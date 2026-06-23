Renata Mamina vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitgliedern der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist verantwortlich für Reiseinformationen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Telepass-Transponder erleichtert Mautzahlung in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal.

Automatische Schrankenöffnung und Abrechnung ohne Ticket oder Münzen möglich.

TCS bietet Transponder ab 12 Franken Miete pro Monat an.

Renata Mamina

Ich reise bald mit dem Auto nach Italien und überlege mir, dafür einen Telepass-Transponder zuzulegen. Funktioniert der Telepass für alle Autobahn-Zahlstellen in Europa?

Carlo Fonsi, per Mail

Noch nicht überall auf europäischen Autobahnen gilt das sogenannte Free-Flow-System ohne Schranken. Bei Free Flow wird jedes Fahrzeug automatisch ohne Anhalten bei der Durchfahrt registriert. Der fällige Betrag wird auf Basis des Nummernschilds und des Fahrzeugtyps berechnet. Weitere Infos zu Free Flow gibts hier.

Und deshalb wird auf vielen Autobahnen die Maut weiterhin an klassischen Zahlstellen erhoben. Es ist daher empfehlenswert, sich vor Antritt der Ferienreise über Mautsysteme und Umweltvorschriften zu informieren.

Dennoch empfehle ich das Telepass-System. Mit dieser elektronischen Box kannst du in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal die Maut an allen grösseren Mautstellen automatisch bezahlen. Der Telepass-Transponder kann bei den TCS-Sektionen für Ferienfahrten (1 Monat, ab 12 Franken inkl. erster Aktivierung, danach 9 Franken monatlich) oder häufigere Auslandsfahrten (1 Jahr, Grundgebühr 48 Franken) gemietet werden. Dieser wird im Fahrzeug an der Windschutzscheibe angebracht.

Telepass: Einfacher und häufig schneller

An den Mautstellen wählst du dann einfach die mit «Telepass» oder «T» gekennzeichnete Spur. Die Schranke öffnet sich automatisch, die gefahrenen Strecken werden erfasst und die Gebühren direkt abgerechnet – ganz ohne Ticket, Münzen oder Kreditkarte – und vor allem oft auch ohne langes, zeitraubendes Anstehen an der Mautstation.

Und bei deiner Fahrt in die Ferien nicht vergessen: In einigen Ländern gelten zusätzliche Umweltvorschriften. In Frankreich kann für bestimmte Städte eine Crit’Air-Umweltplakette erforderlich sein. Auch in Deutschland benötigen Fahrzeuge für viele Umweltzonen eine gültige Umweltplakette. Beide Plaketten sind ebenfalls beim TCS erhältlich. Für dein Ferienland Italien gibts die klassischen Umweltplaketten (wie in Frankreich oder Deutschland) leider nicht. Stattdessen arbeiten italienische Städte mit verkehrsbeschränkten Zonen, den sogenannten ZTL (Zona a Traffico Limitato).

Wenn du deine Registrierungen und Bestellungen für Transponder oder Umweltplaketten mindestens zwei Wochen vor Reisebeginn erledigst, startest du entspannt in die Ferien.

Hast auch du eine Frage an unsere TCS-Experten? Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern. Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern.