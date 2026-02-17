Der BMW iX3 war nur der Auftakt, denn es kommen aus der Familie der neuen Klasse fünf weitere Fahrzeuge. Nummer zwei rollt im Sommer an – der i3 trägt einen bekannten Namen, ist aber kein Kleinwagen mit Kopfschütteldesign wie vor 13 Jahren.

Darum gehts BMW produziert i3-Vorserienfahrzeuge in München mit Serienstart Mitte 2026

Neue Plattform bietet Hinterrad-, Allradantrieb und Leistung bis 500 PS

i3-Batterie erreicht bis 900 km Reichweite und 400 kW Ladeleistung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Noch macht BMW ein Geheimnis um die Optik der neuen 3er-Generation. Technisch wird der neue elektrische BMW i3 wie auch der bald danach folgende Kombi eng mit dem iX3 verwandt sein. Denn anders als einige Konkurrenten kehren die Münchner den klassischen Fahrzeugkonzepten Limousine und Kombi nicht den Rücken, sondern bringen diese parallel zu den Crossover-Modellen.

Produktion in München

Aktuell produziert BMW im Werk München die ersten Vorserienfahrzeuge des elektrischen i3. So bereitet sich alles auf den Start der Serienfertigung ab Mitte Jahr vor. «Die Produktion der Vorserienfahrzeuge ist ein wichtiger Meilenstein für unser Werk», sagt Peter Weber, Leiter des BMW Werks München. «Damit haben wir erstmals einen BMW i3 komplett in unserem Werk gefertigt – mit modernster Fertigungstechnik und digital vernetzten Prozessen. In den kommenden Monaten nutzen wir die Erkenntnisse aus dem Anlauf, um die Prozesse für die Serienproduktion weiter zu verfeinern und einen reibungslosen Serienstart sicherzustellen».

Eine Besonderheit gibts in München: Bisher hat ein Team aus dem Werk München gemeinsam mit dem Team des nahe gelegenen Pilotwerks die ersten Fahrzeuge im Forschungs- und Innovationszentrum montiert. Mit der Fertigstellung der neuen Fertigungs- und Logistikbereiche durchlaufen die Fahrzeuge nun sämtliche Produktionsschritte im Werk. Das bedeutet: Logistikprozesse, Produktionsanlagen und Arbeitsschritte müssen bereits jetzt reibungslos funktionieren. Auch wenn die Stückzahlen noch gering sind, werden alle Teile in den vorgesehenen Materialflüssen bereitgestellt und an der Linie verarbeitet. Das soll Fehler ausmerzen und Prozesse optimieren. Bereits seit 1975 wird im Münchner Werk der 3er gefertigt.

Plattform und Innenraum vom iX3

Auf der aus dem iX3 bekannten Plattform wird es den i3 und den i3 Touring wahlweise mit Hinterrad- oder Allradantrieb geben und auch die bekannte Verbrennervariante des 3ers bleibt im Angebot. Sie wird sich jedoch optisch ans Markengesicht der neuen Klasse anpassen. Das Leistungsspektrum des i3 wird zwischen 250 und rund 500 PS liegen. Die 2027 folgende M-Version, wahlweise als Stromer, Hybrid oder Verbrenner, aber immer mit 4x4, wird diese Leistungsdaten dann deutlich sprengen. «Die künftige Modellgeneration wird einen bislang unerreichten Massstab im Segment der High-Performance-Fahrzeuge setzen», sagt Franciscus van Meel, Geschäftsführer BMW M GmbH. In allen vollelektrischen M-Modellen sorgen je ein Elektromotor pro Rad für maximalen Vortrieb. Dieses Konzept vereint alle Vorteile des Heck- und Allradantriebs und soll die Fahrdynamik während Strassen- oder Rennstreckeneinsatzes maximieren.

Egal, ob M-Version oder normaler BMW i3: Innen gibts beim BMW i3 viel Recyclingmaterial, hinterleuchtete Textilelemente, viel Platz für fünf Personen und das mit dem iX3 neu eingeführte Informationskonzept. Neben dem grossen Zentraldisplay wird auch der künftige i3-Fahrer statt auf normalen Instrumenten, über das Panoramic iDrive mit Informationen versorgt – ein Display, das über die gesamte Breite der unteren Windschutzscheibe geht und alle Insassen mit den verschiedensten Inhalten bespielt. Die i3-Batterietechnik ist wie beim iX3 ein zeitgemässes 800-Volt-Bordnetz, das die Ladegeschwindigkeit auf 400 kW steigen lässt. Das ermöglichen auch runde Lithium-Ionen-Akkuzellen, die dafür sorgen, dass in zehn Minuten für weitere 300 Kilometer nachgetankt werden kann. Die maximale Reichweite des BMW i3 mit dem knapp 110 kWh grossen Batteriepaket dürfte bei bis zu 900 Kilometern liegen. Die Einstiegsmodelle bekommen einen kleineren Akku, mit dem jedoch ebenfalls bis zu 600 Kilometer Reichweite möglich sein sollen.