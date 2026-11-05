Die Import-Piraten von All.cars haben es schon wieder getan: Nach Nissan Z und Subaru WRX bietet das junge Start-up ab sofort den neuen Dodge Charger mit Sechszylinder-Turbo in der Schweiz an.

Darum gehts All.cars bietet den neuen Dodge Charger offiziell an und zeigt ihn während der Auto Zürich

Der Charger soll über mehrere Händler in der ganzen Schweiz verkauft werden

All.cars bringt nur den Verbrenner mit Sechszylinder, 426 oder 557 PS und 4x4 in die Schweiz

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Im Rahmen der 39. Ausgabe der Auto Zürich präsentiert das dreiköpfige Team von All.cars den Dodge Charger beim Hotel Holiday Inn gegenüber den Zürcher Messehallen. «Es ist uns eine grosse Freude, euch heute mitteilen zu können, dass wir ab sofort den Dodge Charger anbieten», verkündet All.cars-Sprecher Dusan Radic.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

US-Autofans wissen, dass es bereits zwei Händler gibt, die den Charger verkaufen. Das weiss man auch bei All.cars: «Wir machen den Charger schweizweit bekannt und finden es völlig in Ordnung, wenn die Kollegen auch davon profitieren. Es ist ein freier Markt und alle sollen etwas vom verschönerten Strassenbild haben», erklärt Radic. Im Gegensatz zu den bisherigen Charger-Anbietern wird All.cars den Ami-Sportler über mehrere Händler in der ganzen Schweiz anbieten.

Ab unter 80'000 Franken

Die achte Generation des Dodge Charger kommt nicht mehr mit traditionellem Hemi-V8-Motor, sondern mit zwei anderen Antriebsversionen: Reihensechszylinder und rein elektrisch (auch interessant: Dodge-Charger-Vergleich zwischen Verbrenner und Stromer). «Wir stehen für Petrolheads und bringen deshalb nur den Verbrenner in die Schweiz», erläutert All.cars.

Davon gibt es ebenfalls zwei Versionen: den «R/T» mit 426 PS (313 kW) und den «Scat Pack» mit 557 PS (410 kW). Beide verfügen über einen Dreiliter-Sechszylinder-Biturbomotor und 4x4. Zudem kann man den amerikanischen Muscle-Car mit zwei oder vier Türen bestellen. Den Einstieg in die Charger-Welt macht der R/T als Zweitürer ab 79'900 Franken, den Scat Pack gibt es ab 87'300 Franken.

Die drei Petrolheads von All.cars, die sich als Import-Piraten einen Namen gemacht haben, schwimmen aber nicht nur beim Import gegen den Strom, sondern auch an der Auto Zürich: Parallel zur EV Experience, wo Besuchende der Auto Zürich 48 verschiedene Elektroautos testen können, stellt auch All.cars zwei Fahrzeuge für Probefahrten bereit. So gibt es während der Öffnungszeiten der Auto Zürich die Möglichkeit, den Nissan Z und den Subaru WRX beim Holiday Inn zu testen.