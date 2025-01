1/5 Polestar bringt in diesem Jahr den Super-Stromer 5 auf den Markt. Foto: POLESTAR

Auf einen Blick Diese Premiumautos kommen 2025 auf den Schweizer Markt

Range Rover Electric soll leistungsstärkster Luxus-SUV der Welt werden

Polestar 5 mit 884 PS und 500 km Reichweite geplant

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Die beliebtesten Autos auf dem Schweizer Markt bleiben SUVs. Nachdem wir bereits die 2025 erscheinenden Kompakt-SUVs und die wichtigsten neuen Sportler-Neuheiten vorgestellt haben, sind nun Fahrzeuge im Luxussegment an der Reihe. Beginnen wir bei den deutschen Herstellern: Von BMW soll noch diesen Sommer der aufgefrischte, vollelektrische iX zu den Händlern rollen. BMWs elektrisches SUV-Flaggschiff stromert je nach Version erstmals über 700 Kilometer weit und erhält bei allen Versionen ein Leistungsupgrade. Zudem bekommt der iX neue Scheinwerfer und Stossfänger. Preise sind noch nicht bekannt; sie dürften aber bei rund 100'000 Franken starten.

1/8 BMW frischt in diesem Jahr seinen SUV-Stromer iX auf. Im Bild ist noch das aktuelle Modell zu sehen. Foto: Enes Kucevic Photography

Audi bringt aktuell einen Stromer nach dem anderen auf den Markt. Dass die Ingolstädter den Verbrenner aber noch nicht für tot erklären, zeigt der neue A7, der das Verbrenner-Pendant zum vollelektrischen A6 E-Tron darstellt. Dessen Antriebe dürften verstärkt mit 48-Volt-Mildhybridisierung oder mit Plug-in-Hybrid mit bis zu 100 Kilometer rein elektrischer Reichweite kommen. Wie beim A5 ist auch beim A7 der vorrangige Einsatz von Vierzylindern wahrscheinlich. Gleiches gilt für den 2025 Weltpremiere feiernden Q7 und seinen sportlichen Bruder SQ7. Die noch nicht enthüllte Neuauflage dürfte sich optisch am bereits enthüllten Q5 orientieren, der ab März zu den Händlern rollt.

Die US-Hersteller greifen an

Weiter gehts Richtung USA. Der amerikanische Luxus-Anbieter Cadillac baut sein Elektro-Portfolio um ein weiteres Modell aus. Nebst dem seit 2024 verfügbaren Lyriq stösst 2025 der Optiq dazu. Der 4,82 Meter lange Optiq ordnet sich grössenmässig dem Lyriq unter und soll dank der 85-kWh-Batterie eine Reichweite von rund 480 Kilometern schaffen. Dabei leistet der SUV zwischen 204 und 300 PS (150 kW und 221 kW) und verfügt in der Top-Ausführung über Allradantrieb. Der neue US-Stromer dürfte noch in diesem Jahr zu den Händlern rollen. Mit dem Jeep Wagoneer S rollt ein weiterer Stromer aus den USA zu uns. Der Verkauf hat in seiner Heimat bereits begonnen – bei uns wirds dieses Jahr auch so weit sein. Jeeps neues Topmodell basiert auf der STLA-Plattform von Mutterkonzern Stellantis und verfügt über ein 100-kWh-Akkupaket, womit der Wagoneer rund 500 Kilometer weit stromern kann.

1/8 Cadillac bringt 2025 seinen zweiten Stromer Optiq auf den Markt. Foto: GM DESIGN

Ein weiterer lang angekündigter Premium-SUV erscheint ebenfalls in den kommenden zwölf Monaten: der Range Rover Electric. Es ist der erste Stromer der britischen SUV-Marke und soll laut Hersteller der bis anhin leistungsstärkste Luxus-SUV der Welt werden. Würde bedeuten, dass er über mehr Leistung als der 918 PS (675 kW) starke Lotus Eletre R verfügt. Offizielle Daten gibts bis jetzt aber noch nicht.

Luxus aus dem hohen Norden

Volvo hingegen enthüllt im März keinen SUV, sondern die elektrische Edel-Limousine ES90. Die Antriebe könnte der ES90 vom SUV-Flaggschiff EX90 übernehmen: Diesen gibts mit zwei Allradvarianten mit 408 PS (300 kW) oder 517 PS (380 kW). Die 111-kWh-Batterie reicht für bis zu 600 Kilometer Reichweite, die Limousine dürfte aufgrund des besseren Luftwiderstands bis zu 650 Kilometer schaffen. Volvo-Tochter Polestar enthüllt in diesem Jahr den Super-Stromer Precept als Serienauto namens Polestar 5. Dieser leistet 884 PS (650 kW) und verfügt über ein Drehmoment von über 900 Nm. Die Reichweite soll bei 500 Kilometern liegen und die Batterie innert zehn Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen sein.

1/11 Volvo enthüllt im März die vollelektrische Limousine ES90 (Bild: aktueller S90). Foto: zVg

Nobel wirds auch in Frankreich: DS stellte erst kürzlich den Elektro-Crossover No. 8 vor – und wird ihn 2025 auf den Markt bringen. Der Nachfolger des DS9 kommt mit drei Motorisierungen mit Leistungen bis zu 350 PS (275 kW) und Reichweiten von bis zu 750 Kilometern. Der DS No. 8 wird voraussichtlich diesen Herbst zu den Händlern rollen und dürfte zu Preisen ab rund 65'000 Franken erhältlich sein.