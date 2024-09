Volvo will sich mit der Stellung als smarte Alternative zu den Premiumherstellern nicht mehr zufriedengeben. Den Sprung in ein neues Zeitalter soll der Volvo EX90 ermöglichen – dank elektrischer Noblesse in der Luxusklasse.

1/23 Neues Flaggschiff bei Volvo: Noch im September rollt der vollelektrische Edel-SUV EX90 zu den Händlern.

Stefan Grundhoff

Seit vielen Jahren kratzt Volvo laut vernehmbar an die Tür zur Premiumliga. Doch um ernsthaft gegen Marken wie Audi, BMW, Mercedes oder Cadillac reüssieren zu können, fehlte es vor allem an Image, einem klaren Bekenntnis zum Luxus sowie leistungsstarken Motoren mit acht oder sechs Zylindern. Denn mehr als vier Brennkammern mochte die schwedische Tochter des Geely-Konzerns in der vergangenen Modellgeneration nicht einbauen und schickte sogar die charakterstarken Fünfzylinder in die Wüste.

Mit dem neuen Volvo EX90 werden die Karten neu gemischt, denn der neue Luxus-SUV wird erst gar nicht mit Verbrennertechnik angeboten. Rein elektrisch will Volvo bis 2030 werden – das wurde mehrfach lautstark betont. Doch inzwischen hat sich nahezu weltweit eine überraschend grosse Zurückhaltung beim Elektroauto-Kauf eingeschlichen und viele Marken raufen sich die Haare, wie man die einst totgesagten Verbrenner noch etwas länger als geplant am Leben erhalten könnte.

Dazu gehört auch Volvo, die neben dem rein elektrischen Vorzeigemodell des EX90 dem in die Jahre gekommenen Vorgänger mit Verbrennertechnik XC90 noch in den kommenden Tagen eine XXL-Modellpflege nebst Lebenszeitverlängerung spendieren. Jene Kunden, die sich nicht für den neuen Elektro-Volvo interessieren, sollen nicht an die internationale Konkurrenz verloren werden, sondern auf interne Modelle zurückgreifen können.

Leistungsstarker Siebenplätzer

Dabei gibt es genug Gründe, warum man sich für den in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina gebauten elektrischen EX90 entscheiden sollte. Der bietet nicht nur das bekannt gefällige Volvo-Design und zeitgemässe Technik, sondern lässt einen kaum etwas vermissen. Zugegeben, das klare Bekenntnis zum Thema Luxus fällt Volvo unverändert schwer.

Wo die Konkurrenz mit allen nur erdenklichen Sonderausstattungen, belederten Einzelsitzen, Riesen-Displays und maximaler Fahrerassistenz prahlt, bleibt Volvo demokratisch und kühl – eben typisch skandinavisch. Im Cockpit dominieren der senkrecht stehende 15-Zoll-Touchscreen und ein schmaler digitaler Infobalken hinter dem Lenkrad. Nicht jeder will auf wollenen Sesseln Platz nehmen, auf kleine Displays blicken, nachhaltiges Kunstleder anfassen und sich mit dezent agierenden Assistenzsystemen zufriedengeben. Wer zahlreich die Kunden von Mercedes, Cadillac oder Tesla herüberlocken will, der müsste wohl noch ein wenig auffälliger protzen.

Volvo EX90 Twin Motor Performance Antrieb 2 Elektromotoren, 517 PS (380 kW), 910 Nm, Allradantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 4,9 s, Spitze 180 km/h, Batterie 107 kWh (netto), max. Ladeleistung AC/DC 11/250 kW, Reichweite WLTP 580 km

Masse L/B/H 5,04/1,96/1,74 m, Gewicht 2757 kg, Laderaum 324–1915 l

Umwelt Verbrauch WLTP 19,9 kWh/100 km, 0 g/km CO₂, Energie B

Preise EX90 Twin Motor Performance ab 112'650 Franken, Basis EX90 Single Motor ab 94'950 Franken Zvg Antrieb 2 Elektromotoren, 517 PS (380 kW), 910 Nm, Allradantrieb

Die Stammkundschaft dürfte aber Spass am exzellenten Gesamtpaket des Volvo EX90 haben. Die Topversion namens Performance bietet 517 PS (380 kW) und ein maximales Drehmoment von imposanten 910 Nm; ausserdem Allradantrieb. Bei 2,8 Tonnen Gewicht dürfte der Basis-Hecktriebler mit 272 PS (200 kW) dagegen in der Schweiz eine kleinere Rolle spielen. Der Allradler spurtet null auf 100 km/h in 4,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt wie immer bei Volvo bei 180 km/h. Aber vor allem gehts bei Volvos Grösstem ums entspannte Dahingleiten.

Nachladen innert 30 Minuten

Diesen Charakter unterstreicht auf der Testfahrt an der kalifornischen Pazifikküste die Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung. Für sein Gewicht lässt sich der Familien-SUV mit Luxusambitionen flott und zügig bewegen. Das Platzangebot in den ersten beiden Reihen ist üppig, die beiden Notsitze in der dritten Reihe muten wir allenfalls Kindern zu: Nordamerikanische Soccermums dürften sie schätzen, wenn sie den Nachwuchs inklusive Freunden zu Sport- und Freizeitaktivitäten chauffieren.

Überraschend: Volvo verzichtet noch auf 800-Volt-Technik und damit einen Beschleuniger bei den Ladezeiten. Doch trotz 400-Volt-Technik ist das Nachtanken am Schnelllader mit bis zu 250 kW möglich. Dann füllt sich das netto 107 Kilowattstunden (kWh) grosse Batteriepaket in rund einer halben Stunde auf 80 Prozent. An der Wallbox schafft der EX90 derzeit aber nur 11 kW Ladeleistung.

Los gehts mit den Auslieferungen des EX90 noch im September: Die Basisversion mit Heckantrieb schlägt dabei mit ab 94'950 Franken zu Buche, die Topversion kommt ab mindestens 112'650 Franken.