Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft VW kündigt den elektrischen ID.3 GTI mit 326 PS und Heckantrieb an

Er ist der erste GTI mit Heckantrieb und Launch-Control-Funktion

Marktstart im ersten Quartal 2027, Preis noch nicht bekannt

Wolfgang Gomoll Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

«Wir haben das verloren, wofür VW steht – die Verbindung zu unseren Fans», sagte der eben zu Audi gewechselte frühere VW-Marketingvorstand Martin Sander (59) Anfang Jahr. Und forderte eine Neuausrichtung der Marke. Man soll wieder klare Formen und hohe Alltagstauglichkeit schaffen. «True Volkswagen» heisst das jetzt bei VW. Und der neue ID.3 GTI steht für diese Kurskorrektur. Was sich allein schon beim Kürzel GTI statt zuvor GTX Performance zeigt.

Der ID.3 GTI leistet 326 PS (240 kW) und 545 Nm. Er sprintet per Launch Control in 5,6 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und wird maximal 200 km/h schnell. Er definiert sich aber nicht über ein Leistungsplus, denn es gibt keins. Der ID.3 GTX Performance war genauso kräftig.

Erster GTI mit Heckantrieb

Die entscheidenden Unterschiede zum normalen ID.3 Neo liegen im Antrieb, im Fahrwerk und in der Abstimmung. Beim GTI sind die Progressivlenkung und das adaptive DCC-Sportfahrwerk serienmässig. Der neue GTI-Fahrmodus stellt den Antrieb, die Lenkung und die Dämpfer scharf und ermöglicht zusätzlich die Aktivierung der Launch Control. Untermalt wird die Dynamik des GTI-Stromers durch eine spezielle Displaygrafik, rote Lichteffekte und einen künstlichen Verbrennungsmotorsound. Technisch bricht VW dabei ein Tabu: Der ID.3 GTI ist der erste GTI mit Heckantrieb. Alle acht Generationen des Golf GTI hatten Vorderradantrieb.

Formal gehört der ID.3 nicht zur Electric-Urban-Car-Family mit ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval und Skoda Epiq. Strategisch passt der GTI dennoch in den Umbau der Marke. Der elektrische ID.3 GTI ersetzt allerdings nicht den Golf GTI. VW bietet Verbrenner- und Elektroautos vorerst parallel an und überträgt etablierte Namen schrittweise in die elektrische Welt. Der ID. Polo GTI ist der erste elektrische GTI, der ID.3 GTI folgt im ersten Quartal 2027. Damit wird das Kürzel GTI zur Brücke zwischen alter und neuer Antriebswelt. Interessanterweise bleibt der kleinere ID. Polo GTI mit Frontantrieb näher an den klassischen Vorgängern – weil halt der ID.3 die MEB+-Plattform mit Hinterradantrieb nutzt.

Hommage an den GTI-Urahnen

Optisch setzt VW auf Nostalgie: roter Streifen, Wabengitter, Karositze und die Lackierung in Tornadorot. Selbst die 20-Zoll-Felgen heissen «Wörthersee» – eine Reminiszenz an das legendäre GTI-Treffen im österreichischen Kärnten. Dennoch ist der ID.3 GTI kein elektrischer Golf im Retrokostüm. Innen erkennt man beim GTI das Ambiente des ID.3 Neo mit den hochwertigeren Materialien der neuen Infotainmentgeneration. Dazu Sportsitze, GTI-Grafiken und viele rote Akzente.

Der grösste Gegner für den stärksten VW GTI kommt übrigens aus dem eigenen Konzern. Der neue Cupra Born VZ hat ebenfalls 326 PS (240 kW), 545 Nm, eine 79-kWh-Batterie, eine Ladeleistung von bis zu 183 kW und erreicht eine Spitze von 200 km/h. Die Spanier setzen auf offensivere Sportlichkeit, ein spitzeres Fahrverhalten und eine extrovertiertere Optik. VW dagegen muss die traditionelle GTI-Bandbreite aus Alltagstauglichkeit, Präzision, Unaufdringlichkeit und Fahrspass vereinen. Die VW-Strategie ist klar: viel Gleichteile-Technik, aber keine Gleichteile-Autos. Das scheint VW gelungen.