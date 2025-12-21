Martin Bolliger, Chef Mobilitätsberatung beim TCS – mit 1,5 Millionen Mitgliedern die grösste Mobilitäts-Organisation der Schweiz –, klärt für Blick Fragen rund ums Autofahren.

Darum gehts Ski und Snowboards dürfen im Auto transportiert werden, Sicherheit beachten

Schwere Ladung sollte unten und an der Fondlehne platziert werden

Bei Unfällen können ungesicherte Ski mit enormer Wucht nach vorne katapultiert werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Martin Bolliger

Ich habe gehört, man dürfe Ski und Snowboards aus Sicherheitsgründen nicht mehr im Auto transportieren, sondern nur noch per Dachträger oder in einer Dachbox. Stimmt das?

R. Feldmann, Schmerikon SG

Nein. Grundsätzlich ist es nicht verboten, Ski oder Snowboards im Auto zu transportieren. Das Strassenverkehrsgesetz schreibt allerdings vor, dass eine Ladung so fixiert sein muss, dass sie den Fahrer und weitere Passagiere nicht stören, ablenken oder gefährden kann.

Werden die Wintersportgeräte einfach auf den Rücksitz gestapelt, kann das sehr gefährlich werden. Denn bei einem Unfall oder einer Vollbremsung würden diese mit einer unheimlichen Wucht nach vorne katapultiert und die Insassen gefährden. Wer jedoch ein Auto mit einer dafür vorgesehenen Durchreiche in der Rücksitzlehne fährt, kann die Ski vom Kofferraum her ins Interieur schieben. Zwar könnten derart transportierte Ski bei einem Unfall ebenfalls nach vorne rutschen. Dies geschähe allerdings «kontrolliert» zwischen den Vordersitzen durch, wodurch die Passagiere nicht ernsthaft gefährdet würden.

Ski ganz unten laden

In einem Kombi sollten Ski und Snowboards zuerst auf den Ladeboden gelegt und nicht erst am Schluss auf andere Gepäckstücke gestapelt werden. Grundsätzlich sollte schwere Ladung möglichst unten und an der Fondlehne anliegend transportiert werden, sodass sie beim Bremsen nicht ins Rutschen geraten kann. Bei zusätzlichem Gepäck im Kombi macht es Sinn, den Kofferraum mit einem Gitter oder zumindest einem Netz vom Fahrgastraum abzutrennen.

Hast auch du eine Frage an unsere Experten? Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort AutoBlick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern. Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort AutoBlick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern.