1/14 DS hatte es bisher schwer, die eigene Rolle im Stellantis-Konzern zu finden. Foto: zVg

Auf einen Blick DS präsentiert neues Elektroauto No. 8 als Nachfolger des DS9

Extravagantes Design und edle Ausstattung sollen Kunden ansprechen

Drei Motorisierungen mit bis zu 350 PS und 750 km Reichweite Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Patrick Solberg

Citroëns Nobelableger DS hatte es bisher schwer, die eigene Rolle im riesigen Stellantis-Konzern zu finden. Neben den vielen Traditionsmarken wie Alfa Romeo, Maserati, Peugeot oder Opel will und muss DS anders sein, um sich von der Masse abzuheben. Auf der grossen Elektroplattform STLA ist das schwerer denn je, denn im oberen Preissegment wollen sich alle ein Stück vom ertragreichen Kuchen abschneiden.

Mit dem neuen No. 8 (Nummer Acht) versuchen es die Franzosen mit einer leicht höher gelegten Schräghecklimousine, die Kunden abseits der Volumenmodelle mit einem extravaganten Design und einer besonders edlen Ausstattung ansprechen soll.

Drei Versionen

Das 4,82 Meter lange Flaggschiff ist als Nachfolger des wenig erfolgreichen DS9 rein elektrisch unterwegs und bietet drei verschiedene Motorisierungen an. Als Basisversion gibts einen Fronttriebler mit 230 PS (169 kW) und 345 Nm Drehmoment. Der 74-kWh-Akku soll bis zu 540 Kilometer bereitstellen. Der zweite Fronttriebler fungiert als Long-Range-Version und besitzt ein grösseres 97-kWh-Akkupaket, dank dem die Reichweite auf bis zu 750 Kilometer anwachsen soll. Dabei hilft dem No. 8 auch der geringe Luftwiderstandsbeiwert von 0,24. Bei unverändertem Drehmoment steigt die Leistung beim Long-Range-Modell leicht auf 245 PS (180 kW).

Die Topversion des No. 8 liefert 350 PS (257 kW) und 511 Nm an alle Räder und soll mit dem grösseren Akku bis zu 690 Kilometer weit stromern. Mit 5,2 Sekunden auf 100 km/h ist der Allradler nochmals 2,6 Sekunden schneller als die frontgetriebenen Varianten. Allen Versionen gemein ist die abgeriegelte Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h. Der Normverbrauch soll zwischen 12,2 und 12,9 kWh/100 km liegen.

Durchschnittliche Ladeleistung

Da der No. 8 mit 400-Volt-Batterietechnik ausgestattet ist, lädt er langsamer als so mancher Wettbewerber. Wechselstrom zieht er vorerst nur mit 11 Kilowatt, später sollen optional auch 22 kW möglich sein. Am Schnelllader zieht der Franzose bis zu 160 kW und füllt seine Batterie in bestenfalls 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent.

So bescheiden die Ladegeschwindigkeit, so exklusiv ist der Innenraum der Schräghecklimousine gestaltet. So bietet der No. 8 mit 2,90 Metern Radstand in der ersten und zweiten Reihe viel Platz und einen 620 Liter grossen Kofferraum. Dazu kommen Ausstattungsdetails wie Head-up-Display, 16-Zoll-Infotainmentscreen, klimatisierte Sitze und ein Highend-Soundsystem von Focal mit 14 Lautsprechern und Dämmglas, das neben weiteren Schallisolierungen für eine maximale Aufenthaltsqualität sorgen soll. Des Weiteren sorgen spezielle Lichtelemente innen wie aussen für eine besondere Atmosphäre und verleihen dem neuen Topmodell den besonders exklusiven DS-Charme. Der Nachfolger des DS9 wird voraussichtlich im Herbst 2025 zu den Händlern rollen und dürfte zu Preisen ab rund 65'000 Franken erhältlich sein.