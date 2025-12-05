Carvolution mischt mit dem Auto-Abo seit sieben Jahren den Schweizer Automarkt auf. Der neue CEO Jan Hinrichs erklärt, was das Abo so attraktiv macht, wie er den Branchenriesen Paroli bieten will und warum die Schweiz beim Autofahren digitaler tickt, als viele denken.

Darum gehts Der neue Carvolution-CEO war Leasing-Fan, erklärt aber nun, warum ihn Carvolution preislich und in der Handhabung überzeugt

Er sieht Carvolution im Massenmarkt als Lösung für alle, die ein eigenes Auto ohne Papierkrieg und verstecktes Risiko wollen

Wer heute ein neues Auto sucht, landet schnell bei Carvolution. Das Unternehmen bietet seit 2018 Fahrzeuge zum monatlichen Fixpreis – inklusive aller Kosten rund ums Auto: Vollkaskoversicherung, Steuern, Service, Reifen und mehr. Kein Papierkram, keine versteckten Gebühren, sondern tiefe, transparent kalkulierbare Gesamtkosten – mit Bestpreisgarantie gegenüber Leasing. Und wer sich während der Laufzeit in sein Auto verliebt, kann es nach dem Ablauf des Abos ganz einfach übernehmen.

Nun übernimmt mit Jan Hinrichs ein Digitalexperte das Steuer der Auto-Abo-Pionierin. Wie will er Carvolution auf der Überholspur halten?

Jan Hinrichs, mal ehrlich: Warum ein Auto im Abo, ich kann es doch genauso gut leasen?

Das habe ich mich lange selbst gefragt. Aber ich würde heute kaum mehr ein Leasing abschliessen. Das Carvolution-Konzept überzeugt vor allem aus zwei Gründen. Erstens der Preisvorteil: Carvolution beschafft seit Jahren grosse Mengen beliebter Neuwagen und gibt die hohen Mengenrabatte und attraktiven Konditionen an die Kundinnen und Kunden weiter. Zweitens die Einfachheit: Ich habe einen monatlichen Fixpreis, in dem zusätzlich zum Auto auch die Vollkaskoversicherung, der Service, die Steuern und die Bereifung inkludiert sind, und muss mich um nichts kümmern. Sollte mir das Auto nach drei oder vier Jahren gefallen, kann ich es sogar kaufen. Leasing macht nur dann Sinn, wenn ich ein ganz bestimmtes Modell im Auge habe, das Carvolution gerade nicht im Angebot hat, oder wenn ich eine sehr spezielle Ausstattung will und bereit bin, dafür einen höheren Preis zu zahlen.

Sie suchen ja selbst gerade ein neues Auto – was hat Ihnen der wilde Gebrauchtwagenmarkt dazu beigebracht?

Es wird auf jeden Fall ein familientauglicher Siebenplätzer. Und beim Verkauf meines aktuellen Autos ist mir ein Punkt besonders aufgefallen, denn viele vergessen das Verkaufsrisiko. Wer schon mal versucht hat, ein gebrauchtes E-Auto loszuwerden, weiss, wie brutal die Preise schwanken können und wie mühsam der Verkaufsprozess sein kann. Bei Carvolution hast du dieses Risiko nicht – du kannst das Auto einfach zurückgeben, und die Profis übernehmen den Verkauf – das finde ich persönlich total überzeugend.

Was war Ihr Aha-Erlebnis seit dem Start?

Das Thema der Autogesamtkosten. Ich habe mir wie viele andere nie die Zeit genommen, alle Nebenkosten präzise auszurechnen. Hinzu kommen die Details: Wenn mein Wagen in die Garage muss und ich einen Ersatzwagen brauche, kostet das privat rasch 800 Franken. Bei Carvolution ist es im Preis enthalten. Die Garage bringt den Ersatzwagen sogar und tauscht die Autos direkt vor meiner Haustür. Das macht einen grossen Unterschied.

Was macht für Sie den Reiz aus, bei Carvolution das Steuer zu übernehmen?

