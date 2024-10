Kurz zusammengefasst Audi Q6 E-Tron Sportback vorgestellt in Paris

Sparsamste Version bietet 15 km mehr Reichweite

Batterie: 94,9 kWh Kapazität, 800 Volt Betriebsspannung

Drei Antriebsvarianten: 306 PS, 387 PS, 516 PS

Schweizer Preise: ab 82'400 Franken, Topversion ab 103'800 Franken

Er ist eine der wenigen echten Neuheiten von Paris – allerdings auch nur eine Variante: Audis neuer Q6 Sportback E-Tron. Foto: Zvg 1/16

Andreas Faust Leitung Auto & Mobilität

Echte, nie vorher gesehene Neuheiten sind an der Paris Motor Show (noch bis 20. Oktober) rar gesät. Eine davon steht am Audi-Stand. Der normale Q6 E-Tron, der künftig zum Bestseller in der Modellpalette avancieren soll, rollt gerade zu den Händlern. In Paris wurde nun das Tuch von der Sportback-Version gezogen.

Sie steht auf der gleichen Technik-Plattform namens PPP, die gemeinsam mit der Schwestermarke Porsche entwickelt wurde. Technisch nehmen sich beide Karosserievarianten also nichts: Neue Batterie im Unterboden mit 94,9 Kilowattstunden (kWh) Nettokapazität und 800 Volt Betriebsspannung für extra-flottes Schnellladen dank 270 kW Ladeleistung. So gehts in 22 Minuten von zehn auf 80 Prozent Füllstand.

Drei Antriebe, eine Batteriegrösse

Und: Weiter stehen auch für den Sportback drei Antriebsvarianten zur Wahl – von der Basis mit 306 PS (225 kW) und Heckantrieb über den Allradler mit 387 PS (285 kW) bis zum ebenfalls auf allen vieren angetriebenen SQ6 mit 516 PS (380 kW).

Bei der Reichweite macht aber das langgezogene und flach auslaufende Heck einen Unterschied bei der Reichweite. Schafft der Normalo-Q6 in der sparsamsten Hecktriebler-Version 641 Kilometer, sinds beim Sportback mit gleicher Motorisierung 656 Kilometer – immerhin 15 mehr. Bei den beiden Allradversionen macht die um 37 Millimeter verringerte Höhe weniger aus: Der SQ6 schafft 607 statt 598, der Q6 Quattro 636 statt 625 Kilometer Reichweitenzuschlag.

Mehr Reichweite, weniger Laderaum

Draufzahlen muss man dafür beim Ladevolumen, dass dank des flachen Dachs auf 511 gegenüber 526 Liter zwar nur minimal schrumpft. Aber mit umgeklappten Rücksitzlehnen wird der Unterschied doch deutlicher mit nur 1373 Litern beim Sportback und 1529 Litern im höheren SUV. Mehr Kilometer oder weniger Liter – was wiegt schwerer? Letztendlich wirds für die Kundschaft auch eine Designfrage sein.

Kein Fragen dagegen bei Cockpit und Interieur – die sind gleich, mit viel Platz, ausreichend Kopffreiheit auch im flacheren Sportback und Stoff- und Mikrofaser-Verkleidungen mit hohem Anteil an Recyclingmaterial. Und auch die technische Ausstattung ist identisch – bis hin zum optionalen dritten Screen für den Beifahrer-Sitzplatz.

Los gehts mit der Bestellbarkeit zum Jahreswechsel und auch die Schweizer Preise sind schon bekannt: Für jeden Sportback werden gegenüber dem Q6 SUV exakt 2500 Franken Aufpreis fällig. Los gehts also bei 82'400 Franken statt 79'900 Franken. Die Topversion SQ6 Sportback E-Tron gibts ab 103'800 statt 101'300 Franken.