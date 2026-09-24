Gleich fünf Ganzjahresreifen fallen beim TCS durch

Der TCS hat 16 Ganzjahresreifen getestet – mit ernüchterndem Ergebnis: Nur ein Modell ist «sehr empfehlenswert». Mehrere Reifen sind besonders auf winterlichen Strassen mangelhaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TCS testet 16 Allwetterreifen, nur ein Modell «sehr empfehlenswert»

Hauptschwäche: Mangelnde Winterleistung

Grosse Unterschiede bei Bremswegen und Verschleiss

Gabriel Knupfer Redaktor News

Auf dem Papier sind Ganzjahresreifen eine gute Sache: Mit ihnen fällt der kostspielige Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen weg. Doch die Vielseitigkeit hat eine Kehrseite, wie der jüngste TCS-Test zeigt.

Der TCS hat 16 Allwetterreifenmodelle der Grösse 185/65 R15 88H bewertet. Diese Grösse wird beispielsweise für Opel Adam, Peugeot 208, Seat Ibiza, VW Polo, Mazda 2 oder Citroën C3 verwendet. Resultat: Nur ein Modell erhielt die Bewertung «sehr empfehlenswert», während fünf als «nicht empfehlenswert» eingestuft wurden.

Schwächen im Winter

Beim TCS-Test macht die Fahrsicherheit 70 Prozent der Gesamtnote aus und die Umweltverträglichkeit 30 Prozent. Bedenklich: Von allen durchgefallenen Reifen rät der TCS insbesondere wegen ihrer sehr schwachen Leistungen auf winterlichen Fahrbahnen ab. Es handelt sich dabei um den Norauto 4 Seasons 2, den Bridgestone Weather Control A005 Evo, den Mastersteel All Weather 2, den Roadhog RGAS02 und den Tomason Allseason.

«Sehr empfehlenswert» schneidet nur der Continental AllSeasonContact 2 ab. Sieben Reifen sind zumindest «empfehlenswert». Der Pirelli Cinturato All Season SF 3 und der Michelin CrossClimate 2 verfehlen die beste Bewertung knapp, weil sie unter winterlichen Bedingungen respektive auf nasser Fahrbahn Schwächen zeigen.

Grosse Unterschiede beim Bremsweg

Gewaltige Unterschiede zeigt der Bremstest auf trockener Strasse bei Tempo 100: Während der Mastersteel All Weather 2 nach 39,5 Metern steht, braucht der Dunlop All Season 2 lange 45 Meter. Das sind 5,5 Meter Sicherheitsrisiko!

Auf nasser Fahrbahn bei Tempo 80 kommt der Nokian Tyres Seasonproof 2 nach 32,4 Metern zum Stehen, der Tomason Allseason hingegen erst nach 38,3 Metern. Auf Schnee bei 30 km/h beträgt der Abstand zwischen dem besten und dem schlechtesten Modell 1,6 Meter.

Gute Allwetterreifen bleiben Ausnahme

Auch bei Aquaplaning (8 mm Wasserhöhe) trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Nokian Tyres Seasonproof 2 schwimmt erst bei 91,9 km/h auf. Beim Roadhog RGAS02 verliert das Auto schon bei Tempo 74,7 die Haftung – ein Unterschied von über 17 km/h!

Riesig ist der Graben auch beim Verschleiss: Der Norauto 4 Seasons 2 hält 46'000 Kilometer durch. Dem Milever All Season Versat MC545 geht schon nach 32'400 Kilometern die Luft aus. Das Fazit des TCS ist klar: Richtig gute Allwetterreifen bleiben die Ausnahme.