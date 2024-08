Wildwest in New Orleans

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

«Steig' aus oder ich schiesse!» Die Worte des Mannes auf dem Fahrersitz dürfte ein Audi-Mitarbeiter wohl noch länger im Gedächtnis behalten. Dabei fing alles ganz harmlos an: Der 39-jährige Reginald Vaughn gab sich laut dem Jefferson Parish Sheriff's Office als Kunde aus, der am Kauf eines neuen Audi interessiert sei. Nachdem er sich in dem Autohaus in Metairie, einem Vorort New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana, das vermeintliche Traumauto ausgesucht hatte, brach er in Begleitung eines Audi-Mitarbeiters zu einer Probefahrt auf. So berichtet es das Online-Magazin nola.com.

Nicht die erste Verhaftung

Doch während der Fahrt stoppte Vaughn plötzlich mitten auf der Strasse das Fahrzeug, griff sich an den Hosenbund und drohte dem Autohaus-Mitarbeiter: «Hier steigst du aus oder ich schiesse!» Aus Angst, Vaughn könnte eine Waffe ziehen, packte der Audi-Angestellte den Arm des Angreifers, der wiederum voll aufs Gaspedal drückte. Nach einem kurzen Handgemenge gelang es dem Mitarbeiter, das Auto zu stoppen, woraufhin eine wilde Schlägerei zwischen den beiden entbrannte. Ein Augenzeuge, der auf die Hilferufe des Angestellten aufmerksam wurde, rief umgehend die Polizei. Möchtegern-Dieb Vaughn ergriff zwar sofort die Flucht, kam allerdings nicht weit: Die Beamten konnten ihn in einer nahe gelegenen Notfallklinik verhaften. Ob er tatsächlich eine Schusswaffe auf sich trug, hat die Polizei bis jetzt noch nicht bestätigt.

Bestätigt ist hingegen, dass es nicht die erste Verhaftung des 39-jährigen Vaughn war: Zum Zeitpunkt der Festnahme war er auf Bewährung auf freiem Fuss, nachdem er versucht hatte, am Flughafen von New Orleans in Fahrzeuge einzubrechen. Diesmal dürfte der erfolglose Gangster länger einsitzen: Vaughn wurde wegen schweren Raubes angeklagt und die Kaution auf 200'000 US-Dollar festgesetzt.