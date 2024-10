Der neue BMW M5 ist bulliger, sportlicher und massiger als jemals zuvor. V8-Turbopower mit E-Unterstützung sorgen für spektakuläre Fahrleistungen – und reichlich Übergewicht. Blick sass schon am Steuer und sagt, was für und was gegen BMWs neue Mega-Limousine spricht.

Erstmals in ihren 40 Dienstjahren rollt BMWs Oberklasse-Limousine M5 in neuer, siebter Generation mit Plug-in-Hybrid-Technik an. Foto: UWE FISCHER 1/5

Auf einen Blick BMWs neuer M5: Hybrid, leistungsstark, aber schwer

Erstmals seit 2007 auch wieder als Kombiversion erhältlich

Auf einen Blick BMWs neuer M5: Hybrid, leistungsstark, aber schwer

Erstmals seit 2007 auch wieder als Kombiversion erhältlich

Mindestens 159'800 Franken, 727 PS, 1000 Nm Drehmoment

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

BMW hatte den neuen M5 nicht einmal enthüllt, da fluchten geschockte M-Fans schon in Scharen: zu gross, zu schwer, zu elektrisch! Stein des Anstosses: Erstmals in ihren 40 Dienstjahren rollt BMWs Oberklasse-Limousine in neuer, siebter Generation mit Plug-in-Hybrid-Technik an. Das drückt die Emissionswerte runter, die Leistung hoch – aber auch das Gewicht. Nach der ersten Fahrt nennen wir je fünf Gründe für und gegen den neuen M5.

5 Gründe für den neuen M5

Prestigelevel hoch

Foto: UWE FISCHER

Der neue M5, den es erstmals seit 2007 auch wieder als Kombiversion Touring gibt, streckt sich auf eine Länge von stattlichen 5,10 Meter! Damit macht er sogar dem luxuriösen 7er Konkurrenz, den BMW deshalb nur noch als Langversion anbietet. Der Radstand wächst auf über drei Meter, standardmässig wird eine 20er/21er-Mischbereifung aufgezogen.

Verarbeitung top

Foto: UWE FISCHER

Von den eng anliegenden Sportsesseln aus blicken wir auf das gewohnt dicke M-Sportlenkrad und BMWs geschwungenen Doppeldisplay für Instrumente und Infotainment. Die zahlreichen Knöpfe an Mittelkonsole (samt obligatem Dreh-Drück-Steller) und Lenkrad machen die Bedienung der Fahrmodi und Performance-Einstellungen anfangs etwas unübersichtlich. Dafür überzeugt die Verarbeitung auf Top-Niveau.

Leistung im Überfluss

Foto: UWE FISCHER

Herzstück des neuen M5 ist der Plug-in-Hybrid-Antrieb, der in sehr ähnlicher Form schon den monströsen XM befeuert. Das System, das allein 400 Kilo auf die Waage bringt, besteht aus einer 18,6-kWh-Batterie im Unterboden, die für bis zu 69 rein elektrische Kilometer sorgt. Der E-Motor ist dabei im 8-Gang-Automatikgetriebe untergebracht und leistet allein 197 PS und 450 Nm. Haupt-Kraftlieferant bleibt aber ein 4,4-Liter-V8-Biturbo (585 PS/750 Nm), mit dem die Systemleistung auf gewaltige 727 PS und 1000 Nm Drehmoment wächst!

Antritt wie ein Dampfhammer

Foto: UWE FISCHER

Beim Tritt aufs Gas verschlägt es uns die Sprache: Aus dem Stand donnert der Allradler in irren 3,5 Sekunden bis zur 100er-Marke und rennt (mit optionalem M Driver's Package) bis zur Spitze von 305 km/h – bis vor wenigen Jahren Werte eines Supersportlers! Das Zusammenspiel der Motoren funktioniert beeindruckend geschmeidig: Dank E-Power spricht der M5 noch zackiger an als bisher und boostet auch beim Zwischensprint auf der Autobahn mit unfassbarer Gier nach vorne. Dabei geht dem Akku unter normalen Umständen nie der Saft aus.

