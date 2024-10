Aus dem Audi A4 wird der Audi A5. Foto: TSP 1/19

An die neue Audi-Nomenklatur müssen wir uns erst gewöhnen: Ab sofort tragen die reinen Elektro-Audis gerade Ziffern in der Modellbezeichnung, jene mit Verbrennerantrieb dagegen ungerade. Deshalb wird jetzt der Nachfolger des Audi A4 zum Audi A5. So weit, so gut.

Doch der neue A5 ist nicht einfach nur eine Modellpflege des A4. Vielmehr basiert er nicht wie der bisherige A4 auf dem modularen Längsbaukasten MLB evo, sondern auf der ganz neuen Premium Platform Combustion. Das zeigt: Trotz Elektrohype gibts im Volkswagen-Konzern auch noch eine eigene Architektur für Verbrennungsmotoren. Und weil der neue A5 im Prinzip nicht nur den A4, sondern auch den grösseren A6 ersetzt (der aktuelle A6 wird dafür als Ersatz für den gestrichenen A8 bald zum A7), steigt das Fahrzeug jetzt in die obere Mittelklasse auf.

Grösser und luxuriöser

Und das sieht man auf den ersten Blick. Mit 4,83 Metern ist der A5 nicht nur um 6,7 Zentimeter länger als der A4, sondern tritt optisch auch deutlich selbstbewusster auf. Innen gibts viel Platz und die neue Audi-Wohnwelt mit gekrümmten 11,9-Zoll- und 14,5-Zoll-Bildschirmen – optional sogar mit einem weiteren Display für den Beifahrer. Ergänzt wird alles um ein 85 Prozent grösseres Head-up-Display. Gut gemacht: Der Sprachassistent wird über Lenkradtaste oder per Zuruf («Hey Audi») aktiviert, greift, wenn nötig, auf Infos von ChatGPT zu und säuselt uns Navibefehle direkt über den in die Kopfstütze integrierten Lautsprecher zu.

Modellübersicht Audi A5 und S5

Modell Leistung 0–100 km/h Spitze Verbrauch Preis ab A5 Limousine 2.0 TFSI 204 PS 7,8 s 248 km/h 6,7-7,5 l/100 km 61'200.- A5 Avant 2.0 TFSI 204 PS 7,8 s 245 km/h 6,8-7,6 l/100 km 63'050.- A5 Limousine 2.0 TDI 204 PS 7,7 s 242 km/h 4,7-5,4 l/100 km 63'200.- A5 Avant 2.0 TDI 204 PS 7,7 s 240 km/h 4,9-5,5 l/100 km 65'050.- A5 Limousine 2.0 TFSI quattro 204 PS 7,6 s 245 km/h 7,0-7,7 l/100 km 64'100.- A5 Avant 2.0 TFSI quattro 204 PS 7,6 s 242 km/h 7,1-7,9 l/100 km 65'950.- A5 Limousine 2.0 TDI quattro 204 PS 6,9 s 241 km/h 5,0-5,5 l/100 km 66'100.- A5 Avant 2.0 TDI quattro 204 PS 6,9 s 236 km/h 5,1-5,6 l/100 km 67'950.- S5 Limousine 3.0 V6 quattro 367 PS 4,5 s 250 km/h 7,5-7,7 l/100 km 92'300.- S5 Avant 3.0 V6 quattro 367 PS 4,5 s 250 km/h 7,5-7,9 l/100 km 94'150.-

Trotz der neuen Plattform bleibts bei den längs eingebauten Motoren und Front- oder Allradantrieb. Serie bei A5 Limousine und Kombi ist ein Stahlfahrwerk. Dazu gibts zwei um 20 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerke, mit und ohne adaptive Dämpfer, für den sportlicheren S5. Zum Verkaufsstart im November gibts in der Schweiz drei verschiedene Motorisierungen. Die Einstiegsvariante ist der Vierzylinder 2.0 TFSI-Benziner mit 204 PS (150 kW), 340 Nm und Front- oder Allradantrieb. Dann folgt die Vierzylinderversion 2.0 TDI mit ebenfalls 204 PS (150 kW), aber 400 Nm Drehmoment. Das sportliche Topmodell ist der S5 mit 3,0-Liter-V6-Benziner, 367 PS (270 kW) und 550 Nm Drehmoment. Geschaltet werden all diese Varianten ausschliesslich über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Sportlicher und sparsamer

Neu ist beim TDI-Diesel und dem Sechszylinder-Benziner die 48-Volt-Hybridisierung, deren E-Motor mit bis zu 24 PS (18 kW) und 230 Nm boostet und bis zu 25 kW Energie rekuperiert. Rangieren und Parkieren funktioniert komplett elektrisch, auch in der Stadt rollen wir bei unserem ersten Test im S5 bei langsamer Fahrt häufig elektrisch dahin. Audi-Projektleiter Detlef Harzer verspricht durch diese Hybridisierung nebst der Zusatzpower und dem Zusatzgewicht von rund 65 Kilogramm beim Diesel eine Spritreduktion von gut 0,4 l/100 km, beim V6 gar bis zu 0,8 l/100 km.

Fazit: Der neue Audi A5/S5 ist nicht nur eine Nummer grösser, sondern auch luxuriöser, sportlicher und sparsamer geworden – und fährt so dem alten A4 davon. Der Diesel fühlt sich äusserst komfortabel an und wirkt dank der Mildhybridisierung agil – von einem Turboloch oder Schaltverzögerung wie beim Vorgänger ist jedenfalls nichts mehr zu spüren. Und der sportliche S5 lässt sowieso kaum Wünsche offen. Er beschleunigt knackig, liegt dank Quattro-Antrieb spursicher in der Kurve und bringt die Kraft auch jederzeit ohne Traktionsverlust auf die Strasse. Die A5-Limousine 2.0 TFSI startet ab 61’200 Franken, der Kombi A5 Avant kostet 1850 Franken Aufpreis. Den A5 2.0 TDI gibts ab 64’100 Franken und die sportliche Topvariante S5 mit 3.0 TSI-V6 und 4x4 kostet ab 92’300 Franken.