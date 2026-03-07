Die Experten Karsten Le Blanc und Paul Gaucher vom renommierten Auktionshaus Broad Arrow plaudern aus dem Nähkästchen, verraten Ertragszahlen von 2025 und geben Tipps zum Oldtimer-Markt 2026.

Die Welt der Autosammler ist spannend und oft finanziell lukrativ. Erstaunlicherweise hat dieser Markt, trotz der global unsicheren Wirtschaftslage, auch im letzten Jahr weiter zugelegt. Zwar verzeichneten einige exklusive Fahrzeuge und auch Auktionen Rückgänge, doch dürfte diese Wertkorrektur eher eine Rückbesinnung auf das nachhaltigere Niveau vor der Preisexplosion während der Covid-Ära sein.

Fast vier Milliarden Franken Umsatz

Das besondere Ambiente und die Emotionen an einer Live-Auktion sind wohl die Hauptgründe, weshalb Sammler gerne dort ihre rollenden Schätze kaufen. Der Gesamtumsatz bei Live-Auktionen durch persönliche Gebote, per Telefon oder via Internet stieg im letzten Jahr weltweit um zehn Prozent und betrug 2,34 Milliarden Dollar (1,81 Mrd. Fr.). Auch der Umsatz bei Online-Auktionen stieg 2025 deutlich auf beeindruckende 2,51 Milliarden Dollar (1,94 Mrd. Fr.) an.

Am meisten zugelegt im letzten Jahr haben europäische Live-Auktionen, wie sie etwa am 1. November 2025 im Zürcher Dolder Grand oder regelmässig bei der Oldtimergalerie in Toffen (BE) stattfinden. Der Verkaufswert der gehandelten Sammlerautos stieg allein bei Auktionen in Europa 2025 um 66 Prozent auf total 541 Millionen Dollar (418,54 Mio. Fr.).

Broad Arrow seit 2025 in Europa

Broad Arrow Auctions trug einen wesentlichen Teil zu diesem Wachstum bei. Das junge, erst 2021 in Amerika gegründete Auktionshaus, expandierte laufend – und ist seit 2025 auch in Europa aktiv. So nahm es an renommierten Veranstaltungen wie dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comersee (I) oder der Zoute Grand Prix Car Week in Belgien teil. Und seit der ersten Auktion des Unternehmens in der Schweiz, im Rahmen der 39. Auto Zürich im Dolder Grand, kennt man Broad Arrow auch in unserem Land.

Karsten Le Blanc ist Senior Vize-Präsident von Broad Arrow und Leiter der EMEA-Region. Zuvor war er Managing Director bei der CS in Zürich und London – und kennt damit die Bedürfnisse der reichen Europäer. «2025 war ein fantastisches Jahr für unseren Markt von Sammlerautos. Wir verzeichneten tolle Ergebnisse bei hochkarätigen Auktionen in Europa und Amerika», sagt er. «Und wir sind auch sehr stolz auf unseren Erfolg in unserem ersten Jahr in Europa, wo wir einen bedeutenden Beitrag zum weltweiten Gesamtumsatz von Broad Arrow in Höhe von über 624 Millionen Dollar (481,54 Mio. CHF) beigetragen haben.»

Für die Leserinnen und Leser von Blick teilen Le Blanc zusammen mit Paul Gaucher, dem Leiter der Konsignationen von Broad Arrow in der Schweiz, sowie Marktexperten von Hagerty (Muttergesellschaft von Broad Arrow) ihre Gedanken zum Markt auf der Grundlage der Ergebnisse von 2025 und geben einige Tipps, was wir dieses Jahr erwarten dürfen.

In Europa dominieren nach wie vor begehrte klassische und moderne Klassiker der renommierten Marken wie Ferrari und Mercedes, während im Nahen Osten eher modernere Sammlerautos bevorzugt werden.

Ferrari hoch im Trend

Dies bestätige die Dominanz begehrter Mercedes-Modelle bei Auktionen, wie zum Beispiel der Verkauf des 1954er W196 R Stromlinienwagens im Februar 2025 für rund 48 Millionen Franken. Damit war dies das zweithöchste Ergebnis einer öffentlichen Autoauktion nach dem Verkauf eines weiteren W196 R (Uhlenhaut Coupé) im Jahr 2022, das damals gar 141 Millionen Franken einbrachte.

