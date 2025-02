Der neue BMW M3 wird zum Elektro-Biest

In zwei Jahren startet der neue BMW M3 – mit drei unterschiedlichen Antriebsvarianten als Elektro, Hybrid und Verbrenner. Der auf der Plattform der «Neuen Klasse» aufbauende M3 wartet mit diversen technischen Neuerungen auf. Besonders heftig wirds beim reinen Stromer.

Auf einen Blick Neue Generation des BMW M3 startet ab 2027 mit Elektro-, Hybrid- und Verbrennerantrieb

Erste Prototypen mit i4 M50 Karosserie getarnt, bei Kältetests unterwegs

Der M3 ist BMWs Kultsportler schlechthin. 1986 erschien der erste Dreier mit M-Power der BMW-Sporttochter M GmbH. Weitere bekannte Modelle wie der E30, E46 oder der heutige G80 folgten – alle mit Verbrennungsmotor. Doch die neueste M3-Generation soll bei ihrer Lancierung in zwei Jahren nebst dem klassischen Verbrenner erstmals auch einen Hybrid- und einen reinen Elektroantrieb erhalten. BMW experimentiert und testet bereits mit Prototypen der neuesten M3-Generation.

So veröffentlichte die BMW M GmbH kürzlich ein Video von einem Kältehärte-Test im schwedischen Arjeplog. Doch das Auto, das im Video zu sehen ist, sieht sehr vertraut aus. Grund: Die Karosserie des Prototyps stammt von einem ausgeschlachteten BMW i4 M50. Unter dem Tarnkleid verstecken sich jedoch die revolutionären M3-Antriebe der kommenden Generation. Optisch dürfte sich der künftige M3 an der Designsprache von BMWs «Neuer Klasse» orientieren, die noch dieses Jahr starten wird.

Freude am Fahren mit bis zu 1360 PS

Inzwischen sickern erste Informationen zu den möglichen Antrieben für die «Neue Klasse», aber auch den neuen M3 durch. So soll die neue BMW-Plattform genug Platz für vier Hochvoltbatterien und sportliche E-Motoren bieten. Laut BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber wäre eine Motorleistung bis zu einem Megawatt, also rund 1360 PS, denkbar. Das würde den M3 in ganz neue Sphären katapultieren.

Doch nicht nur die Elektromotoren und Akkus wurden auf den eisigen Teststrecken in Schweden mit den M3-Prototyp an ihr Limit gebracht, sondern auch der neu entwickelte X-Drive-Allradantrieb. Dieser wird mit je einem Elektromotor an jedem Rad dank Torque-Vectoring-Technologie noch schneller und präziser reagieren als zuvor. Laut M-GmbH-Entwicklungschef Dirk Häcker sei eine derart hochkomplexe Entwicklung mit einer konventionellen Antriebstechnologie gar nicht möglich.

Entwarnung an Verbrenner-Fans

Doch all jene M-Enthusiasten, die befürchten, der neue M3 komme nur noch vollelektrisch, dürfen aufatmen. BMW-M-Geschäftsführer Frank van Meel versicherte kürzlich, dass der kommende M3 weiterhin auch mit einem Verbrennermotor erhältlich sein wird. Und zwar mit einem überarbeiteten Reihensechszylinder. Die Frage, ob dieses Verbrennermodell auch als Handschalter angeboten wird, wollte van Meel allerdings noch nicht beantworten. Sicher ist aber, dass es den neuen M3 ab 2027 mit drei unterschiedlichen Antriebsvarianten geben wird – als Elektro, als Hybrid und als Verbrenner.