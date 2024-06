Dieser Audi kratzt am Porsche-Thron

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/18 So sieht Audis aufgefrischter E-Tron GT aus: Der Elektro-Sportwagen mit vier Türen kommt in der zweiten Jahreshälfte in deutlich stärkeren neuen Versionen.

Andreas Faust Leitung Auto & Mobilität

Audis rockender Sportwagen macht auf Show. Je nach Untergrund und Strassensituation zuckt er mit den Vorder- oder Hinterrädern, wechselt die Moves zwischen rechts und links, duckt sich und streckt die Karosserie nach oben. Hauptsache, die Passagiere bleiben in der Waagerechten und neigen sich nicht unangenehm in die Kurven. Deshalb treibt die VW-Tochter den riesigen Aufwand. Und hat gar eine App programmiert, um den zappelnden GT vorführen zu können.

Über 30'000 Exemplare wurden bisher verkauft, ein Drittel davon in der Topversion RS – und auch in kleinen Märkten, in denen Audi keine allzu starke Position hat. Der GT ist ein Leuchtturm-Modell, einer fürs Image, nicht für die fetten Umsätze. Das geht so weit, dass er in Japan – da wird auf der Strasse links gefahren – auch als Linkslenker angeboten wird, obwohl man dann auf der falschen Seite sitzt. Einfach, weils mehr Prestige auf den Eigner oder die Eignerin abstrahlt.

Drei Versionen, viel mehr Leistung

Jetzt spendiert Audi seinem Top-Stromer eine Auffrischung. Im getarnten Prototyp durfte Blick schon auf eine Testrunde gehen. Aber technische Details und die neuen Antriebsversionen rückt Audi erst jetzt heraus. Künftig rollt der E-Tron GT in drei Varianten in die Schauräume: als S, als RS und als RS Performance. Ein dickes PS-Plus gibts dabei für alle drei Versionen, dank des neu entwickelten Elektromotors an der Hinterachse.

Allrad ist bei allen drei Varianten serienmässig – ganz anders als beim Technikbruder Porsche Taycan, den es in der Basisversion auch mit Hinterradantrieb gibt. Los gehts mit dem S mit 679 PS (500 kW) – die bisherige Basisversion hatte «nur» 530 PS (390 kW). Darüber rangiert der RS mit neu 856 PS (630 kW) – bisher mussten ihm 646 PS (475 kW) reichen. Komplett ist die Palette mit dem RS mit dem Zusatz Performance, der mit 925 PS (680 kW) zum stärksten Serienmodell aller Zeiten bei Audi wird.

Neuer Audi E-Tron GT – die Versionen S E-Tron GT 2 Elektromotoren, 679 PS (500 kW), Allrad, Verbrauch 18,0–19,7 kWh/100 km, ab 129'900 Franken RS E-Tron GT 2 Elektromotoren, 856 PS (630 kW), Allrad, Verbrauch 18,4–21,1 kWh/100 km, ab 152'900 Franken RS E-Tron GT Performance 2 Elektromotoren, 925 PS (680 kW), Allrad, Verbrauch 18,7–20,8 kWh/100 km, ab 165'900 Franken S E-Tron GT 2 Elektromotoren, 679 PS (500 kW), Allrad, Verbrauch 18,0–19,7 kWh/100 km, ab 129'900 Franken RS E-Tron GT 2 Elektromotoren, 856 PS (630 kW), Allrad, Verbrauch 18,4–21,1 kWh/100 km, ab 152'900 Franken RS E-Tron GT Performance 2 Elektromotoren, 925 PS (680 kW), Allrad, Verbrauch 18,7–20,8 kWh/100 km, ab 165'900 Franken Mehr

Und wer liegt nun vorne?

Aber das PS-Spielchen ist damit noch nicht vorbei: Auf Tastendruck gibts per Boost-Funktion nochmals einen Aufschlag von 95 PS (70 kW). Damit läge die Topversion zumindest kurzzeitig bei 1020 PS (750 kW). Von 0 auf Tempo 100 spurten die neuen GTs damit in 3,4 oder 2,5 Sekunden (beide RS); Schluss ist bei 245 km/h (S) oder 250 km/h (beide RS).

Die Batterie im Unterboden wird leichter und fasst neu netto 97 Kilowattstunden (kWh) und damit genug Strom für bis zu 609 Kilometer Reichweite. Gleichzeitig steigt die Ladeleistung auf üppige 320 Kilowatt. Damit zieht der GT am Gleichstrom-Schnelllader innert 18 Minuten genug Strom, um den Akku von 10 auf 80 Prozent zu füllen. Und: Gegen Aufpreis gibt es auch endlich einen Lader für 22 Kilowatt, wie sie viele öffentliche Ladesäulen in den Innenstädten bieten. Und wie sieht Audis Sport-Viertürer nun gegen Porsches Taycan aus? Der kommt in der Turbo-GT-Version auf maximal 1033 PS (760 kW) und mit Boost-Kick auf gar 1108 PS (815 kW). Knapp gehts aus, aber noch liegt er vor dem E-Tron GT.

Audi E-Tron GT: Wegen seines Fahrwerks kann dieser Audi tanzen ( 00:23 )

Ausgeliefert wird noch 2024

Dafür dürfte das Interieur des Audi manchem Kunden die Wahl leicht machen: Denn das kommt mit abgeflachtem Lenkrad, Mikrofaser-Bezügen aus Recycling-Plastik und Fussmatten aus wiederverwerteten Fischernetzen wohnlicher daher. Ein neues Panoramaglasdach bringt Licht unters flache Dach und lässt sich auf Tastendruck dank Polymer-Flüssigkristallen – wie zum Beispiel im Renault Scenic – abdunkeln. Neue Farben, neue Verkleidungen im Interieur sind da schon normal für solch eine Auffrischung.

Bestellt werden kann schon jetzt, ausgeliefert wird der neue Audi E-Tron GT aber erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte. Die Preise beginnen bei 129'900 (S), 152'900 (RS) oder 165'900 Franken (RS Performance). Im Falle des RS bedeutet das ein Aufschlag von 1250 Franken gegenüber dem Lancierungspreis des Vorgängers.