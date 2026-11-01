Bei Sportwagen erhöht sich der Puls jedes Autofans automatisch. Sie erinnern uns daran, was Autofahren für viele von uns bedeutet: pure Emotion, ganz egal, ob mit Benzinmotor oder surrendem Elektroantrieb. Folgende Sportwagen werden an der Auto Zürich stehen.

Darum gehts Auto Zürich zeigt viele Sportwagen, darunter Modelle von Abarth und Porsche

Sowohl E-Modelle als auch Hybride und V12-Sportler vertreten

Sie leisten bis 1604 PS, Preise starten bei 39'990 Franken

Ramon Egger Freier Mitarbeiter für Auto & Mobilität

Abarth 600e

Mit dem 600e lanciert Fiats Sporttochter Abarth ihren bislang stärksten Serien-Stromer. Der sportliche Kompakt-SUV liefert bis zu 280 PS (207 kW) und Allradantrieb – genug, um in 5,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100 zu spurten. Dank des sportlich abgestimmten Fahrwerks, breiterer Spur und aggressiver Optik hebt sich der kompakte Abarth-Sportler klar vom niedlicheren Fiat-Bruder ab. Die Reichweite liegt bei rund 350 Kilometern. Preise ab 43'400 Franken.

Alpine A390 GTS

Mit der A390 GTS bringt Alpine einen fünftürigen Sport-Fastback mit Platz für fünf Personen. Drei E-Motoren leisten total 470 PS (345 kW). Der 4x4 mit aktivem Torque Vectoring beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Die 89-kWh-Batterie ermöglicht je nach Bereifung bis zu 551 Kilometer Reichweite, geladen wird mit bis zu 190 kW. Alltag kann er ebenfalls: Der Kofferraum fasst 532 bis 1643 Liter. Preise ab 74'500 Franken.

Aston Martin Valen

Mit dem Valen bringt Aston Martin seinen bislang stärksten Frontmotor-V12. Der 5,2-Liter-Biturbo leistet 850 PS und 1000 Nm. Tempo 100 fällt nach rund drei Sekunden, die Spitze liegt bei 345 km/h. Vollkarbon-Karosserie, Magnesiumräder und weitere Leichtbaumassnahmen sparen bis zu 110 Kilo. Dazu kommen eine Titan-Abgasanlage und ein fahrdynamisch optimiertes Chassis. Gebaut werden 150 Exemplare, Schweizer Preise gibts noch keine.

Cupra Raval ABT

Mit dem Paket «Custom by ABT» wird der elektrische Raval optisch deutlich schärfer. Front- und Hecksplitter, Seitenschweller, Dachspoiler, zusätzliche Winglets und exklusive 19-Zoll-Räder sorgen für mehr Motorsport-Look. Das Paket ist für ausgewählte Raval-Versionen direkt ab Werk erhältlich. Der Raval selbst leistet bis zu 226 PS (166 kW) und schafft bis zu 444 Kilometer Reichweite. Der Preis der Sonderversion ist noch nicht bekannt.

Denza Z

Mit dem Z erweitert BYD-Sporttochter Denza das Angebot um einen vollelektrischen Supersportler mit drei E-Motoren und bis zu 1604 PS! Die Racing-Version beschleunigt in unter zwei Sekunden auf Tempo 100. Dank 1000-Volt-Architektur und neuer Blade Battery lädt der Akku in nur neun Minuten von 10 auf 97 Prozent. Dazu gibts vier Sitzplätze, Hinterradlenkung und Karbon-Bremsen. Angeboten wird der Z als Coupé, Spider und Racing-Version. Preise ab 149'900 Franken.

Ferrari Purosangue Handling Speciale

Schade, dass der erste rein elektrische Ferrari Luce an der Auto Zürich nicht zu sehen ist. Dafür der punkto Fahraktivität weiter geschärfte Purosangue Handling Speciale. Auch beim V12-Crossover mit 725 PS war anfangs der Aufschrei in der Ferrari-Fangemeinde gross. Doch inzwischen hat sich der Viertürer über seine Bauart, Motorisierung und Querdynamik als Vollblut-Ferrari etabliert. Der Preis? Voraussichtlich rund 480'000 Franken.

Genesis GV60 Magma

Der GV60 Magma ist das erste Serienmodell der neuen Performance-Linie von Genesis. Zwei E-Motoren leisten mit Powerboost bis zu 650 PS und 790 Nm, Tempo 100 fällt nach 3,4 Sekunden. Die 84-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 425 Kilometer Reichweite und lädt dank 800-Volt-Technik in rund 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Dazu kommen tiefergelegte Karosserie, 21-Zoll-Räder und spezielle Magma-Fahrmodi. Preise ab 96'900 Franken.

