Anton Keller

Die Autoscheiben müssen vollständig von Eis, Beschlag und Schnee befreit sein, sonst riskiere ich eine Busse. Andererseits ist es verboten, den Motor im Stand laufen zu lassen, aber nur so kriege ich die Scheiben wirklich frei. Gibts da einen Tipp?

M. Hug, Basel

Tatsächlich sind gemäss Verkehrsregelverordnung (Art. 57, Abs. 2) Lichter, Rückstrahler, Scheiben und Rückspiegel sauber zu halten. Wer nur mit einem «Guckloch» fährt (gilt auch bei beschlagener Scheibe), gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. Deshalb könnte dies mit Busse oder gar Ausweisentzug geahndet werden. Zudem ist laut Verkehrsregelverordnung (Art. 33, Bst. a) das Vorwärmen des Motors bei stehendem Auto untersagt. Wer sich nicht daran hält, riskiert 60 Franken Busse.

Fast kratzfreie Lösungen

Die neben einem Garagenplatz effizienteste, aber auch teuerste Variante, in ein Auto mit beschlagfreien Scheiben zu steigen, besteht in der Nachrüstung einer Standheizung. Deutlich günstiger: Die Windschutzscheibe einfach mit einer Abdeckplane abdecken. Elektroautos können an der Steckdose beziehungsweise im Stehen mit der Heizung enteist werden. Die Heizfunktion kann bei vielen Modellen via App eingeschaltet oder programmiert werden. Der Schnee auf Autodach und Motorhaube muss man aber trotzdem wegwischen.

Der richtige Kratzer

Grundsätzlich solltest du im Winter Folgendes beachten: Die Scheiben müssen sauber sein, auch auf der Innenseite! Und du solltest stets einen guten Scheibenkratzer, Handschuhe und genügend Enteiserspray griffbereit haben. Ein guter Eiskratzer verfügt übrigens neben der Kratzkante auch über eine Zahnkante (für Vorreinigung bei kompakter Schnee/Eis-Schicht) und eventuell einen integrierten Schneebesen.

Kläglich versagen dagegen CD-Hüllen oder die Kreditkarte; auch von heissem Wasser raten wir ab: Der Temperaturunterschied führt zu Spannungen in der Scheibe und im Extremfall zu deren Bruch.