Ferraris machten 2025 die Hälfte der Top Ten der am teuersten versteigerten Fahrzeuge aus. Die italienische Marke erhielt zudem die Auszeichnung für das teuerste verkaufte Neufahrzeug mit einem 2025 produzierten Ferrari Daytona SP3, der als Einzelstück für wohltätige Zwecke gebaut und für absurde 26 Millionen Dollar (21,06 Mio. Fr.) versteigert wurde.

Die zehn teuersten Auktionsautos von 2025

Fahrzeug Preis Mercedes-Benz W196 R 1954 48,09 Mio. CHF Ferrari 250 LM 1964 32,79 Mio. CHF Ferrari Daytona SP3 2025 21,06 Mio. CHF Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione 1961 20,50 Mio. CHF McLaren F1 1994 20,25 Mio. CHF Gordon Murray Special Vehicles S1 LM 16,08 Mio. CHF Ferrari F2001 14,86 Mio. CHF Ford GT40 Mk II 1966 11,88 Mio. CHF McLaren Formula 1 Team MCL40A 2026 9,18 Mio. CHF Ferrari F40 LM by Michelotto 1993 8,91 Mio. CHF

Ein Bereich auf dem Oldtimer- und Sammlermarkt, der 2025 ebenfalls deutlich zulegte, betraf die europäischen Hatchback-Modelle aus den 1980er- und 1990er-Jahren, wie zum Beispiel der Ford Escort RS Turbo oder der Renault 5 GT Turbo. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass jene Leute zur Zeit der Markteinführung dieser Autos noch Teenager waren, heute über die finanziellen Mittel verfügen, um sich ihr einstiges Traumauto leisten zu können.

Es gibt auch Verlierer

Für britische Marken war das Oldtimer-Jahr 2025 weniger erfreulich: Neun der zehn Plätze in der Liste der Modelle mit dem grössten Wertverlust gingen laut dem britischen Hagerty-Price-Guide an britische Marken. Der erfolgreiche Verkauf eines begehrten Jaguar D-Type von 1956 für 6,5 Millionen Dollar (5,18 Mio. Fr.) durch Broad Arrow bei der Auktion letzten Herbst in Zürich zeigt jedoch, dass begehrte britische Autos mit einwandfreier Herkunft und einzigartiger Geschichte weiterhin Käufer aus aller Welt begeistern.

Mit den neuen Sammlern aus China und dem Nahen Osten und dem Wertanstieg moderner Sammlerautos verändert sich das Bild auf dem Sammlermarkt in Zukunft etwas. Und so dürfen wir ab diesem Jahr mit steigenden Preisen bei moderneren Sammlerfahrzeugen rechnen. Adam Wilcox, Senior Analyst bei Hagerty, hat errechnet, dass das durchschnittliche Modelljahr von Sammlerautos, die im Jahr 2020 in Amerika für über 1 Million Dollar versteigert wurden, bei 1972 lag. Nur fünf Jahre später lag dieses durchschnittliche Modelljahr bereits bei 1984.

Für dieses Jahr erwarten die Experten, dass der Gesamtwert der Verkäufe von Sammlerautos über 1 Million Dollar erstmals 1 Milliarde Dollar übersteigen und damit den Höchstwert von 950 Millionen Dollar aus dem Jahre 2022 übertreffen wird. «2026 wird für Liebhaber und Sammler klassischer und moderner Fahrzeuge ein sehr spannendes Jahr. Und Broad Arrow wird erneut einige ganz besondere Fahrzeuge an den weltweit schönsten Veranstaltungsorten präsentieren», verspricht Le Blanc. «In diesem Zusammenhang freue ich mich, nach unserem letztjährigen, erfolgreichen Debüt in der Schweiz unsere nächste Auktion in Zürich anzukündigen. Die Zürich-Auktion 2026 findet erneut im Rahmen der Auto Zürich am Samstag, 7. November 2026 – und die nächste Broad-Arrow-Auktion bereits am 25. April im Rahmen des «Air-water»-Events in Kalifornien (USA) statt.