Lotus Eletre X

Mit dem Eletre X ergänzt Lotus den grossen SUV um einen Plug-in-Hybrid mit starker Batterie. 70 kWh ermöglichen bis zu 350 Kilometer rein elektrische Reichweite – zusammen mit dem Zweiliter-Turbobenziner sind über 1200 Kilometer möglich. Zwei Versionen mit 4x4 leisten 550 oder 952 PS, letztere beschleunigt in 3,3 Sekunden auf Tempo 100. Dank 900-Volt-Technik lädt der Akku von 20 auf 80 Prozent in nur neun Minuten. Preise ab 81'990 Franken.

Lynk & Co 07 GT

Mit dem 07 GT erweitert die chinesische Marke Lynk & Co ihr Angebot um einen Sport Touring mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Der flache Shooting Brake verbindet sportliche Proportionen mit viel Platz für Alltag und Reisen. Innen treffen ein fahrerorientiertes Cockpit, moderne Konnektivität und hoher Komfort auf einen variablen Gepäckraum. Die Europa-Version startet mit marktspezifischer Technik und Ausstattung 2027, Schweizer Preise sind noch keine bekannt.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Maserati GranCabrio

Maserati frischt das Grancabrio auf. Neu sind die überarbeitete Front mit geänderten Lufteinlässen und Splittern, Klarglas-Rückleuchten sowie ein neues Lenkrad und überarbeitete Bedienelemente im Innenraum. Der Dreiliter-V6 leistet 490 PS, im Trofeo neu 590 PS. Alternativ bleibt der elektrische Folgore mit drei Motoren und bis zu 761 PS. Alle Versionen fahren mit Allradantrieb und Luftfederung. Mit V6 gibt es das Grancabrio ab 203'600 Franken, mit Elektroantrieb ab 180'700 Franken.

MG Cyberster

Nein, der neue Siebensitzer S9 PHEV der chinesischen Günstigmarke MG steht nicht an der Auto Zürich. Die Marke stellt ihren Import in der Schweiz neu auf. Deshalb werden in Zürich nur bekannte, aber dennoch spektakuläre Modelle wie der rein elektrische, bis zu 510 PS starke Roadster Cyberster ausgestellt. Den Zweisitzer mit den spektakulär nach oben öffnenden Türen gibts bereits ab 60'990 Franken.

Mini Countryman Untamed Edition

Mit der Untamed Edition wird der Mini Countryman noch stärker auf Abenteuer abseits befestigter Strassen getrimmt. Den letzten Härtetest absolviert die spezielle Allroad-Version auf Schotter, Fels und Bergstrecken in den Rocky Mountains. Nach ihrer Weltpremiere im Oktober tritt sie zudem bei der über 2500 Kilometer langen Rebelle Rallye an. Für den abenteuerlustigen Mini werden mindestens 45'180 Franken fällig.

Morgan Supersport 400

Der Supersport 400 ist der stärkste Serien-Morgan bisher. Sein Dreiliter-Reihensechszylinder-Turbo von BMW leistet 408 PS (300 kW) und beschleunigt den rund 1,2 Tonnen schweren Roadster in 3,6 Sekunden auf Tempo 100. Serienmässig gibts ein einstellbares Sportfahrwerk und 19-Zoll-Schmiederäder, ein Sperrdifferenzial ist optional. Typisch für Morgan wird jedes Exemplar weitgehend von Hand aufgebaut. Erhältlich ist er ab 156'900 Franken.

Opel Corsa GSE

Der Corsa GSE wird zum stärksten Serien-Corsa aller Zeiten – und fährt vollelektrisch. 281 PS (207 kW) und 345 Nm beschleunigen den kleinen Hot Hatch in 5,5 Sekunden auf Tempo 100. Dazu gibts eine 54-kWh-Batterie, Frontantrieb mit Torsen-Sperrdifferenzial, tiefergelegtes Sportfahrwerk und Vier-Kolben-Bremsen. Innen setzen Performance-Sitze, gelbe Gurte und spezielle GSE-Anzeigen sportliche Akzente. Die Schweizer Preise starten bei 39'990 Franken.

Peugeot e-208 GTi

Peugeot bringt den GTi zurück – diesmal rein elektrisch. Der e-208 GTi leistet 281 PS (207 kW) und 345 Nm und beschleunigt in 5,5 Sekunden auf Tempo 100. Sperrdifferenzial, tiefergelegtes Sportfahrwerk und Vier-Kolben-Bremsen sorgen für die passende Fahrdynamik. Die 51-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 375 Kilometer Reichweite und lädt mit bis zu 100 kW. Preise ab 41'990 Franken.

Porsche Cayenne Electric

Porsche macht nun auch den Cayenne zum Stromer – als SUV und als SUV-Coupé. Drei Allradversionen stehen zur Wahl; mit Launch Control leisten sie 442, 666 oder bis zu 1156 PS! Die 113-kWh-Batterie ermöglicht je nach Modell bis zu 667 Kilometer Reichweite, geladen wird mit bis zu 400 kW in rund 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Dazu gibts bis zu 1588 Liter Kofferraum und einen 90-Liter-Frunk. Preise ab 118'400 Franken, das Coupé startet bei 122'900 Franken.