Noch vor dem Technikzwilling VW ID. Polo bittet Seat-Sporttochter Cupra zum ersten Test des brandneuen Ministromers Raval. Als Topversion VZ mit 226 PS gibt sich der Kleinwagen erstaunlich erwachsen. Der Preis ist jedoch deutlich höher als erwartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cupra Raval startet im Sommer ab 35'550 Franken

Topversion VZ Extreme bietet 226 PS und sprintet in 6,8 Sekunden auf Tempo 100

Die günstigeren Modelle folgen erst im Herbst – ab 26'700 Franken

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Lasst die Ministromer-Festspiele beginnen! Als erstes Modell auf VWs neuer MEB+-Plattform rollt im Sommer Cupras Elektro-Kleinwagen Raval zu den Schweizer Händlern. Auf gleicher Basis folgen wenig später das Schwestermodell VW ID. Polo sowie die leicht grösseren SUV-Ableger Skoda Epiq und VW ID. Cross. Ihr gemeinsames Ziel: europäische Stromer endlich auch für die breite Masse erschwinglich zu machen.

Vor der Fahrt

Bei Seats Sporttochter Cupra, die bereits die grösseren E-Modelle Born und Tavascan im Angebot hat, soll das mit dem 4,05 Meter langen Raval – benannt nach einem Szeneviertel in Barcelona – klappen. In der katalanischen Metropole sehen wir den Elektrokleinwagen erstmals «live» – und müssen feststellen: So klein der Wagen, so gross seine Präsenz! Ecken und Kanten, so weit das Auge reicht: Ob auf der Haube mit den zwei markanten Powerdomes oder am Heck mit fettem Diffusor und durchgehender LED-Lichtleiste. Hinzu kommen schöne Details wie die Aussenhaut in Mattlack oder kupferfarbene Akzente an den Felgen.

Auf der Strasse

Dass der sportlich-aggressive Look nicht bloss Fassade ist, beweist der Raval als Topversion VZ Extreme wenig später auf den spanischen Landstrassen. Der neu entwickelte «App-290»-E-Motor wuchtet maximal 226 PS (166 kW) und 290 Nm (daher der Name) an die Vorderräder, womit der rund 1600 Kilo schwere Ministromer in 6,8 Sekunden auf Tempo 100 sprintet – für einen Kleinwagen allemal beeindruckend. Im Vergleich zum direkten Konkurrenten Alpine A290 ist der Raval nicht so kompromisslos auf Kurvenhatz programmiert: Das Sperrdiff an der Vorderachse sorgt zwar für reichlich Agilität, die elektronisch geregelten Dämpfer lassen aber genügend Raum für Komfort. Damit wird auch die Fahrt im Stadtverkehr – das bevorzugte Revier des Raval – nicht zur unangenehm rumpligen Angelegenheit.

Cupra Raval VZ «Extreme» im Schnellcheck Antrieb Elektromotor, 226 PS (166 kW), 290 Nm@1/min, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Akku 52 kWh netto, Laden AC/DC 11/105 kW

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,8 s, Spitze 175 km/h, Reichweite WLTP 384 km

Masse L/B/H 4,05/1,78/1,51 m, Gewicht 1615 kg, Laderaum 441 l

Umwelt Verbrauch WLTP 16,1 kWh/100 km = 0 g/km CO₂ lokal, Energieklasse A

Preis ab 40'000 Franken (Basis 37 kWh, 116 PS, ab 26'700 Fr.) Antrieb Elektromotor, 226 PS (166 kW), 290 Nm@1/min, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Akku 52 kWh netto, Laden AC/DC 11/105 kW

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,8 s, Spitze 175 km/h, Reichweite WLTP 384 km

Masse L/B/H 4,05/1,78/1,51 m, Gewicht 1615 kg, Laderaum 441 l

Umwelt Verbrauch WLTP 16,1 kWh/100 km = 0 g/km CO₂ lokal, Energieklasse A

Preis ab 40'000 Franken (Basis 37 kWh, 116 PS, ab 26'700 Fr.) Mehr

Das war gut

Mehrere positive Überraschungen erleben wir im Innenraum: Die Materialien im Sichtbereich wirken hochwertig und fassen sich auch so an, die optionalen Schalensitze bieten wiederum besten Seitenhalt. Im Cockpit gibts die klassische Cupra-Combo aus 10,25-Zoll-Kombiinstrument und mittigem 12,9-Zoll-Touchscreen, der sich intuitiv bedienen lässt. Neben den oft kritisierten Touchflächen für Lautstärke und Temperatur setzt der Raval aber auch auf zahlreiche echte Tasten an Lenkrad und Armaturen. Pluspunkte gibts auch bei der Raumausnutzung: Selbst im Fond sitzen gross gewachsene Passagiere bequem, der muldenartige Kofferraum (441 l) dürfte zu den grössten im Segment zählen.

Das war schlecht

Grösse zeigt der Raval leider auch beim Preis: Zum Start im Sommer stehen vorerst die beiden Varianten «Dynamic» und «Dynamic Plus» mit je 210 PS (155 kW) ab 35'550 bzw. 37'950 Franken zur Wahl. Der von uns gefahrene «VZ Extreme» kostet sogar mindestens 40'000 Franken! Das ist (zu) viel Geld für ein Fahrzeug im Kleinwagensegment, das eigentlich für dünnere Portemonnaies konzipiert wurde. Klassenüblich ist hingegen die Reichweite, die je nach Version mit 384 bis 444 Kilometern angegeben wird. Geladen wird mit maximal 105 kW, womit die Batterien in 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt sind – damit ist der Raval durchaus langstreckentauglich. Erst im Herbst legt Cupra auch günstigere Versionen mit kleinerem 37-kWh-Akku und maximal 300 Kilometern Reichweite nach, die dann ab 26'700 Franken starten.

Das bleibt

Der lange angekündigte Volksstromer aus dem VW-Konzern lässt also weiterhin auf sich warten. Der Cupra Raval bringt definitiv Abwechslung ins elektrische Kleinwagensegment und überzeugt als Topversion VZ sowohl fahrdynamisch als auch mit cooler Optik und guter Verarbeitung. Doch die echte Revolution bei den Ministromern bleibt vorerst aus – dafür sind die Preise der kleinen Elektrorakete zu hoch. Ob VW und Skoda die bald startenden Zwillingsmodelle ID. Polo und Epiq konservativer einpreisen? Wir sind gespannt.