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Kosten müssen runter!
Stehen zwei deutsche Mercedes-Werke vor dem Aus?

Ein Top-Manager von Mercedes spricht über die mögliche Schliessung von zwei Werken in Deutschland. Die Konurrenz aus China setzt die deutschen Autobauer massiv unter Druck.
Publiziert: 21.09.2026 um vor 23 Minuten
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Auch Mercedes muss die Kosten senken, um mit der Konkurrenz aus China mithalten zu können.
Foto: imago/Arnulf Hettrich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mercedes plant mögliche Schliessung zweier deutscher Werke wegen hoher Kosten
  • Manager Schiebe: «Alle verträglichen Massnahmen» zur Senkung der Produktionskosten nötig
  • Werkserweiterung in Ungarn soll günstige Produktion sichern
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Gabriel KnupferRedaktor News

Nicht nur VW kämpft mit den hohen Produktionskosten in Deutschland. Auch der Stuttgarter Autobauer Mercedes muss sparen. Nun machte Top-Manager und Vorstandsmitglied Michael Schiebe (43) bei der Betriebsversammlung im Werk Sindelfingen klar: Die Kosten müssen rasch sinken!

«Gelingt uns dies nicht, werden wir ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk schliessen müssen», sagte Schiebe laut der deutschen «Bild»-Zeitung. Man werde sich mit den Mitarbeitern auf «alle verträglichen Massnahmen» einigen müssen, um billiger zu produzieren. Der Konzern bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Stuttgarter Zeitung» gegenüber der Agentur DPA.

Druck aus China

Das Problem ist offensichtlich: Gegen die billigere Konkurrenz aus China haben die deutschen Automacher kaum eine Chance. Die Lohnkosten sind um ein Vielfaches höher. Auch VW sucht für vier Werke in Deutschland nach Lösungen.

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Mercedes baut derweil die Kapazität in Kecskemét (Ungarn) massiv aus. Die Werkserweiterung schafft eine kostengünstige Alternative zur immer unwirtschaftlicheren Produktion in Deutschland.

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