Ein Top-Manager von Mercedes spricht über die mögliche Schliessung von zwei Werken in Deutschland. Die Konurrenz aus China setzt die deutschen Autobauer massiv unter Druck.

Stehen zwei deutsche Mercedes-Werke vor dem Aus?

Stehen zwei deutsche Mercedes-Werke vor dem Aus?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mercedes plant mögliche Schliessung zweier deutscher Werke wegen hoher Kosten

Manager Schiebe: «Alle verträglichen Massnahmen» zur Senkung der Produktionskosten nötig

Werkserweiterung in Ungarn soll günstige Produktion sichern

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nicht nur VW kämpft mit den hohen Produktionskosten in Deutschland. Auch der Stuttgarter Autobauer Mercedes muss sparen. Nun machte Top-Manager und Vorstandsmitglied Michael Schiebe (43) bei der Betriebsversammlung im Werk Sindelfingen klar: Die Kosten müssen rasch sinken!

«Gelingt uns dies nicht, werden wir ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk schliessen müssen», sagte Schiebe laut der deutschen «Bild»-Zeitung. Man werde sich mit den Mitarbeitern auf «alle verträglichen Massnahmen» einigen müssen, um billiger zu produzieren. Der Konzern bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Stuttgarter Zeitung» gegenüber der Agentur DPA.

Druck aus China

Das Problem ist offensichtlich: Gegen die billigere Konkurrenz aus China haben die deutschen Automacher kaum eine Chance. Die Lohnkosten sind um ein Vielfaches höher. Auch VW sucht für vier Werke in Deutschland nach Lösungen.

Mercedes baut derweil die Kapazität in Kecskemét (Ungarn) massiv aus. Die Werkserweiterung schafft eine kostengünstige Alternative zur immer unwirtschaftlicheren Produktion in Deutschland.