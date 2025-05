Nachdem BMW letztes Jahr das Skytop Concept zum exklusiven Concorso d’Eleganza an den Comer See brachte, dürfen sich dieses Wochenende die Besucher auf die Weltpremiere des BMW Speedtop freuen.

Weltpremiere am Comer See

1/14 BMW präsentiert dieses Jahr beim Concorso d’Eleganza in der Villa d’Este das nächste Konzeptfahrzeug in Form des Speedtop. Foto: Stephan Bauer

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Wie BMW bereits letztes Jahr mit der Enthüllung des Skytop Concepts realisiert hatte, gibts für den bayerischen Premiumhersteller kaum eine geeignetere Location, um ein wirklich exklusives Fahrzeug zu präsentieren, als den Concorso d'Eleganza Villa d’Este am Comer See in Italien. Hier sind kundige Autofreunde und finanzkräftige Sammler aus aller Welt anzutreffen, die voller Spannung und Freude die seltensten Oldtimer bewundern – sich aber auch auf die eine oder andere Neuheit freuen. Und genau diese Gelegenheit nutzt BMW, um sich auch dieses Jahr wieder von seiner kreativsten und enthusiastischen Seite zu zeigen – und zwar in Form des neu entwickelten BMW Speedtop.

Pure Handwerkskunst

Der Anblick dieses neuen BMW-Luxusmodells ist schlicht atemberaubend – die ikonischen Z8-Rückleuchten und die Motorhaube im Stil des legendären 507 prägen den Speedtop mit einer nostalgischen Note. Dieser sieht dem im Vorjahr an gleicher Stelle gezeigten Skytop denn auch zum Verwechseln ähnlich – mit dem Unterschied, dass der Speedtop die Karosserie eines Shooting Brakes trägt.

Doch nicht nur der Front- und Heckbereich ist identisch, sondern auch die hochwertige Verarbeitung des Innenraums. Auch beim Speedtop gibt es Leder, wohin das Auge schaut. Von der zweifarbigen Belederung im kompletten Innenraum bis zum zweiteiligen Kofferraum, der ebenfalls komplett in Leder ausgekleidet ist. Den Bayern fachmännische Unterstützung bot in diesem Bereich der italienische Spezialist Schedoni. Der Antrieb verpasst dem Luxusschiff den finalen Endschliff. Wie beim Skytop wurde auch beim Speedtop BMWs leistungsstärkster, aufgeladener Achtzylinder mit 625 PS (459 kW) eingepflanzt.

Exklusive Stückzahl

Wie schon der Bruder aus dem Vorjahr wird auch der Speedtop streng limitiert sein. Im Gegensatz zum Vorgänger aber nicht auf 50, sondern auf 70 Stück. Wie hoch der Preis für dieses exklusive BMW-Modell sein wird, ist noch nicht bekannt. Doch dürfen wir davon ausgehen, dass er etwa im selben Rahmen wie die 500’000 Euro für den Skytop ausfallen wird. Und wenn wir uns erinnern, wie sich die Liebhaber und Sammler letztes Jahr auf den Skytop gestürzt haben, dürfte auch das Kontingent des Speedtop im Nu ausverkauft sein.