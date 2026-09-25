Volkswagen ruft weltweit über zwei Millionen Autos zurück. Der Grund: Eine defekte Lenkschraube könnte brechen. Betroffen sind viele beliebte Modelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Volkswagen ruft weltweit 2'159'054 Fahrzeuge wegen Lenkungsproblem zurück, berichtet «Bild»

Betroffen sind Modelle wie Golf Variant, Tiguan und Touran mit Schraubenfehler

895'832 Fahrzeuge in Deutschland betroffen, Baujahr 2013 bis 2024

Marian Nadler Redaktor News

Die schlechten Nachrichten für den deutschen Autohersteller Volkswagen reissen nicht ab. Nun kommt es zu einem Mega-Rückruf, wie «Bild» am Freitag berichtet.

In den betroffenen Fahrzeugen der Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf kann eine Schraube, die für die Lenkung wichtig ist, brechen. Laut dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sind weltweit 2'159'054 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon entfallen 895'832 Autos auf Deutschland.

Noch keine Personenschäden gemeldet

Als Produktionszeitraum wird der 24. September 2013 bis 1. Juli 2024 angegeben. Der Rückrufcode des Herstellers lautet 48VS. Auskünfte sollen die Fahrzeughalter bei Volkswagen oder ihrer Vertragswerkstatt erfragen.

Laut der deutschen Behörde gab es noch keine Personenschäden. Die Fahrzeuge müssen in die Werkstatt, die Reparatur wird kostenlos durchgeführt. In Deutschland wurde kein Fahrverbot ausgesprochen.

Diese Autos sind betroffen:

VW Golf 7, inklusive Variant: Er wurde zwar teilweise bereits vor dem Schraube-locker-Zeitraum produziert, ein Grossteil der Produktion fällt laut «Bild» aber in das problematische Zeitfenster. Der Golf 8 soll nicht betroffen sein.

VW Golf Sportsvan: Er wurde zwischen 2014 und 2020 gebaut, weshalb auch er betroffen ist.

VW Tiguan 2: Auch der beliebte SUV ist Teil des Rückrufs, die gesamte Produktion fällt in den genannten Zeitraum.

VW Caddy 3 und 4: Der VW Caddy 3 wurde von 2003 bis 2015 produziert, anschliessend ging es bis 2020 weiter mit dem Caddy 4.

VW Touran 1 und 2: Auch der VW Touran 1 wurde von 2003 bis 2015 produziert, anschliessend lief der Touran 2 vom Band.