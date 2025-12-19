Schnee und Eis erschweren das Autofahren im Winter. Mit diesen 9 Tipps machst du dein Fahrzeug fit für die kalte Jahreszeit.

Darum gehts Winterreifen aufziehen und Frostschutzmittel beimischen für sicheres Fahren im Winter

Scheiben reinigen, Wischblätter kontrollieren und Auto komplett vom Schnee befreien

9 Tipps für die Wintervorbereitung des Autos, darunter Ausrüstung checken

Andreas Engel

Jedes Jahr werden Autofahrerinnen und Autofahrer vom Winter überrascht – doch das muss nicht sein: Mit diesen 9 Tipps machst du dein Auto fit, damit du auch auf rutschigen Strassen und bei schlechten Sichtverhältnissen sicher unterwegs bist.

1. Winterreifen aufziehen

Wenn du noch keine Winterreifen aufgezogen hast, wird es jetzt höchste Zeit! Denn schon ab 7 Grad und kälter bieten Winterpneus bessere Haftung als Sommerreifen. Lies dazu auch den TCS-Winterreifen-Test 2024.

2. Frostschutzmittel beimischen

Mische dem Scheibenwischwasser Frostschutzmittel bei – du kannst auch schon fertige Mischungen im Fachhandel beziehen. So vereisen die Düsen nicht und die Scheiben lassen sich immer putzen.

3. Scheiben reinigen

Damit die Scheiben innen nicht anlaufen, sollten sie regelmässig geputzt werden – jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Nutze die Klimaanlage auch im Winter, denn sie entzieht der Luft die Feuchtigkeit.

4. Wischblätter kontrollieren

Für eine gute Sicht unbedingt die Scheibenwischerblätter kontrollieren und bei Bedarf ersetzen, damit sie beim Wischen keine Striemen auf der Scheibe hinterlassen.

5. Auto komplett vom Schnee befreien

Beim eingeschneiten Fahrzeug nicht nur die Front- und Heckscheibe vom Schnee befreien, sondern auch die Seitenscheiben, die Motorhaube und das Dach. Wer dies nicht macht, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Was neben einer saftigen Busse übrigens auch zum Entzug des Führerausweises führen kann.

6. Türschlösser ölen

Bei älteren Autos empfiehlt es sich, die Türschlösser zu ölen, damit sie nicht einfrieren. Silikonfett auf den Türdichtungen verhindert zudem, dass die Türen festeisen.

7. Ausrüstung checken

Über den Winter empfiehlt es sich, immer Handbesen zum Schneefegen, Eiskratzer, Taschenlampe, Handschuhe, Überbrückungskabel, Wolldecke und eine kleine Schneeschaufel im Auto zu haben. Damit bist du auf alle Eventualitäten vorbereitet. Auch Allradler sollten Schneeketten an Bord haben, denn Ketten bieten grundsätzlich mehr Stabilität und Traktion, und ausserdem können sie auf Passstrassen trotz 4x4 Pflicht sein.

8. Jacken ausziehen

Es hört sich profan an, aber alle Insassen sollten im Auto ihre Jacke ausziehen. Der Grund: Mit dicker Jacke hat der Sicherheitsgurt bei einem Crash zu viel Spiel und das Verletzungsrisiko steigt.

9. Fahrverhalten anpassen

Schlussendlich liegts am Fahrverhalten, wie sicher es durch den Winter geht. Es empfiehlt sich, jeweils genug Zeit einzurechnen und vorausschauend sowie mit genügend Abstand zu fahren. Die Bremswege sind auf rutschigen Strassen länger. Weiter sollten keine ruckartigen Lenkmanöver, abrupte Gasstösse oder Bremsungen durchgeführt werden. Grundsätzlich sind Autos mit Frontantrieb auf Schnee einfacher zu fahren, da die Antriebsräder das Auto automatisch in die gewünschte Richtung ziehen. Heckgetriebene Autos brechen leicht aus, wenn zu viel Gas gegeben wird. 4x4 hilft zwar beim Anfahren, die Bremsung und Seitenführung in Kurven ist aber nicht besser als bei Front- oder Heckantrieb.