Die Idee trifft genau den Nerv der Zeit. Ein Auto-Abo klingt für viele noch nach Nische – in Wahrheit sprechen wir aber von einem riesigen Markt. Carvolution ist für alle relevant, die ein eigenes Auto wollen, aber keinen Bock auf Papierkram, versteckte Kosten und das ganze Risiko rundherum haben. Spannend ist auch, was hinter den Kulissen läuft: Damit wir die Bestpreisgarantie gegenüber dem Leasing halten und gleichzeitig ein Topkundenerlebnis bieten können, muss alles perfekt zusammenspielen – vom Einkauf über die Finanzierung bis zum operativen Geschäft. Genau da liegt unsere Stärke: Wir nutzen unsere Grösse voll aus und geben die besseren Konditionen direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.

Wie ist es, Chef von rund 70 Mitarbeitenden zu werden, die das Abo-Geschäft schon seit Jahren leben?

Der Job passt perfekt zu mir. Ich habe die letzten 15 Jahre Plattformen aufgebaut und Firmen durch Wachstumsphasen geführt – genau dieses Know-how kann ich jetzt bei Carvolution einsetzen. Besonders beeindruckt hat mich das Team: Egal ob im Verkauf oder in der Werkstatt – hier spürt man die DNA des Unternehmens. Eine junge, motivierte Crew, die überzeugt ist, dass Kundinnen und Kunden das beste Erlebnis verdienen. Genau diese Energie macht für mich den Reiz aus. Dass viele da draussen das Auto-Abo noch nicht genau verstehen, sehe ich nicht als Hürde, sondern als riesige Chance. Wir können den Markt aktiv prägen und den Menschen zeigen, wie einfach und budgetfreundlich Autofahren heute sein kann.

Carvolution hat zwar die Marktführerschaft beim Auto-Abo, aber als unabhängiges Unternehmen treten Sie gegen Branchenriesen an, die ebenfalls Abos anbieten. Wie schwierig ist es, sich da zu behaupten?

Dass jetzt auch die grossen Importeure auf das Auto-Abo setzen, werten wir als Kompliment – sie zeigen damit, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben. Unsere grösste Konkurrenz sehen wir jedoch nicht bei anderen Abo-Anbietern, sondern vielmehr beim Leasing und beim klassischen Autokauf. Carvolution steht dafür, allen Menschen in der Schweiz einen einfachen Zugang zum Auto zu ermöglichen – mit tiefen, klar kalkulierbaren Gesamtkosten, unkomplizierter Handhabung und einem persönlichen Kundenerlebnis. Carvolution spricht dabei einen riesigen Markt an – nämlich alle, die ein Auto wollen, aber keine Lust auf Papierkram, versteckte Kosten und Risiken haben.

Sie haben bisher vor allem digitale Plattformen aufgebaut. Wie digital ist das Autobusiness?

Wie digital die Autobranche insgesamt ist, kann ich noch nicht beurteilen – aber bei Carvolution sind die Prozesse wirklich top aufgestellt. Alles kann digital erledigt werden, und trotzdem bleibt genug Raum für das Persönliche. Ein Beispiel: Nach einem Unfall können Kundinnen und Kunden alles bequem online abwickeln. Wer aber lieber jemanden am Hörer hat, bekommt natürlich auch persönliche Unterstützung. Genau dieser Mix machts aus – und ist gar nicht so einfach, weil die Bedürfnisse der Kundschaft extrem unterschiedlich sind.

Will die Kundschaft nicht nach wie vor eine Probefahrt?

Klar, das gibts – Probefahrten gehören für einige dazu. Da gibt es eine spannende Parallele zum Onlineshopping: Manche Kundinnen und Kunden wollen das Auto vor der Bestellung unbedingt live sehen. Einige kommen dafür zu uns, andere gehen zu einem Händler, machen dort eine Probefahrt und bestellen das Auto danach bei uns. Manche Händler finden das nicht so cool, aber die meisten nehmen es gelassen. Am Ende freuen sie sich ja, wenn sich jemand für eine Marke entscheidet, die sie selbst vertreten.

Carvolution ist unabhängig von Importeuren und Marken – wie sieht es da eigentlich mit der Autoauswahl aus?

Wir bauen unser Angebot laufend aus. Es lohnt sich also, regelmässig einen Blick auf die Autoauswahl zu werfen – da tut sich ständig was. Wer nichts verpassen will, meldet sich am besten für den Newsletter an und ist immer als Erste oder Erster im Bild, wenn neue Modelle dazukommen.