Fahrverhalten exzellent

Foto: UWE FISCHER

Ganz nach BMWs Credo «Freude am Fahren» überzeugt der M5 aber nicht nur geradeaus. Die Mega-Limo schmettert durch Kurven, als wären die Grenzen der Physik nur eine müde Empfehlung. Möglich machts die enorme Steifigkeit der Karosse, kombiniert mit der neuen Hinterachslenkung, die auf den bayrischen Landstrassen für ultrapräzises Einlenk- und exzellentes Fahrverhalten sorgt. Das adaptive Stahlfahrwerk beherrscht aber nicht nur Rasen, sondern auch Reisen auf höchstem Niveau: Auf Knopfdruck mutiert der M5 vom wilden Biest zum braven Langstreckengleiter.

5 Gründe gegen den neuen M5

Auftritt zu martialisch

Foto: UWE FISCHER

Von der klassischen M-Zurückhaltung von einst ist in den letzten Jahren kaum etwas übrig geblieben – der SUV-Koloss XM lässt grüssen. Auch der neue M5 tritt martialischer denn je auf. Massive Schürzen, gewaltige Lufteinlässe, fetter Heckdiffusor, breitere Spur und vier Endrohre: Für Freunde der gepflegten Ästhetik dürfte der M5 zu viel des Guten sein. Klar ist aber: Design ist Geschmacksache – und die Anzahl Vorbestellungen gibt BMW bislang recht.

Gewicht zu hoch

Foto: UWE FISCHER

Satte 500 Kilo beträgt der Zuschlag zum Vorgänger. Eine Zahl, die dem mindestens 2435 Kilo schweren M5 im Vorfeld der Enthüllung einen Sturm der Entrüstung unter M-Jüngern einbrachte. Dass die Münchner Ingenieure das massive Übergewicht auf beeindruckende Weise kaschieren, steht ausser Frage. Doch wo politisch korrekte 1,7 l/100 km (plus Strom) auf dem Papier stehen, sinds in der Praxis je nach Gangart schnell 13 und mehr – ein Wert, der wohl auch ohne Elektrifizierung zu schaffen gewesen wäre.

Motorsound zu künstlich

Foto: UWE FISCHER

Statt downgesizter V6 gibt im M5 immer noch ein prestigeträchtiger V8 den Takt an. Das geschmeidige Triebwerk bläst dabei aber längst nicht mehr so lauthals wie einst zum Angriff auf die (zumeist) deutschen Herausforderer – auch hier schieben Partikelfilter und Co. einen Riegel. Mit offenen Klappen schiesst die Power-Limo zwar immer noch druckvolle Salven in die Landschaft. Der Klang wird im Innenraum aber allzu oft durch eine gelungene, aber künstlich generierte Soundkulisse übertönt.

Platz zu knapp

Foto: UWE FISCHER

Dafür, dass der M5 die Abmessungen einer Luxuslimousine aufweist, sind die Platzverhältnisse im Innern eher bescheiden. Während auch grosse Passagiere auf der Rückbank nicht feudal, aber bequem reisen, bietet der Kofferraum nur schmale 466 Liter. Im Kombi Touring sinds kaum beeindruckendere 500 bis maximal 1630 Liter.

Preis gigantisch

Foto: UWE FISCHER

Dass besonders BMWs M-Modelle keine Schnäppchen sind, ist bekannt. Doch mindestens 159'800 Franken (Touring ab 162'300 Fr.) sind eine Ansage – der nicht-elektrifizierte Vorgänger startete vor sieben Jahren knapp 20'000 Franken tiefer. Dafür bekommen Kunden ein absolutes Hightech-Gerät, das mit spektakulären Fahrleistungen genauso überzeugt wie mit einem hohen Mass an Komfort. Und wer regelmässig lädt (leider nur mit höchstens 7,4 kW), fährt im Alltag die meisten Strecken sogar emissionsfrei.