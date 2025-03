1/14 BMWs iX M70 polarisiert im Fahrbericht – ohne Frage. Foto: Fabian Kirchbauer Photography

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Ganz in Schwarz präsentiert sich der neue iX M70, BMWs neues Elektro-Flaggschiff. Doch es handelt sich um keinen gewöhnlichen Lack – BMW nennt den Darth-Vader-Look vielversprechend «Frozen Deep Grey». Sieht gut aus – wenn man den grossen Auftritt mag, denn mit der Zurückhaltung hat es der Elektro-Bayer im Kampfdress nicht. Gegen den grimmigen Blick, mit stechenden LED-Stäben und Kühlereinlässen, stehen manche Konkurrenzmodelle aussen vor. Man muss nicht lange hinter dem Steuer unterwegs sein, um zu spüren, dass der massige Auftritt keine leeren Ankündigungen nach sich zieht. Das neue Topmodell der iX-Modellreihe leistet 659 PS (485 kW) und gewaltige 1100 Nm maximales Drehmoment, deren Tatendrang sich auf zwei Antriebsachsen verteilen. Vollgas – und die Gesichtszüge sind in der zweiten Reihe.

So viel Sportlichkeit, so viel Druck und so viel Exklusivität haben ihren Preis – na klar. Noch oberhalb des alles andere als leistungsschwachen BMW iX 60 mit seinen 544 PS (400 kW) strahlt der mindestens 147'500 Franken teure M70 in einer eigenen Liga. Ein Beispiel: Während alle anderen iX-Modelle bereits bei 200 km/h abgeregelt werden, klettert die Spitze der M70-Sportversion auf Wunsch auf bis zu 250 km/h.

Sportlich dynamischer als die Konkurrenz

Dafür, dass der über 2,6 Tonnen schwere Allrad-SUV nicht im Halbstundentakt an die Schnellladesäule muss, sorgt ein 109-kWh-Batteriepaket, das etwas überraschend im Vergleich zu den zahmeren Modellen vor der Überarbeitung nicht gewachsen ist. Nur mässige Noten gibt es auch beim Schnellladen, denn das 400-Volt-Bordnetz sorgt dafür, dass mehr als 195 kW am Hypercharger nicht machbar sind. Die Konkurrenz bietet 250 bis 320 kW oder mehr – da hinkt die alte BMW-Plattform mächtig hinterher. Immerhin kann an einer Wallbox oder Ladesäule nunmehr mit 22 kW nachgetankt werden. Der Normverbrauch ist gemäss den Leistungsreserven mächtig: 23,5 kWh auf 100 Kilometer. BMW verspricht eine Reichweite von 520 bis 600 Kilometern – je nach Gasfuss.

Bei Fahrwerk und Antrieb stromert der Koloss alles andere als hinterher: Die Abstimmung des 4,97 Meter langen BMW iX M70 ist feiner, gelungener als bei den Wettbewerbern. Die Lenkung ist zugegeben anders abgestimmt, als man es von anderen Power-SUVs aus dem Hause BMW kennt. Kraftprotze wie X5 M, X6 M oder der gewaltige XM sind gerade beim Anlenken präziser, bissiger, williger – aber nicht unbedingt besser. Hier macht die Elektroplattform des iX mit dem tiefen Schwerpunkt einen spürbaren Unterschied. Von 0 auf 100 km/h werden nur 3,8 Sekunden benötigt – ohne die intelligente Kraftverteilung zwischen beiden Achsen wäre diese Leistung kaum zu jonglieren, trotz massivem 22- oder 23-Zoll-Radsatz. Das Fahrwerk mit Doppelquerlenker-Vorderachse und Fünflenker-Hinterachse nebst adaptiver Luftfederung und elektronischen Stossdämpfern ist dabei exzellent auf das gewaltige Gewicht abgestimmt und bemüht sich bei flotter Kurvenfahrt gekonnt, die Wankbewegungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Schade: Auch nach der Modellpflege bleibt die Fahrerassistenzstufe Level drei den Luxuslimousinen 7er und i7 vorbehalten. Das müsste in dieser Leistungs- und Preisklasse im Modelljahr 2026 anders sein. Das gilt auch für den Innenraum, wo sich fast nichts im Vergleich zum Vorgänger getan hat. Gerade das leicht zum Fahrer geneigte Display könnte ein paar Zoll grösser sein – ebenso wie das Head-up-Modul. Hier hat so mancher Konkurrent längst mehr zu bieten. Gewohnt luxuriös und geräumig: die Plätze im Cockpit und Fond sowie der 500 Liter grosse Laderaum, der sich auf bis zu 1750 Liter vergrössern lässt.