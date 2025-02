1/14 Der seit 2021 erhältliche vollelektrische BMW iX bekommt seine erste Auffrischung in diesem Frühjahr. Foto: Fabian Kirchbauer

Auf einen Blick BMW iX erhält Facelift mit optischen und technischen Verbesserungen

Neue Frontscheinwerfer ähneln dem kommenden Neue-Klasse-Modell iX3

Juan Thomas

Juan Thomas

Als BMW 2021 die Hüllen vom neuen Stromer-Flaggschiff iX fallen liess, gingen die Meinungen weit auseinander. Einige bezeichneten das Design des ersten Elektro-Bayern der Neuzeit als mutig. Andere nannten es schlicht klobig und zu aggressiv. Polarisierend ist das Aussehen des iX bis heute. Das ändert sich auch bei der Modellpflege des Oberklasse-Stromers nicht, der ab Frühjahr optisch und technisch aufgefrischt zu den Schweizer Händlern rollt.

Auf den ersten Blick hat sich an der Optik des iX kaum etwas verändert. Seitenansicht und Heck sind quasi identisch zum Vorgänger. Doch die oft in der Kritik gestandene Frontansicht wurde nachgebessert. So ähnelt das Design der flacheren Frontscheinwerfer dem noch in diesem Jahr startenden «Neue Klasse»-Modell iX3.

Auch im Innenraum gibts nur marginale Anpassungen: Neben neuem M-Lederlenkrad und M-Multifunktionssitzen (alles beheizt) spendiert BMW serienmässig ein Premium-Soundsystem. Schaltzentrale bleibt der sich bogenförmig um den Fahrer spannende Doppelmonitor, der auf der mit Leder überzogenen Armaturentafel thront. Platz ist im 4,95 Meter langen SUV-Flaggschiff weiterhin reichlich vorhanden.

Bis zu 700 elektrische Kilometer

Deutlich mehr passiert unterm Blech: Das neue Basismodell iX xDrive45 (vorher xDrive40) erhält einen Leistungsschub von satten 82 PS (60 kW) und leistet nun bis zu 408 PS (300 kW), die auf alle vier Räder abgegeben werden. Mit dem deutlich gewachsenen 95-kWh-Batteriepaket (bisher 74 kWh) sollen neu Reichweiten von 490 bis 600 Kilometer möglich sein. Auch der iX xDrive60 (vorher xDrive50) darf sich über eine Leistungssteigerung von 21 PS (15 kW) freuen und kommt neu auf 544 PS (400 kW). Mit seiner noch grösseren 109-kWh-Batterie soll er sogar bis zu 701 Kilometer weit stromern – damit wird der xDrive60 zum reichweitenstärksten Elektro-BMW aller Zeiten!

Preise wow, Ladezeit mau

Das Topmodell iX M70 xDrive, der den iX M60 xDrive beerbt, leistet weiterhin imposante 659 PS (485 kW) und 1100 Nm Drehmoment, womit der 2580 Kilogramm schwere Elektro-Koloss in nur 3,8 Sekunden auf Tempo 100 schiesst und eine Spitze von 250 km/h erreicht. Bei den beiden schwächeren Versionen ist jeweils bei 200 km/h Schluss mit dem Vorwärtsdrang. Doch seine Spitzenposition zeigt der iX M70 nicht nur optisch dank serienmässigem M-Sportpaket und bis zu 23 Zoll grossen Rädern, sondern auch beim Preis, der bei stolzen 147'500 Franken startet. Beim günstigsten xDrive45 gehts bei 98'900, beim xDrive60 bei 114'900 Franken los.

BMW iX 2025: Antriebe im Überblick iX xDrive45 Antrieb 2 E-Motoren, Systemleistung 408 PS (300 kW), 700 Nm, 1-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 5,1 s, Spitze 200 km/h (elektronisch limitiert), Reichweite WLTP 490–602 km

Masse L/B/H 4,96/1,97/1,69 m, Leergewicht 2450 kg, Kofferraum 500–1750 l

Umwelt Verbrauch WLTP 21,8 kWh/100 km, 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz B

Preis ab 98'900 Franken iX xDrive60 Antrieb 2 E-Motoren, Systemleistung 544 PS (400 kW), 765 Nm, 1-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 4,6 s, Spitze 200 km/h (elektronisch limitiert), Reichweite WLTP 563–701 km

Masse L/B/H 4,96/1,97/1,69 m, Leergewicht 2505 kg, Kofferraum 500–1750 l

Umwelt Verbrauch WLTP 21,9 kWh/100 km, 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz B

Preis ab 114'900 Franken iX M70 xDrive Antrieb 2 E-Motoren, Systemleistung 659 PS (485 kW), 1015 Nm, 1-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 3,8 s, Spitze 250 km/h (elektronisch limitiert), Reichweite WLTP 521–600 km

Masse L/B/H 4,96/1,97/1,69 m, Leergewicht 2580 kg, Laderaum 500-1750 l

Umwelt Verbrauch WLTP 23,5 kWh/100 km, 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz C

Leider werden Ladezeiten und -leistungen nicht ganz dem Premium-Anspruch gerecht. Das Basismodell iX xDrive45 zapft mit maximal 175 Kilowatt am DC-Schnelllader, womit 34 Minuten für die Ladung von 10 bis 80 Prozent vergehen. An der heimischen Wallbox dauerts mit serienmässig 11 kW fast 10 Stunden, um die Batterie komplett zu füllen – mit den optionalen 22 kW halbiert sich die Ladezeit. iX xDrive60 und iX M70 xDrive schaffen maximal 195 kW (10–80 % in 35 min), mit 11 kW an der heimischen Wallbox dauerts 11 Stunden, bis die Akkus wieder voll sind.