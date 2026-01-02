Wer jetzt in den Skiferien ins Ausland fährt, sollte dort die Verkehrsregeln kennen. Vor allem bei der Winterpneu-Pflicht herrscht Chaos in Europa – mit den falschen Reifen drohen Bussen. Wir geben dir eine Übersicht zur Winter-Reifenpflicht im Ausland.

Viele Verkehrsvorschriften sind in Europa einheitlich geregelt. Aber bei den Regeln zu Winterpneus kocht jedes Land sein eigenes Süppchen. Was auch sinnvoll ist. Schliesslich hat jedes Land in Europa seine spezielle Topografie und besondere Wetterbedingungen. Aber: Das nimmt uns auch in die Pflicht, uns vor Fahrten über die Grenze zu informieren, welche Regel im jeweiligen Land gilt. In manchen Ländern ist auch das Mitführen bestimmter Ausrüstung vorgeschrieben.

In der Schweiz gibts weiterhin keine Winterreifenpflicht – der Fahrende ist aber für die Sicherheit seines Fahrzeugs verantwortlich und es kann in den Bergen ohne Winterreifen eine Busse geben. In vielen anderen Ländern gibt es eine solche Reifenpflicht. Beachtest du sie nicht, kannst du teils heftig gebüsst werden und bei einem Unfall deinen Versicherungsschutz verlieren. Auf Nummer sicher gehst du, wenn du generell im Winter nur mit Winterreifen unterwegs bist. Hier kommen die geltenden Regeln für Winterreifen in Europa:

Deutschland

Bei den nördlichen Nachbarn gilt eine sogenannte situative Winterreifenpflicht. Sprich: Bei winterlichen Strassenbedingungen wie Schnee, Eis oder Matsch dürfen nur Autos mit Winterpneus fahren. Diese Auflagen sind an kein Datum geknüpft. Als Winterreifen gelten in Deutschland seit dem 1. Oktober 2024 nur noch Pneus mit Schneeflocken-Symbol (die «Three Peak Mountain Snow Flake»). Allwetterreifen mit der Kennzeichnung M+S («Mud and Snow», also Matsch und Schnee) gelten daher in Deutschland nicht mehr als Winterreifen. Und: Spikes sind verboten.

Kontrolliere die Profiltiefe deiner Reifen. Für den Winter empfiehlt der TCS ein Restprofil von mindestens vier Millimetern. Benutze in der kalten Jahreszeit ausschliesslich echte Winterreifen (Schneeflockensymbol auf der Reifenflanke). Nur diese garantieren hohe Sicherheit auf nasser, verschneiter und vereister Strasse.

Prüfe monatlich den Luftdruck deiner Reifen. Ein Sicherheitsfaktor, der auch dein Portemonnaie schonen kann.

Kontrolliere die Profiltiefe deiner Reifen. Für den Winter empfiehlt der TCS ein Restprofil von mindestens vier Millimetern. Mehr

Österreich

Winterreifen sind in Österreich nur bei winterlichen Strassenverhältnissen obligatorisch, also nicht generell vorgeschrieben. Die Pneus müssen mindestens vier Millimeter Profil haben. Alternativ sind auch Sommerreifen mit Schneeketten an mindestens zwei angetriebenen Rädern erlaubt, sofern eine geschlossene Schneedecke vorhanden ist. Diese Regelungen gelten jeweils vom 1. November bis 15. April. Als Winterreifen gelten, anders als in Deutschland oder Frankreich, neben Reifen mit dem Schneeflocken-Symbol auch jene mit der Kennzeichnung M+S. Bei Verstössen droht eine Busse ab 35 Euro. Aber gefährdet man andere, wird eine Geldstrafe von bis zu 5000 Euro fällig. Spikes mit einer Maximallänge von zwei Millimetern sind vom 1. Oktober bis 31. Mai erlaubt.

Italien

Jede italienische Region hat ihre eigenen Regeln. In Südtirol zum Beispiel ist eine Winterausrüstung bei winterlichen Bedingungen Pflicht. Auf der Brenner-Autobahn A22 sind Winterreifen (Schneeflockensymbol oder M+S-Kennzeichnung) vom 15. November bis 15. April immer obligatorisch. Wie in Österreich reicht eine M+S-Kennzeichnung. Spikes mit maximal 1,5 Millimetern sind vom 15. November bis 15. März gestattet. Im Aosta-Tal sind Winterreifen vom 15. Oktober bis 15. April verpflichtend vorgeschrieben – oder als Alternative Sommerreifen mit Schneeketten drauf. Je nach Schneelage können auch Schneeketten generell vorgeschrieben werden, dann gilt Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit. Wer die Reifenregeln nicht beachtet, muss mit Bussgeldern von bis zu 345 Euro rechnen.

