Trotz Bestnoten bei Nässe landet der chinesische Billigpneu Linglong Sport Master beim aktuellen TCS-Sommerreifentest am Schluss der Rangliste. Das zeigt: Unausgewogen entwickelte Reifen und Billigpneus haben keine Chance und fallen durch.

Linglong-Reifen erzielt Bestnote bei Nässe, schwächelt jedoch auf trockener Strasse

Keiner der getesteten Reifen erhielt 2026 die Höchstbewertung «Hervorragend»

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Auch 2026 kommen die TCS-Reifentester zum selben Urteil wie schon die Jahre zuvor: Will man mit dem Auto sicher unterwegs sein, sollte man beim Pneukauf etwas mehr Geld investieren.

Denn von den 16 in diesem Jahr geprüften Sommerpneus der gängigen Dimension 225/50 R17 98W (für Mittelklasseautos wie Audi A4, BMW 3er, Skoda Octavia, Volvo V40/V60) konnten nur die drei Premium-Reifen Continental PremiumContact 7, der neue Pirelli Cinturato (C3) und der Goodyear EfficientGrip Performance 2 in allen 15 Testkriterien überzeugen. Sie erhielten vom TCS deshalb die Auszeichnung «sehr empfehlenswert».

Nur stark bei Nässe reicht nicht

Am anderen Ende der Tabelle und deshalb vom TCS nur als «bedingt empfehlenswert» taxiert landen der türkische sowie die beiden chinesischen Billigreifen von Lassa (Revola), Leao (Nova-Force Acro) und Linglong (Sport Master). Vor allem der Linglong-Reifen beweist, dass ein Pneu ausgewogen sein muss und es nicht ausreicht, nur in einer einzelnen Disziplin zu glänzen. Das Schlusslicht des diesjährigen TCS-Tests schafft zwar auf nasser Fahrbahn die besten Ergebnisse. Doch offenbar wurde die Performance nur in diese Richtung optimiert. Denn auf trockener Strasse schnitt der Sport Master am schwächsten ab und verzeichnete bei der Effizienz die geringste Laufleistung sowie den höchsten Abrieb im gesamten Testfeld.

Landen die chinesischen Billigreifen also mit nur «bedingt empfehlenswert» am Ende der Tabelle, können auch einige teurere Markenprodukte der etablierten Hersteller nicht restlos überzeugen. So erhalten die getesteten Sommerpneus von BF Goodrich, Hankook, Vredestein und Greentrac vom TCS zwar das Schlussurteil «empfehlenswert» – Defizite bei gewissen Testkriterien verhindern allerdings eine bessere Bewertung. Und die Gummis von Firestone, Falke, Bridgestone, Michelin, Maxxis und Kumho schnitten zwar etwas ausgewogener als die vier anderen vom TCS als empfehlenswert beurteilten Sommerpneus ab, dennoch reichte es auch diesen Reifen knapp nicht für die höhere Wertung «sehr empfehlenswert».

Höchstbewertung nicht erreicht

Fazit: Der aktuelle TCS-Reifentest verdeutlicht, wie massgeblich eine ausgewogene Abstimmung und eine hochwertige Fertigung für die Gesamtqualität eines Reifens ist. Obwohl der chinesische Pneu von Linglong auf nasser Fahrbahn die höchste Bewertung erzielt, landet er gesamthaft trotzdem mit dem Urteil nur «bedingt empfehlenswert» ganz am Ende des Testfelds. Auch interessant: Keiner der 16 untersuchten Sommerreifen erhielt vom TCS die Höchstnote «Hervorragend». Auf der anderen Seite erhielt aber auch keiner das vernichtende Prädikat «nicht empfehlenswert».