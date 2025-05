BMW 540d xDrive Touring im Blick-Test

1/22 Aktuell führt der BMW 5er das Rennen mit den meisten Zulassungen 2025 vor Audi A6 und Mercedes E-Klasse an. Foto: Juan Thomas

Darum gehts BMW 5er Touring überzeugt als effizienter Langstreckenkombi mit kraftvollem Sechszylinder-Diesel

Neues Design mit beleuchteter Doppelniere und geschwungenem Display im Innenraum

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Der ewige Dreikampf um die Vielfahrerkrone geht in die nächste Runde. Mit dem soeben neu aufgelegten Audi A6 Avant duellieren sich BMW mit dem 5er Touring und Mercedes mit dem E-Klasse T-Modell wieder um den Thron des besten Langstreckenkombis. Effizient, sparsam, luxuriös und reichweitenstark – das sind die Königsdisziplinen, welche die Fahrzeuge der oberen Mittelklasse erfüllen müssen. Aktuell führt der BMW 5er das Rennen mit den meisten Zulassungen 2025 vor Audi A6 und Mercedes E-Klasse an. Grund genug, den bayrischen Edeltransporter als 540d xDrive auf der Langstrecke einem ausgiebigen Test zu unterziehen.

Vor der Fahrt

Optisch unterscheidet sich der 5er Touring mit deutlich kantigerer Designsprache und schmaleren Frontscheinwerfern klar von seinem Vorgänger. Die beleuchtete Doppelniere, wie sie auch beim 7er und den meisten X-Modellen zu sehen ist, prägt neu ebenfalls die 5er-Front. Einmal im über fünf Meter langen Kombi Platz genommen, fällt der Blick sofort aufs langgezogene und geschwungene Display, das sich aus 12,3-Zoll-Digitalinstrumenten und 14,9-Zoll-Infotainment-Bildschirm zusammensetzt. Das riesige Panoramaglasdach sorgt für ein tolles Raumgefühl, die bequemen beheizten und gekühlten Sitzen für den standesgemässen Komfort.

Auf der Strasse

Nach wie vor greifen Geschäftsleute und Aussendienstmitarbeitende vorzugsweise zum Diesel. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Motoren sind auf der Langstrecke effizienter und sparsamer als Benziner, und gleichzeitig durchzugsstark – so auch der Mild-Hybrid-Sechszylinder im 540d. Dank 303 PS (223 kW) und 670 Nm beschleunigt der Zwei-Tonnen-Kombi in 5,4 Sekunden auf Tempo 100. Um die volle Power abzurufen, lässt sich mittels Druck auf die linke Schaltwippe am Lenkrad der «Boost»-Modus freischalten, in dem der 13 kW starke Elektromotor den Reihensechser unterstützt.

Das war gut

Der 540d xDrive lässt sich sehr angenehm, agil und ruhig fahren – egal ob in tiefen oder hohen Geschwindigkeiten. Trotz rund 40 PS weniger als beim Vorgänger ist der Kombi nur auf dem Papier langsamer – in der Praxis spüren wir davon nichts. Nicht überraschend, aber imposant ist der Blick auf die Verbrauchsanzeige nach knapp 380 Kilometern auf deutschen und Schweizer Autobahnen: Durchschnittlich 6,8 Liter für BMWs Kombi-Flaggschiff können sich wirklich sehen lassen! Auf ausschliesslich Schweizer Autobahnen konnten wir den Verbrauch sogar auf bis zu fünf Liter senken. Der Bayer hat also nicht nur Dampf wie ein Sprinter, sondern auch Ausdauer wie ein Marathonläufer.

BMW 540d xDrive Touring im Schnellcheck Antrieb: 3,0-l-R6-Turbo-Diesel, 286 PS (210 kW), Elektromotor 18 PS (13 kW), Systemleistung 303 PS (223 kW), 670 Nm, 8-Gang-Automat, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h 5,4 Sekunden, Spitze 250 km/h

Masse: L/B/H 5,06/1,90/1,51 m, Leergewicht 2050 kg, Kofferraum 570–1700

Umwelt: WLTP/Test 6,0/6,8 l/100 km, 157 g/km CO₂, Energieeffizienz F

Das war schlecht

Trotz zehn Zentimetern mehr Fahrzeuglänge im Vergleich zum Vorgänger wächst der Kofferraum lediglich um 10 auf 570 Liter – das Volumen bei umgeklappter Rückbank bleibt mit 1700 Litern sogar gleich. Grund dafür könnte neben den wuchtigeren Formen sein, dass BMW beim Verbrenner-5er dieselbe Plattform wie beim vollelektrischen i5 nutzt. Doch für den zweiwöchigen Familienurlaub reicht das Platzangebot allemal. Wenn die Rückbank nicht gebraucht wird, finden bei umgeklappten Sitzen auch sperrige Gegenstände locker Platz. Schade: Die ikonische, separat zu öffnende Heckscheibe wird nach über 30 Jahren nicht mehr angeboten.

Das bleibt

BMW ist mit dem deutlich gewachsenen 5er Touring wieder ein grosser Wurf im oberen Segment der deutschen Mittelklasse gelungen – das zeigen nicht zuletzt die guten Verkaufszahlen. Als 540d überzeugt der Kombi mit seinem laufruhigen, effizienten und kraftvollen Sechszylinder-Diesel. Einziger Makel im sonst tadellosen Innenraum ist das für die Grösse nur durchschnittliche Platzangebot. Preislich startet der BMW 540d xDrive bei 90’500 Franken – mit zusätzlichen Extras wirds allerdings schnell sechsstellig. Wer sich mit weniger Leistung zufriedengibt, kann auf den 197 PS (145 kW) starken 520d xDrive ausweichen, der ab 78'700 Franken beim BMW-Händler steht.