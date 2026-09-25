Der Volkswagen-Konzern ruft weltweit über vier Millionen Autos mehrerer Marken zurück. Der Grund: Eine defekte Lenkschraube könnte brechen. Betroffen sind viele beliebte Modelle. Hierzulande auch von Audi, Seat und Skoda.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Volkswagen ruft weltweit 2'159'054 Fahrzeuge wegen Lenkungsproblem zurück, berichtet «Bild»

Betroffen sind Modelle wie Golf Variant, Tiguan und Touran mit Schraubenfehler

895'832 Fahrzeuge in Deutschland betroffen, Baujahr 2013 bis 2024

Marian Nadler Redaktor News

Die schlechten Nachrichten für den deutschen Autohersteller Volkswagen reissen nicht ab. Nun kommt es zu einem Mega-Rückruf, wie «Bild» am Freitag berichtet.

In den betroffenen Fahrzeugen der Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf kann eine Schraube, die für die Lenkung wichtig ist, brechen. Laut dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sind weltweit 2'159'054 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon entfallen 895'832 Autos auf Deutschland. Das «Handelsblatt» beziffert die Zahl der weltweit betroffenen Autos gar auf rund 4 Millionen, da auch bei Skoda mehr als eine Million, bei Audi rund 700'000 und bei Seat etwa 200'000 Fahrzeuge betroffen seien. Ihre Informationen hat die Wirtschaftszeitung demnach aus «informierten Kreisen». «Das wird teuer», zitiert das «Handelsblatt» einen mit dem Vorgang vertrauten Insider. Das sei eine Grossenordnung wie sie der Konzern seit dem Dieselskandal nicht mehr erlebt habe.

Muss ich mir Sorgen machen? Nein, sagt Amag-Sprecher

In der Schweiz sind 40'073 Fahrzeuge der Marke Volkswagen sowie 8619 Fahrzeuge der Marke Audi betroffen, wie die Amag Import AG, der offizielle Generalimporteur für die Marken des Volkswagen-Konzerns, gegenüber Blick mitteilt. Wie der Autoimporteur zudem gegenüber «SRF» bekannt gab, sind auch 3651 Fahrzeuge von Seat potenziell betroffen. Für die Marke Skoda würden noch keine Fallzahlen vorliegen.

PR-Manager Christian Frey betont: «Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann. Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss kann es zu Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen. Schreitet diese Korrosion fort, kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden.»

Es handelt sich um eine vorsorgliche Rückrufaktion, um den Kundinnen und Kunden die bestmögliche Sicherheit zu bieten. Der Tausch der Verschraubung wird in den jeweiligen Servicebetrieben vorgenommen.

Betroffene Fahrzeughalter in der Schweiz müssen nichts unternehmen. Die Rückrufaktion wurde dem Bundesamt für Strassen (Astra) gemeldet und wird gemäss den gesetzlichen Vorgaben zentral von der Amag Import AG gesteuert und umgesetzt. Die Halter werden in den nächsten Tagen kontaktiert, um einen Termin bei einem VW-Partner zu vereinbaren. Dort werde der Mangel schnellstmöglich behoben, ergänzt Frey. Wer sein Fahrzeug ohnehin für einen regulären Service oder Reifenwechsel in die Werkstatt bringt, erhält die Schraube bei diesem Termin automatisch ersetzt.

Noch keine Personenschäden gemeldet

Als Produktionszeitraum wird der 24. September 2013 bis 1. Juli 2024 angegeben. Der Rückrufcode des Herstellers lautet 48VS. Auskünfte sollen die Fahrzeughalter bei Volkswagen oder ihrer Vertragswerkstatt erfragen.

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Meldungen über Personenschäden gab es bislang weder in Deutschland noch in der Schweiz. Die Fahrzeuge müssen in die Werkstatt, die Reparatur wird kostenlos durchgeführt. In Deutschland wurde kein Fahrverbot ausgesprochen.

Diese Autos sind betroffen:

VW Golf 7, inklusive Variant: Er wurde zwar teilweise bereits vor dem Schraube-locker-Zeitraum produziert, ein Grossteil der Produktion fällt laut «Bild» aber in das problematische Zeitfenster. Der Golf 8 soll nicht betroffen sein.

VW Golf Sportsvan: Er wurde zwischen 2014 und 2020 gebaut, weshalb auch er betroffen ist.

VW Tiguan 2: Auch der beliebte SUV ist Teil des Rückrufs, die gesamte Produktion fällt in den genannten Zeitraum.

VW Caddy 3 und 4: Der VW Caddy 3 wurde von 2003 bis 2015 produziert, anschliessend ging es bis 2020 weiter mit dem Caddy 4.

VW Touran 1 und 2: Auch der VW Touran 1 wurde von 2003 bis 2015 produziert, anschliessend lief der Touran 2 vom Band.