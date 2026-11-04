An der VIP-Eröffnung der Auto Zürich treffen PS auf Prominenz und Zukunftsvisionen auf Kindheitserinnerungen. Baschi entdeckt einen Bubentraum, Veronica Fusaro zwei Plüschbären. Und Bernhard Russi erklärt, wie ihn das E-Fahren an eine Sekte erinnert.

Darum gehts An der VIP-Eröffnung der Auto Zürich treffen Prominente, Markenbotschafter und Branche zusammen

Baschi bestaunt den Ford Mustang GT3, Veronica Fusaro entdeckt beim Fiat Grizzly Plüschbären

Bernhard Russi spricht bei Subaru über E-Fahren, Mujinga Kambundji testet XPengs Drohnen-Auto

Zeno van Essel

Vier Tage Autos. Und am Vorabend zum Auftakt der 39. Auto Zürich ein grosses Familientreffen: Alte Bekannte sehen sich wieder, neue Gesichter knüpfen Kontakte, Branchenleute treffen Fans. Dazwischen sorgen die Markenbotschafter für Glamour und Blitzlichtgewitter. Die Auto Zürich ist ein Ort, wo Träume plötzlich greifbar nah werden. Baschi (40) lässt sich von Rennfahrer Fabio Scherer (27) den Ford Mustang GT 3 erklären. «Schon krass, so ein Auto», meint der Sänger beeindruckt. «Ein Bubentraum!»

Snowboarder Nicolas Huber (31) ist bei Opel fasziniert vom Formel-E-Boliden, der als Symbol für die neue GSE-Serie steht: «Stell dir vor, so ein Auto einmal auf der gewöhnlichen Strasse zu fahren!»

Bären und Pferdestärken

Es braucht nicht immer Boliden, um Emotionen zu wecken. Sängerin Veronica Fusaro (29), gerade erfolgreich auf Europatournee, freut sich beim Fiat Grizzly über dessen Maskottchen: zwei Plüschbären. «Mein Kinderzimmer war voll von Plüschtieren», verrät sie. «Das macht dieses Auto richtig sympathisch.» Bären, Pferdestärken – Hauptsache, das Herz fährt mit. Autoträume dürfen auch im elektrischen Zeitalter nach Benzin riechen, findet Daniele Marangi von Carmarket, die ihren Stand mit einem Lamborghini Temerario schmücken: «Ein Traum – auch wenn er ein Benziner ist.»

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Bei BYD erzählt Country Manager Ferdinando D’Apice, was ihm am Denza Z Racing gefällt: «Mit 2,3 Tonnen in unter zwei Sekunden von 0 auf 100! Das hat schon was!» Andere schätzen mehr Platz auf vier Rädern. James Gruntz (39) hat mit dem Citroën Spacetourer sein ideales Auto gefunden: «Sogar mein mobiles Leichtbau-Klavier passt da rein!» Bei Stabhochspringerin Angelica Moser (29) hat die Transportfrage andere Dimensionen: Ihr 4,45 Meter langer Hochsprung-Stab passt in kein Auto, wird deshalb aufs Dach ihres Leapmotors gepackt. Hoch hinaus wagt sich auch Alphornistin Lisa Stoll (30): Bei Suzuki wird sie von den beiden Schwingern Remo Käser (29) und Sinisha Lüscher (20) geschultert – und fühlt sich dabei sichtlich wohl: «Auf diesen breiten Schultern habe ich das vollste Vertrauen.»

Newcomer und Urgesteine

Claudia Meyer (57), CEO der Renault Group Schweiz, schwärmt beim neuen Dacia Striker von handfesten Qualitäten: «Das ideale Auto für die Schweiz: ein Kombi, vollhybrid und mit 4x4-Antrieb» Zwischen Smalltalk und Autopräsentationen werden kommende Bühnenauftritte diskutiert. Sängerin Linda Fäh (38), Fan des neuen KGM Musso, erzählt: «Ich bereite mich gerade auf zwei Livekonzerte meines Mundart-Programms «Heimat im Härz» im Januar vor.» Francine Jordi (49) ist bereits im Weihnachtsfieber. Bei Peugeot trifft sie Pop-Newcomer Soleroy (23), der neu zur Markenbotschafter-Familie gestossen ist.

Bernhard Russi (78) hingegen gehört zu den Urgesteinen. Bei Subaru verrät er: «Elektro fahren ist wie in eine Sekte eintreten. Zuerst muss man einige Dinge neu lernen. Dann verändert sich die Fahrkultur, wird entspannter, strukturierter – und in den Ladepausen gönne ich mir Zeit für einen Kaffee und eine Zeitung.»

Bewegung braucht auch Mut. Das bewundert Auto-Zürich-Stratege Mark Nikolaus Backé (59) an Auto-Zürich-Gründer Karl Bieri (76): «Auch in schwierigen Zeiten hat er innovative Ideen umgesetzt.» So erstaunt es nicht, dass auch die Zukunft des Automobils an der Auto Zürich sichtbar ist. Mujinga Kambundji (34) steigt beim chinesischen Hersteller Xpeng ins Drohnen-Auto «Pong» und sagt mit einem Augenzwinkern: «So ein Ding wäre vielleicht manchmal schon gäbig, um schnell ein paar Einkäufe zu erledigen.»