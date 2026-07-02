Experte Reto Blättler vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Projektleiter in der Abteilung Test & Technik.

Muss ich mir bei dieser Hitze Sorgen um meine Pneus machen?

Muss ich mir bei dieser Hitze Sorgen um meine Pneus machen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommerreifen sind hitzebeständig und sicher auf heissem Asphalt

Winterreifen verdoppeln Bremsweg bei hohen Temperaturen, gefährden Stabilität

Reifendruck regelmässig prüfen, besonders bei hoher Beladung

Reto Blättler

Ich fahre bald nach Italien in die Sommerferien. Muss ich mir bei der anhaltenden Hitzewelle und dem heissen Asphalt Sorgen um meine Pneus machen?

S. Este, per Mail

Danke für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit, mal wieder auf die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Reifen hinzuweisen. Wenn du mit Sommerreifen unterwegs bist, ist Hitze grundsätzlich kein Problem. Sommerpneus sind speziell für hohe Temperaturen ausgelegt. Ihre härtere Gummimischung und die grossen Profilblöcke sorgen auch auf heissem Asphalt für sicheres Fahrverhalten.

Wie Butter in der Bratpfanne

Wer aber auch im Sommer mit Winterreifen unterwegs ist, um zum Beispiel noch deren Restprofil herunterzufahren, geht ein unnötiges Sicherheitsrisiko ein. Winterpneus bestehen aus einer weicheren Gummimischung. Bei hohen Temperaturen können sie den Bremsweg deutlich verlängern, im Extremfall sogar verdoppeln! Und sie bieten weniger Fahrstabilität. Anschaulich lässt sich das mit Butter in einer heissen Bratpfanne vergleichen: Sie wird weich und verliert ihre Stabilität.

Falls du Ganzjahresreifen hast, sind die zwar ein guter Kompromiss – aber weder für die grosse Sommerhitze noch für anspruchsvolle Winterverhältnisse die optimale Wahl. Sie eignen sich vor allem für Wenigfahrerinnen und -fahrer in schneearmen Regionen. Wer dagegen häufig unterwegs ist oder seine Ferien regelmässig im warmen Süden verbringt, fährt mit den jeweils saisonal abgestimmten Reifen sicherer.

Eigentlich immer, aber speziell in deinem Fall für die bevorstehende lange Fahrt wichtig, ist der richtige Reifendruck. Dieser sollte regelmässig kontrolliert und bei hoher Beladung gemäss den Herstellerangaben angepasst werden. Übrigens: Die Gummiteile, die man gelegentlich auf Autobahnen sieht, stammen meist von Lastwagen. Bei stark belasteten, runderneuerten LKW-Reifen kann sich unter bestimmten Bedingungen die Lauffläche ablösen.

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