Der Concorso d'Eleganza in Cernobbio (I) verwandelte die Gärten der Villa d'Este in eine exklusive Oldtimer-Schau. Sammler präsentierten am letzten Wochenende ihre kostbaren Klassiker, derweil Sponsor BMW neue Modelle enthüllte.

1/34 Am vergangenen Wochenende fand wieder der Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See in Cernobbio (I) statt. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts Concorso d'Eleganza: Gut besuchte, exklusive Oldtimer-Veranstaltung am Comer See

Alfa Romeo Tipo B gewinnt die Auszeichnung 'Best of Show', der BMW 507 erhält den Publikumspreis Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Benzindämpfe und knatternde Motoren, Sonne und frühlingshafte Temperaturen sowie eine herrliche Kulisse mit dem Comer See und den umliegenden Hügeln – willkommen am Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Cernobbio (I). Die idyllischen Gärten der Villa – einem Adelspalast aus dem 16. Jahrhundert, der heute zu den besten Hotels Europas gehört – werden einmal im Jahr zum Schauplatz für die exklusivste und wichtigste Autoklassik-Veranstaltung Europas. Hier treffen sich Sammler, Stars und Sternchen mit ihren kostbaren Oldtimern vor dem Hotel, um sehen und gesehen zu werden – und um das schönste Klassikfahrzeug Europas zu küren.

So auch am vergangenen Wochenende. Nach zuvor tagelangen, starken Regenfällen war die Erleichterung der Veranstalter und Teilnehmenden gross, als Petrus sich versöhnlich zeigte und pünktlich zum Start des Anlasses die Sonne scheinen liess. Wie die Jahre zuvor zelebrierte Hauptsponsor BMW auch heuer einen grossen Auftritt. Neben dem am Freitagabend als Weltpremiere enthüllten Konzept Speedtop, wurden dem interessierten Publikum weitere BMW-Neuheiten wie der M2 CS, der M3 CS Touring und der M4 CS Edition VR46 präsentiert.

92-jähriger Veteran holt Hauptgewinn

Viel wichtiger als die BMW-Neuheiten sind am Concorso d'Eleganza jedoch die Oldtimer und ihre Besitzerinnen und Besitzer. Zu den wichtigsten Kriterien bei der Bewertung zählen die Fahrzeughistorie, die Exklusivität und natürlich der Fahrzeugzustand. Manche der in Cernobbio (I) präsentierten rollenden Schätze sehen kaum mal eine öffentliche Strasse, sondern fristen das Jahr über in irgendeiner Sammlergarage und werden einzig für den Concorso vorsichtig im geschützten Anhänger zur Veranstaltung transportiert. Denn jeder Kilometer mehr auf dem Zähler oder nur der kleinste Schaden könnte einen enormen Wertverlust bedeuten. Weil so unterschiedliche Klassiker wie McLaren F1 GTR, Lamborghini Miura SV oder Monteverdi Hai 450 GTS sich kaum vergleichen lassen, werden die Teilnehmerautos in verschiedene Klassen aufgeteilt. Das erhöht gleichzeitig auch die Zahl der Sieger – so gibts in insgesamt 22 Klassen Siegtrophäen zu gewinnen.

Die wichtigsten Preise sind jedoch der Best of Show und die Coppa d'Oro: Letztere wird durch das Publikum vergeben – und ging dieses Jahr an einen BMW 507 aus dem Jahr 1957. Durch eine Fachjury zum Best of Show gewählt wurde dagegen ein 1933 gebauter Alfa Romeo Tipo B (P3) aus einer deutschen Sammlung. Das prämierte Fahrzeug wurde von Vittorio Jano (1891–1965) entworfen und war einer der ersten Monoposto-Rennwagen (Einsitzer). Das Auto wurde offiziell unter der Leitung der Scuderia Ferrari eingesetzt und markierte so 1933 ein historisches Kapitel: die Zusammenarbeit zwischen Alfa Romeo und Enzo Ferrari (1898–1988), noch lange bevor dieser 1947 sein eigenes Unternehmen in Maranello (I) gründete.

Bier statt Champagner bei der Villa Erba

Während beim exklusiven Concorso im noblen Mosaikgarten der Villa d'Este (Eintritt: 600 Euro!) vorwiegend Champagner genippt wurde, dominierte am Samstag bei der knapp einen Kilometer südlich gelegenen Villa Erba kühles Bier und Weisswurst mit Brezn: Kein Wunder, reihte dort der Münchner Sponsor BMW seine erfolgreichen Modelle aus allen Zeitepochen – unter anderem zum 50. Geburtstag der 3er-Reihe auch viele gepflegte 3er-BMWs – aber auch populäre Fahrzeuge anderer Marken auf. «Wheels und Weisswürscht» heisst dieser Anlass, kostet 5 Euro Eintritt, und könnte urbairischer kaum sein. Trotz malerischer Kulisse mit lombardischer Villa und Comer See.

1/22 Der Alfa Romeo Tipo B (P3) aus 1934 räumte gleich zweimal ab: Nebst dem Best of Show gewann er auch in seiner Klasse B. Foto: Lorenzo Fulvi