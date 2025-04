Lange mussten die Kunden auf neue Audi-Modelle warten. Doch jetzt geht es Schlag auf Schlag. Kaum einem Modell kommt dabei eine grössere Bedeutung zu als dem neuen A6 Avant. Kann der Oberklasse-Kombi auch in der TDI-Basisversion überzeugen?

Mässige Qualität und überalterte Modelle sollen bei Audi der Vergangenheit angehören. Der neue A6 soll gerade als Dienstwagen mit günstigen Unterhaltskosten punkten – doch auch als Edelversion mit S- oder RS-Signet muss er glänzen. Für Vielfahrer dürfte der Vierzylinderdiesel in Kombination mit Allradantrieb und Basisfahrwerk ein interessantes Paket darstellen. Wir konnten bereits hinter dem Steuer des A6 Avant 2.0 TDI Quattro Platz nehmen.

Oberklasse auf der Autobahn

Abseits aller Elektrotendenzen gibt es für Kilometerfresser auf europäischen Autobahnen kaum eine Alternative zum Oberklasse-Diesel. Niedriger Verbrauch bei hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten und viel Platz im Innern – das alles bietet der Audi A6 als Kombiversion Avant. Die Basis bietet solide Fahrleistungen, denn der zwei Liter grosse Vierzylinder leistet 204 PS (150 kW) und kräftige 400 Nm Drehmoment. Mehr als erwünscht für einen Oberklasse-Kombi der Fünf-Meter-Liga und eben auch das, was viele Kunden als Geschäftsfahrzeug ordern dürften. Ein zusätzliches Hybridmodul sorgt mit seinem 48-Volt-Bordnetz nebst 1,7-kWh-Batterie für kurze elektrische Fahranteile bei langsamer Fahrt und beim Rangieren. Für den Boost stehen 230 Nm und 18 kW an zusätzlicher Energie zur Verfügung. Unterm Strich kommt man so nicht nur ausreichend motorisiert, sondern auch sparsam ans Ziel: Der Normverbrauch liegt bei kaum mehr als fünf Litern Diesel pro 100 Kilometer – für einen Allradler allemal beachtlich.

Die optionale Luftfederung ist eine ebenso feine Sache, doch der normale Nutzer macht um diese Ausstattungsdetails zumeist aus Kostengründen einen Bogen, sodass diese Extras eher in den leistungsstärkeren Versionen eine Heimat finden. Der Kombi bietet viel Platz und jede Menge Luxus. Dass der Laderaum aufgrund der schicken Designlinie an Volumen im Vergleich zum Vorgänger einbüsste, dürfte in der Realität kaum jemanden stören. Insbesondere, weil sich der 503 Liter grosse Laderaum mit wenigen Handgriffen durch Umklappen der 40:20:40 teilbaren Rückenlehne auf mehr als 1530 Liter erweitern lässt – elektrische Heckklappe, Schienensystem und Ablagen inklusive.

Voll und überfrachtet

Im Innern gibt es jede Menge Raum für kurze Strecken oder lange Reisen, ein beeindruckend tiefes Geräuschniveau und bis zu vier Displays für Fahrer und Beifahrer. Störend ist allein die massive düstere Fläche, die die beiden 11,9- und 14,5-Zoll grossen Displays für Instrumente und Navigation umspannt. Auch nicht überzeugen kann zudem das überfrachtete Bedienmodul in der Fahrertür: Hier werden nicht allein Spiegel oder Fenster eingestellt, sondern auch die Lichtfunktionen – auf Kosten der guten Griffergonomie. Die Wertigkeit im Innern passt, wenngleich der Vorgänger hier in Teilen noch mehr überzeugen konnte – dies haben wir auch schon beim neuen Q5 moniert.

Audi A6 Avant 2.0 TDI im Schnellcheck Antrieb: Zweiliter-V4-Turbodiesel, 204 PS (150 kW), 400 Nm@1750/min, 7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 7,0 s, Spitze 238 km/h

Masse: L/B/H = 4,99/1,87/1,47 m, 2005 kg, Kofferraum 503–1534 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 5,3 l/100 km, 135 - 157 g/km CO2, Energie E

Fahrtechnisch hat der neue Audi A6 Avant selbst mit dem Basispaket aus Antrieb und Fahrwerk einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Eine feine Lenkung, gut zu dosierende Bremsen und ein Komfortniveau, dass einen im Normalbetrieb keinen Gedanken an die optionale Luftfeder oder gar die Hinterachslenkung verschwenden lässt. Diese teuren Extras kann man besser in klimatisierten Ledersitze, 20-Zoll-Alufelgen oder Fahrerassistenzsysteme stecken, obschon der Kombi zumindest zum Marktstart keinerlei Anstalten macht, zumindest optional das hoch automatisierte Level 3 anzubieten.

Nichts fürs kleine Budget

Wenig überraschend ist der Audi A6 Avant kein Schnäppchen. Doch immerhin schockt der Preis nicht ganz so sehr wie der des kleinen Bruders Audi A5. Mit schmaler Ausstattung geht es beim 204-PS-Diesel ab 78’450 Franken los – mit serienmässigem Allradantrieb. Die weiteren mehr als sinnvollen Extras in Sachen Sicherheit und Komfort drücken den Preis schnell über die 80’000-Franken-Marke. Als vorläufiges Topmodell rangiert ein Sechszylinder-Turbobenziner mit satten 367 PS (270 kW), dessen Kraft ebenfalls über ein 7-Gang-Automatikgetriebe an alle vier Räder übertragen wird. Beim TFSI steigt der Preis auf stolze 93'550 Franken.