Viele Hersteller elektrifizieren die Antriebe ihrer Sportmodelle für 2025. Aber trotz erneut strengerer CO₂-Vorschriften gibts auch in diesem Jahr noch neue reine Verbrenner-Sportwagen.

1/5 Ferrari startet dieses Jahr mit den ersten Auslieferungen des Hypercars F80. Foto: Zvg

Auf einen Blick Neue Sportautos 2025: Ferrari, Lamborghini und deutsche Marken präsentieren Modelle

Elektrische Sportwagen im Fokus, Ferrari plant ersten Stromer

BMW M2 CS mit 532 PS, Mercedes-AMG PureSpeed auf 250 Stück limitiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Im Autojahr 2025 starten vor allem viele neue SUVs. Trotz erneut verschärften CO₂-Regulierungen bringen die Autohersteller aber weiterhin auch einige attraktive Supersportwagen auf den Markt. Wir starten unsere Neuheitenübersicht mit der wohl traditionsreichsten Sportmarke – mit Ferrari. Nachdem die Italiener im vergangenen Jahr den Ferrari 12Cilindri und das Hypercar F80 präsentiert hatten, starten jetzt deren Auslieferungen. Zudem bringt Ferrari heuer einen Nachfolger für den SF90 Stradale und Gerüchte wollen von einer voraussichtlich limitierten Speciale-Version für den 830 PS (610 kW) starken Ferrari 296 wissen.

Ferrari tüftelt aber auch noch an einem rein elektrischen Supersporter, der schon seit längerem erwartet wird. Ende 2025 solls jetzt aber so weit sein und der erste Ferrari-Stromer enthüllt werden. Die Modellbezeichnung ist noch nicht bekannt und auch sonst sind erst sehr wenige Details durchgesickert – ausser, dass sich der Stromer wahrscheinlich an den Dimensionen des Purosangue orientieren wird.

1/13 Die ersten Kundenfahrzeuge des Ferrari 12Cilindri werden in diesem Jahr ausgeliefert. Foto: ZVG.

Wir bleiben in Italien, wechseln aber die Marke. Lamborghini hatte den Huracán-Nachfolger Temerario bereits vor einigen Monaten enthüllt. Der Sportler kommt statt mit dem V10-Motor aus dem Huracán mit einem V8-Plug-in-Aggregat, das 920 PS (677 kW) leistet. Die ersten Temerario dürften in diesem Jahr zu den Händlern rollen.

AMG enthüllt exklusiven Verbrenner

Auch aus Deutschland kommen in diesem Jahr einige attraktive Sportwagen auf den Markt. So setzt BMW den Power-Kombi M3 Touring als noch leistungsstärkere – man munkelt von 550 PS (405 kW) – und optisch geschärfte CS-Version auf. Dasselbe gilt für den kleinsten M im Portfolio der Münchner: Der seit 2023 angebotene M2 wird ebenfalls eine CS-Spritze erhalten und dann anstelle der 480 PS (353 kW) satte 532 PS (391 kW) leisten!

Die Mercedes-Sportabteilung AMG spricht 2025 mit dem PureSpeed eine ganz exklusive Kundschaft an. Gebaut werden lediglich 250 Stück – alle ohne Windschutzscheibe, dafür mit einem etwas skurril anmutenden Längsbügel zwischen Fahrer und Beifahrer. Angetrieben wird der 585 PS (430 kW) starke Zweiplätzer durch den bekannten Vierliter-V8-Biturbo-Motor, der den AMG in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 schiesst. Preise sind noch keine bekannt, vorgestellt wird das Fahrzeug im Sommer.

Porsche startet mit dem Carrera S, einem weiteren Derivat der 911-Baureihe, ins neue Jahr. Dieser fährt mit 480 PS (353 kW), Achtgang-Automatik und Heckantrieb vor und kann bereits bestellt werden. Den dritten Stromer nach Taycan und Macan werden die Stuttgarter Ende Jahr vorstellen. Ob es sich dabei um den elektrischen SUV Cayenne oder die sportlichen Geschwister 718 Cayman und Boxster im Elektro-Dress handelt, ist noch nicht bekannt. Nur, dass der neuer Stromer-Cayenne und wohl auch die 718er, wie bereits der Macan, auf der mit Audi gemeinsam entwickelten Plattform PPE (Premium Platform Electric) aufbauen wird.

1/14 Auch der BMW M3 Touring erhält, wie zuvor schon die Limousine (Bild), eine CS-Variante. Foto: Lorenzo Fulvi

Auch Audi will noch in diesem Jahr einen ganz besonders sportlichen Stromer präsentieren, nämlich die RS-Variante des vollelektrischen SUVs Q6 E-Tron. Dieser wird sich leistungsmässig über dem SQ6 E-Tron mit 516 PS (380 kW) wohl eher am stärksten Porsche Macan Turbo mit 639 PS (470 kW) orientieren.

Auch bei Renault-Sporttochter Alpine wirds rein elektrisch: Nach dem Verkaufsstart des R5-E-Tech-Sportbruders A290 vor einem Monat, wird Alpine in diesem Jahr noch die Serienversion des Konzepts A390 Beta, an den Start bringen. Dabei handelt es sich um eine Sportlimousine, die von drei Elektromotoren angetrieben wird und über Torque Vectoring verfügt.

1/7 Alpine macht nach dem ersten rein elektrischen A290 weiter mit Stromer-Modellen (Bild: die Konzeptstudie A390 Beta). Foto: Adrien Cortesi

Hyundai überarbeitet die Elektro-Limousine Ioniq 6 und dürfte, ähnlich wie im letzten Jahr beim Facelift des Ioniq 5, neben einer grösseren Batterie für mehr Reichweite auch eine sportliche N-Version nachlegen. Der Ioniq 6 N soll im Herbst enthüllt werden und technisch ähnlich wie der Ioniq 5 N – vermutlich also auch wieder mit der künstlichen Schaltung und verschiedenen Sounds – antreten.