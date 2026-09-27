32 Winterreifen für Klein- und Mittelklassewagen hat der TCS getestet. 6 Reifen erhalten das Prädikat «sehr empfehlenswert», 9 Pneus fallen dagegen komplett durch. Auffällig: Es gibt gewaltige Unterschiede beim Verhalten auf Nässe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TCS testet Winterreifen: massive Unterschiede bei Sicherheit und Leistung

Schlechtester Kleinwagenreifen benötigt 51,4 m Bremsweg, bester nur 33,5 m

32 getestete Reifen, 6 mit «sehr empfehlenswert», 9 fallen komplett durch

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Fast 18 Meter Unterschied! So viel länger ist der Bremsweg des schlechtesten Kleinwagenpneus bei Tempo 80 auf nasser Strasse im Vergleich zum Besten in dieser Disziplin. Oder anders gesagt: Während das Auto mit dem hier besten Pneu (Bridgestone Blizzak LM 005) nach 33,5 Metern steht, ist das gleiche Auto mit dem schlechtesten Reifen (Rockblade Rock 868S) an dieser Stelle noch rund 47 km/h schnell und steht erst nach 51,4 Metern still.

Generell sind die Resultate bei den getesteten Kleinwagenpneus der Dimension 185/65 R15 (z.B. für Audi A1, Renault Clio oder VW Polo) bedenklich. Nur gerade zwei Winterpneus, der Continental WinterContact TS 870 und der Michelin Alpin 7, erhalten vom TCS ein «sehr empfehlenswert». Grund: Beide überzeugen punkto Fahrsicherheit. Als nur «bedingt empfehlenswert» taxiert wird dagegen neben fünf weiteren Pneus auch der oben erwähnte Bridgestone-Reifen. Sein gutes Abschneiden beim Bremsen auf Nässe steht der zu geringen Laufleistung (grösserer Verschleiss) gegenüber. Und die drei Kleinwagen-Wintergummis Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP und Rockblade Rock 868S fallen durch ihre mangelhaften Leistungen auf nasser Fahrbahn gar komplett durch.

Bessere Resultate bei den grösseren Reifen

Etwas besser schneiden die 16 getesteten Winterreifen der grösseren Dimension 225/50 R17 für Mittelklasseautos wie Audi A4/A5, Peugeot 3008/5008, Skoda Octavia, aber auch einige BMW- und Mercedes-Modelle ab. Immerhin erhalten vier Reifen das Prädikat «sehr empfehlenswert». Die besten Resultate erzielen der Pirelli Cinturato Winter 3 und der Continental WinterContact TS 870. Beide überzeugen punkto Fahrsicherheit und Umweltbilanz. Knapp dahinter folgen der Goodyear UltraGrip Performance 3 und der Michelin Alpin 7.

Ein «empfehlenswert» erhalten der Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter i*cept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Dunlop Winter, Vredestein Winter Pro+ und Yokohama BluEarth Winter V906. Der Dunlop fällt zwar mit der besten Umweltbilanz aller getesteten Reifen auf, verspielt jedoch bei der Fahrsicherheit ein besseres Resultat.

Der TCS warnt explizit vor sechs Winterreifen: Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP und Sunwide Snowide. Grund: Beim Falken und Toyo zeigen sich vor allem auf winterlicher Fahrbahn grosse Schwächen. Tracmax und Aptany fallen vor allem auf nassen respektive winterlichen Strassen ab. Und Royal Black und Sunwide weisen sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn erhebliche Defizite auf.

Für ihre Gesamtnote und das Testurteil gewichteten die TCS-Experten den Bereich «Fahrsicherheit» (Fahrverhalten auf trockener, nasser und verschneiter Strasse, Bremsleistung, Aquaplaning) mit 70 Prozent und den Bereich «Umweltbilanz» (Laufleistung, Reifenabrieb, Effizienz, Geräusch, Nachhaltigkeit) mit 30 Prozent.