt auf eine Kombination aus schmalem Panorama- plus Head-up-Display und weiteren Bildschirmen in der Mitte der Armaturentafel. Daneben gibts optional ein recht klein geratenes Beifahrerdisplay. Einziger Wermutstropfen: Hinter dem zerklüfteten Lederlenkrad mit vier Speichen fehlen die bisher so gut ablesbaren Instrumente. Pluspunkte sammelt der X5 dafür mit echten Schaltern für die elektrischen Sitze, Fensterheber sowie dem Bedienpanel in der Mittelkonsole hinter den klimatisierten Becherhaltern.

Auf den klimatisierten Massagesesseln in Reihe eins sitzt es sich weiterhin königlich, in der zweiten Reihe ist der Komfortgewinn deutlicher und kommt an den noch grösseren SUV-Bruder X7 heran, der bald ebenfalls neu aufgelegt wird. Anzunehmen, dass er dann auch die ungewöhnlichen Türgriffe in Form kleiner Flügel an der Fensterkante bekommt.

Fünf verschiedene Antriebe

Das Antriebsportfolio des X5 setzt nicht nur für BMW neue Massstäbe: Noch nie gab es ein Serienauto, das mit fünf unterschiedlichen Antriebsvarianten zu bekommen war. So ist der Luxus-SUV wahlweise als 400 PS (294 kW) starker Dreiliter-Reihensechszylinder-Benziner oder als 313 PS (230 kW) starker Diesel jeweils mit 48-Volt-Bordnetz und Mildhybridisierung zu bekommen.

Darüber hinaus gibts den X5 als Plug-in-Hybrid-Version 50e xDrive mit 313 PS (230 kW) starkem Reihensechszylinder, der von einem E-Motor im Getriebetunnel auf 489 PS (360 kW) und 700 Nm maximales Drehmoment gepusht wird. 80 Kilometer soll der Allradler rein elektrisch zurücklegen können, den Normverbrauch gibt BMW mit 5,2 l/100 km an. Der noch stärkere Plug-in-Bruder X5 M60e xDrive, der ebenfalls auf einen Sechszylinder mit Turbopower setzt, lockt sportlich ambitionierte Fahrer gar mit bis zu 612 PS (450 kW) Systemleistung.

Elektro-Version mit Mega-Akku

Erstmals wirds den X5 auch als rein elektrischen 60e xDrive geben, dessen Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse gemeinsam üppige 578 PS (425 kW) und ein maximales Drehmoment von 805 Nm bieten. Die gigantische 141-kWh-Batterie im Unterboden sorgt zwar für ein Leergewicht von üppigen 2,9 Tonnen, aber auch für eine beeindruckende Reichweite zwischen 645 und 845 Kilometern. Dank einer Ladeleistung von bis zu 460 kW dürfte die Pause am DC-Schnelllader kaum länger als 20 Minuten dauern.

Ab 2028 wird noch eine iX5-Version mit Brennstoffzellenantrieb folgen – deren Sinn sich allerdings mit Blick auf Klientel und Marktlage kaum erschliesst: Angesichts immer besserer Akkutechnik ist die ohnehin träge Antriebstechnologie seit Jahren dem Tod im PW geweiht (mehr dazu hier).

Preise ab knapp unter 100'000 Franken

Die Preise für den BMW X5 40d xDrive beginnen bei 106'100 Franken und für den Basisbenziner bei 116'100 Franken. Die Plug-in-Hybrid-Versionen X5 50e und M60e starten bei 115'500 bzw. 151'200 Franken. Die Elektroversion iX5 60 startet bei 114'900 Franken. Der Produktionsstart im Werk Spartanburg (USA) ist für Benziner und Diesel im August geplant, für die Elektro- und Plug-in-Versionen für Dezember. Die Markteinführung des BMW X5 beginnt in der Schweiz Ende November 2026, die vollelektrischen und Plug-in-Hybrid-Varianten folgen Anfang 2027.