Kurz zusammengefasst Audi E-Tron GT RS Performance beeindruckt mit Agilität und Komfort

Neue Batterie und optimierte Software verbessern Reichweite und Ladezeit

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, 0-100 km/h in 2,5 Sekunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Wolfgang Gomoll

Die Rollenverteilung zwischen Porsche Taycan und Audi E-Tron GT ist klar: Der Zuffenhausener ist der scharfe Dynamiker, der Ingolstädter der gediegene Gran Turismo. Daran hat sich auch mit dem Facelift nichts geändert, wie die Verantwortlichen der Marke mit den vier Ringen immer wieder betonen. Neu sind allerdings die Werkzeuge, mit denen die Techniker dieses Ziel erreichen. Chefingenieur Stephan Reil erklärt es in wenigen Worten: «Wir haben das Geld lieber in die Technik gesteckt.»

Schnell und komfortabel

Der anspruchsvolle Spagat zwischen Dynamik und Komfort gelingt gut, auch wegen des neuen aktiven Fahrwerks aus dem Taycan. Dabei gleichen die hydraulischen Dämpfer permanent Bodenunebenheiten aus, um die Karosserie möglichst waagerecht zu halten und so das Nicken und Wanken zu minimieren. Das funktioniert gut, da nicht etwa versucht wird, eine unnatürliche Stabilität vorzugaukeln.

Während der Fahrt im Topmodell GT Performance haben wir natürlich auch den roten Knopf am Lenkrad gedrückt, um den Sportler von der Leine zu lassen. Die Agilität ist beeindruckend, der Audi lässt sich präzise um die Ecke zirkeln. Das liegt auch an der Lenkung, die den Piloten nie im Unklaren lässt. Die Hinterachslenkung, bei der die Räder mit maximal 2,8 Grad einschlagen, trägt ebenfalls ihr Übriges zur Leichtfüssigkeit bei.

Der neue Audi RS E-Tron teilt sich viel Technik ... Foto: zVg 1/17

Leistungsüberschuss

Wir waren die meiste Zeit im Efficiency-Modus unterwegs. Das bringt keine Einbussen an Leistung mit sich, dafür reagiert Audis Stromer-Flaggschiff weniger aggressiv auf die Befehle des Gaspedals. Das gestaltet das Vorankommen etwas entspannter. Kraft ist ohnehin im Überfluss vorhanden: Mit aktivierter Launch Control, sind es für kurze Zeit irre 925 PS (680 kW)! Beim Druck auf den angesprochenen roten Knopf sind es dank Überhol-Kraftspritze für zehn Sekunden 843 PS (620 kW). Damit liegt die Spitzenleistung zwar 27 PS (20 kW) unter der des Porsche Taycan Turbo S, reicht aber immer noch aus, um auf der Autobahn sein Revier zu markieren. Dort ist die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h abgeregelt, den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der Audi mit Launch Control in nur 2,5 Sekunden!

Möglich machen dies zwei PSM-Maschinen mit 342 PS (252 kW) vorne und 564 PS (415 kW) hinten. Wobei der Motor an der Hinterachse kompakter ist als bisher. Unterm Strich ist der Audi E-Tron GT rund 30 Kilogramm leichter als der Vorgänger. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Agilität, sondern auch auf die Reichweite aus. Diese profitiert aber hauptsächlich von der neuen Batterie. Durch bessere Zellen und eine optimierte Software haben die Techniker deren Kapazität um zwölf Kilowattstunden (kWh) auf netto 97 kWh netto gesteigert und gleichzeitig das Gewicht um 12 auf 625 Kilogramm reduziert.

Performance auch beim Laden

Damit soll der E-Tron GT RS Performance rund 592 Kilometer weit kommen – rund hundert Kilometer weiter als bisher. Die Ladeleistung ist ebenfalls deutlich angestiegen: Der Audi E-Tron GT saugt jetzt maximal 320 kW aus der Schnellladesäule und füllt damit die Batterien schon in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Da muss die Kaffeepause noch kürzer ausfallen als bisher. An der Wallbox ist das Stromtanken mit maximal 22 kW möglich, die grossen Energiespeicher sind somit in elf Stunden von null auf 100 Prozent.

Damit bietet das Topmodell Audi E-Tron GT RS Performance jede Menge Hightech. Allerdings hat der Spass mit mindestens 165'900 Franken auch seinen Preis. Beim erneuten Blick nach Zuffenhausen gibts aber doch viel fürs Geld, der vergleichbare Porsche Taycan Turbo S startet einiges weiter oben ab 237'900 Franken!