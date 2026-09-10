Endlich gute Nachrichten von Volkswagen. Unsere erste Testfahrt mit dem neuen elektrischen ID. Polo zeigt: VW kanns noch! Der kleine Stromer sieht wieder aus wie ein richtiger VW und fährt auch so. Und das ganze zum Kampfpreis ab 21’900 Franken – theoretisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft VW bringt mit dem ID. Polo einen günstigen Elektro-Kleinwagen ab 21'900 Franken

Topmodell bietet 211 PS, 454 km Reichweite und startet ab 37'800 Franken

Kofferraum wächst auf 441 Liter, Cockpit mit Retro-Details und Touchscreen

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

VW will mit dem neuen ID. Polo endlich alte Stärken wiederbeleben: viel Auto fürs Geld und solide Technik zum fairen Preis. Unser Eindruck nach der ersten Testfahrt: VW gelingt der Befreiungsschlag!

Optisch ist der elektrische ID. Polo wieder ein ganz normaler VW ohne Schnickschnack. Keine filigranen Spielereien wie versenkbare Türgriffe. Stattdessen eine währschafte Klinke, an der man die Tür auch mal herzhaft und mit einem satten Plopp zuschmeissen kann – absolut solide! Designchef Andreas Mindt (57) verrät, dass die Griffe vom alten VW Passat stammen und deshalb günstig zu produzieren sind. Das Beispiel zeigt: Nicht immer muss sich der Rotstift bei der Entwicklung negativ auswirken.

VW meint es ernst mit dem praktischen Nutzen des Alltagsstromers. Das zeigt sich schon beim Platzangebot. Obwohl der Elektro-Kleinwagen mit 4,05 Metern kürzer als der aktuelle Polo ist, gibts im Kofferraum mit 441 Litern satte 90 Liter mehr Platz. Auch der Innenraum ist knapp in der Länge gewachsen (+ 1,9 cm) und bietet dank 2,60 Metern Radstand und 1,53 Metern Höhe selbst grösseren Passagieren genügend Luft auf der Rückbank – zumindest auf kürzeren Strecken.

Cockpit mit Retro-Anzeigen

Im Cockpit erinnert der Polo ebenfalls an die guten alten Zeiten. Damit sind nicht nur die auf Wunsch coolen und übersichtlichen Golf-1-Retroanzeigen im Fahrerdisplay gemeint, sondern auch die Rückkehr zu physischen Tasten. Das oben abgeflachte Lenkrad mit den Bedienknöpfen liegt gut in der Hand, wirkt jedoch für einen Kleinwagen etwas klobig. «Eine Folge des Kostendrucks», gibt Chefdesigner Mindt zu. «Statt für jedes Modell ein eigenes Lenkrad zu entwerfen, nutzen wir das Gleiche für viele weitere, auch grössere Modelle.»

Ganz ohne Bildschirme gehts natürlich nicht. Jener hinter dem Lenkrad misst 10,25 Zoll, der zentrale Touchscreen 13 Zoll. Die grafischen Oberflächen wirken aufgeräumter als noch in den ersten ID-Modellen. Es gibt die drei Ausstattungsvarianten «Trend», «Life» und «Style». Bereits beim Basismodell gibts serienmässig DC-Schnellladen (mit 88 kW), LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik und Spurhalter. Bei der Topversion Style (DC-Schnellladen mit 105 kW) kommen unter anderem Rückfahrkamera, vordere Einparkhilfe, induktive Handyladung, Matrix-Licht, 3D-LED-Rückleuchten, beleuchtete VW-Logos und bequeme Sportsitze dazu.

Topversion mit 211 PS

Interessenten des neuen Elektro-Polos sollten sich aber genau überlegen, wie sie ihr Auto im Alltag einsetzen. Wer den ID. Polo hauptsächlich zum täglichen Kurzstreckenpendeln und beispielsweise nur als Zweitwagen nutzt, dürfte bereits mit der Basisversion mit kleinerem 37-kWh-Akku zufrieden sein. Mit absoluter Sparausstattung, 116 PS, kleinem 37-kWh-Akku und maximal 334 Kilometern Reichweite (im Winter wohl noch rund 200 bis 250 km) gibts den ID. Polo ab 24’900 Franken – jetzt zur Lancierung mit Spezialrabatt gar schon ab 21’900 Franken.

VW ID. Polo «Style» im Schnellcheck Antrieb: 1 E-Motor, 211 PS (155 kW), 290 Nm, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 7,1 s, Spitze 160 km/h, Batteriegrösse 52 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/105 kW, Reichweite WLTP 454 km

Masse: L/B/H = 4,05/1,82/1,53 m, Leergewicht 1576 kg, Anhängelast gebremst 1200 kg, Kofferraum 441–1240 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 13,4 kWh/100 km, Energieeffizienz A

Preis: ab 37’800 Fr., Basisversion Trend mit 37 kWh-Akku, 116 PS, ab 24’900 Fr. Antrieb: 1 E-Motor, 211 PS (155 kW), 290 Nm, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 7,1 s, Spitze 160 km/h, Batteriegrösse 52 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/105 kW, Reichweite WLTP 454 km

Masse: L/B/H = 4,05/1,82/1,53 m, Leergewicht 1576 kg, Anhängelast gebremst 1200 kg, Kofferraum 441–1240 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 13,4 kWh/100 km, Energieeffizienz A

Preis: ab 37’800 Fr., Basisversion Trend mit 37 kWh-Akku, 116 PS, ab 24’900 Fr. Mehr

Die meisten Schweizer dürften jedoch zur Topversion greifen. Die kostet zwar mindestens 37’800 Franken, bringt aber 211 PS, einen 52-kWh-Akku und bis zu 454 Kilometer Reichweite. Und diese Version macht auf der Strasse auch richtig Laune! Der kleine Fünftürer tritt sportlich an, beschleunigt in 7,1 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Spitze von 160 km/h. Trotz 1,6 Tonnen Leergewicht ist der Fronttriebler mehr als flott motorisiert. Die Lenkung arbeitet direkt und präzise, das Fahrwerk zeigt sich erfreulich ausgewogen.

Unser Fazit: VW hat sich für den neuen Günstigstromer viel Zeit gelassen. Doch das Warten hat sich gelohnt. Der ID. Polo ist ein handlicher Kleinwagen, bietet gleichzeitig viel Platz und dank zahlreicher moderner Assistenten auch viel Sicherheit und Komfort. Doch vor allem ist er optisch wieder ein echter VW. Gut möglich, dass der Elektro-Polo damit auch noch zögernde Neuwagenkäuferinnen und -käufer überzeugt (auch interessant: Neuer ID. Polo ist auf Monate ausverkauft).