Frankreich

In Frankreich sind seit 2022 Winterreifen Pflicht. Und neu seit dem 1. November 2024 nur noch solche mit dem Schneeflockensymbol («Three Peak Mountain Snow Flake») – allerdings nur in den Bergregionen. Das heisst: In 48 der 96 Departemente – also in der Hälfte – im Kernland Frankreich gilt eine generelle Winterreifen-Pflicht vom 1. November bis 31. März. Dazu gehören die Regionen in den Alpen, Pyrenäen und Vogesen, im Jura- und Zentralmassiv sowie auf Korsika. Alternativ zur Winterreifenpflicht können Schneeketten mitgeführt werden. Die entsprechenden Zonen sind mit Schildern gekennzeichnet. Mit solchen Schildern kann aber auch in den übrigen Regionen vorübergehend eine Winterreifenpflicht angeordnet werden. Wer dagegen verstösst, muss mit einer Busse von 135 Euro rechnen. Eine Übersicht der betroffenen Regionen gibts unter: securite-routiere.gouve.fr.

Benelux-Länder

Luxemburg fordert Winterpneus mit mindestens 3 Millimetern Profiltiefe bei winterlichen Strassenverhältnissen – oder ersatzweise Schneeketten bei Sommerreifen. Bei Verstössen wird mit mindestens 49 Euro gebüsst. Belgien und die Niederlande sehen es locker und verzichten auf eine Pflicht.

Skandinavien und Nordeuropa

Schweden und Finnland schreiben vom 1. Dezember bis 31. März Winterreifen für alle Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen Gewicht und Anhänger vor. Norwegen kennt keine generelle Pflicht, schreibt für Sommerreifen aber Schneeketten vor, wenn die Strassen mit Schnee oder Eis bedeckt sind (hier liest du, was der TCS von Schneeketten auf Sommerpneus hält). In Dänemark werden Winter- oder Allwetterreifen nur empfohlen. Estland, Lettland und Litauen sind sich einig: Winterreifen sind verpflichtend. Logisch: Auf Island geht sowieso nichts ohne Winterpneus.

Osteuropa

In Osteuropa wirds kompliziert – viele Länder haben sehr eigene Regelungen. Im Einzelnen: Albanien verlangt keine Winterreifen, aber Schneeketten zwischen 1. November und 30. April. Folgende Länder verlangen zwingend Winterreifen: Serbien (Achtung: min. 4 Millimeter Profiltiefe!) und Slowenien (immer mit Schneeketten im Auto), Bosnien-Herzegowina (1. November bis 15. April, toleriert Allwetterreifen), Moldawien, Montenegro und Tschechien (Pflicht vom 1. November bis 31. März). Bulgarien empfiehlt sie ebenso wie Polen, Mazedonien, die Slowakei oder Ungarn, wo aber Schneeketten im Auto mitgeführt werden müssen. In Rumänien sind Winterreifen vorgeschrieben, wenn die Strasse mit Schnee, Eis oder Glatteis bedeckt ist. In Kroatien gilt eine witterungsabhängige Winterreifenpflicht auf bestimmten Strecken, angezeigt durch Schilder. Dabei müssen bei Eis und Schnee nur die Antriebsräder mit Winterreifen ausgerüstet sein (und hier liest du, wo man die besseren Pneus aufziehen sollte). Dafür muss man aber Schneeketten und Schaufel mitführen.

Grossbritannien

Nicht wirklich ein Land für Auto-Winterferien, aber der Vollständigkeit halber: Hier gibts keine Winterreifenpflicht.

Schweiz

Und zur Erinnerung: Bei uns gibt es keine Winterreifenpflicht, aber das Auto muss jederzeit betriebssicher sein. Wer mit Sommerreifen im Winter den Verkehr behindert, muss mit einer saftigen Busse rechnen, und bei einem Unfall kann die Versicherung Regress nehmen. Schneeketten sind auf bestimmten Strecken durch Schilder vorgeschrieben, Spikes sind vom 1. Dezember bis 30. April mit Kleber am Auto auf Hauptstrassen zugelassen. Auf der Autobahn sind Spikes nur auf der A13 zwischen Thusis und Mesocco sowie auf der A2 zwischen Airolo und Göschenen erlaubt.