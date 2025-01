Pünktlich zum Start ins neue Jahr enthüllt Tesla die überarbeitete Version des weltweiten Bestsellers Model Y mit dem Zusatz «Juniper». Warum das elektrische SUV-Coupé erst in China und nicht in Amerika und Europa startet, erfährst du hier.

1/14 Tesla hat soeben die überarbeitete Version des weltweiten Bestsellers Model Y enthüllt. Foto: zVg

Auf einen Blick Tesla enthüllt aufgefrischtes Model Y mit optischen Änderungen und technischen Verbesserungen

Neues Modell hat durchgehendes LED-Leuchtenband und edleres Interieur

Topmodell beschleunigt in 4,3 Sekunden auf 100 km/h, 0,7 Sekunden schneller als bisher

Andreas Engel und Stefan Grundhoff

Nachdem Tesla die Limousine Model 3 bereits Ende 2023 in aufgefrischter Version auf den Markt gebracht hatte, wartete die Fangemeinde letztes Jahr gespannt auf das überarbeitete Model Y – vergeblich. Infos und Bilder zur Neuauflage des weltweiten Bestsellers liessen auf sich warten. Und der US-Elektroauto-Pionier hätte sie wohl immer noch nicht enthüllt, wenn Anfang Januar nicht Bilder des vor allem optisch angepassten Model Y über eine chinesische Kunden-Website an die Öffentlichkeit gelangt wären. Nun fühlte sich Tesla offenbar dazu genötigt, das aufgefrischte SUV-Coupé mit dem Namenszusatz «Juniper» (deutsch: Wacholder) schon früher als geplant zu enthüllen.

China zuerst, Europa später

Optisch hat sich dabei mehr getan, als viele gedacht hätten. Gerade im Vergleich zum Model 3 fiel das Nachschärfen des Model Y üppiger aus. So gibts eine deutlich geänderte Front, die mit ihrem durchgehenden LED-Leuchtenband an Teslas monströs-futuristischen Cybertruck erinnert, der in Europa bis auf Weiteres nicht angeboten wird. Auch das Heck wirkt dank der ebenfalls neu durchgängigen LED-Leuchteinheit und dem darin integrierten Tesla-Schriftzug edler und frischer als bisher.

In China wird das neue Tesla Model Y ebenso wie in einigen anderen asiatischen Ländern wie Australien bereits angeboten – die ersten Auslieferungen zu Preisen ab knapp 35'000 Franken sollen im März beginnen, in Australien wirds ab Mai losgehen. Besonders auf dem weltgrössten Automarkt China wurde der Druck der Konkurrenz in den letzten Monaten immer grösser – das Facelift soll die Verkäufe jetzt wieder ankurbeln. Wann die aufgefrischte Version des Model Y auch in den USA und Europa startet, darüber kann bisher nur spekuliert werden. Im Sommer dürfte es aber auch bei uns soweit sein.

Technisch kaum Neuerungen

Zum Marktstart in China haben dortige Kundinnen und Kunden die Wahl, ob sie sich für die Version mit Hinterradantrieb und kleinerem Akku oder Allrad und grösserem Akku entscheiden. Die 299 PS (220 kW) starke Basisversion des 4,79 Meter langen Elektro-Crossovers schafft mit der kleineren 62,5-kWh-Batterie eine (unrealistische) chinesische Normreichweite von über 590 Kilometer – auf der australischen Tesla-Website werden maximal 466 Kilometer Reichweite in Aussicht gestellt. Am Hypercharger kann mit bis zu 175 Kilowatt nachgeladen werden, womit in 15 Minuten Energie für weitere 230 Kilometer in die Akkus fliesst.

Das 450 PS (331 kW) starke Allrad-Topmodell hingegen verfügt über eine 78,4-kWh-Batterie, womit bis zu 551 Kilometer drinliegen sollen. Dies sind rund 20 Kilometer mehr als beim bisherigen Model Y. Geladen wird weiterhin mit maximal 250 kW. Deutliche Verbesserungen erzielt Tesla bei den Sprintwerten: Das Topmodell soll aus dem Stand bereits nach 4,3 Sekunden Tempo 100 erreichen – bisher waren es 5,0 Sekunden. Die Variante mit Heckantrieb benötigt 5,9 Sekunden. Beide Versionen werden bei 201 km/h Spitze elektronisch abgeriegelt.

Innen leiser und edler

Auch im Innenraum gibts kleinere Anpassungen: Serienmässig wird neu Dämmglas verbaut, was den Geräuschpegel besonders bei höherem Tempo weiter senken soll. Neben wertigeren Bezugsstoffen gibts vorne weiterhin einen 15,4-Zoll-Touchscreen, über den alle wichtigen Funktionen gesteuert werden. Die maximal drei Insassen im Fond freuen sich nicht nur über einen serienmässigen Acht-Zoll-Bildschirm auf der Rückseite des Mitteltunnels, sondern auch über elektrisch umklappbare und klimatisierte Sitze. Wer den Platz auf der Rückbank nicht benötigt, kann das Ladevolumen auf üppige 2140 Liter erweitern. Neu bei allen Versionen ist der schlüssellose Zugang, bei dem sich die Türen des Fahrzeugs bei Annäherung automatisch entriegeln.

In der Schweiz startet das Tesla Model Y aktuell ab 43'980 Franken. Inwiefern Tesla die Preise bei der aufgefrischten Version anpasst, ist noch nicht bekannt.