Kurz zusammengefasst BMW präsentiert den limitierten Skytop Roadster

Der Skytop beeindruckt mit zeitlosem Design und präziser Handwerkskunst

Limitiert auf 50 Exemplare, sofort ausverkauft

4,4 Liter V8-Motor mit 625 PS

Exklusives Interieur mit Leder und Kristall-Applikationen

Mit dem würde man gerne in den Sonnenuntergang fahren: Skytop heisst das hinreissend schöne Cabriolet mit festem Bügel hinter den beiden Sitzen. Foto: Zvg 1/16

Andreas Faust Leitung Auto & Mobilität

Dieses Auto stahl den raren Klassikern und hochpreisigen Oldtimern am Concorso d'Eleganza an der Villa d'Este am Comersee im Mai fast die Schau. Skytop heisst das hinreissend schöne Cabriolet mit festem Bügel hinter den beiden Sitzen. Der Zweisitzer steht auf der Plattform des BMW 8ers, aber sein Äusseres entstand in bester Coachbuilder-Tradition.

Denn: Zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als Automobile noch Privileg der Reichen und Schönen waren, kauften viele Kunden ihr Fahrzeug als nacktes Chassis und liessen dieses dann bei einem Karosseriebetrieb – den sogenannten Coachbuildern – nach eigenen Vorstellungen in Blech hüllen. In dieser Tradition sieht auch Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design, den Skytop – und in einer Reihe mit BMW-Designikonen wie Z8 und 507.

50 Exemplare werden gebaut

Eigentlich war der Zweisitzer als Concept Car und Hommage an die alte Tradition des Coachbuildings gedacht, aber schon bei der Enthüllung im Frühjahr wollte BMW eine Kleinserie des Roadsters nicht ausschliessen. «Man rechnet derzeit durch, ob dies machbar sein könnte», hört man von den BMW-Verantwortlichen. Dass so etwas gerade im BMW-Paradewerk in Dingolfing in Manufakturqualität möglich ist, zeigte erst vor drei Jahren die limitierte Kunstversion des BMW M850i von Jeff Koons. Von dem offiziell als «BMW The 8 X Jeff Koons» bezeichneten Wagen, der längst Sammlerwert hat, wurden hundert Einzelstücke gefertigt.

Und ist offiziell, wovon viele BMW-Fans geträumt haben dürften: 50 Exemplare des Skytop werden gebaut. Dabei gäbe es in der Schweiz sicher genug Sammler, um die ganze Auflage hierzulande verkaufen zu können. Wahrscheinlicher ist aber, dass dem Schweizer Markt nur einige Exemplare zugeteilt werden.

500'000 Euro kostet der Syktop

Die Grossserientechnik unter der hübschen Blechhaube stellt sicher, dass man den Skytop auch problemlos im Alltag fahren kann. Für den Vortrieb sorgt ein 625 PS (460 kW) starker V8 mit 4,4 Litern Hubraum, der Roadster auf alle vier Räder antreibt und in 3,3 Sekunden auf Tempo 100 katapultiert. Über dem edlen Interieur in rotem Leder lässt sich im Schlechtwetter-Fall ein knappes Targadach aus Leder aufziehen. Aber die wenigsten dürften mit dem Skytop im Regen unterwegs sein.

Bleibt nur noch die Frage nach dem Preis: Genau 500'000 Euro ruft BMW in München für einen Skytop auf. Eigentlich ist der Preis aber auch egal. Denn alle 50 Exemplare sind bereits an Sammler vergeben.