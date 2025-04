Man kann Oldtimer aus Freude fahren – oder sie sich als Wertanlage in die Garage stellen. Der Deutsche Oldtimer-Index (DOX) gibt jedes Jahr Auskunft über die Preisentwicklung historischer Fahrzeuge. Denn nicht alles, was alt ist, ist auch Gold.

Oldies but Goldies

1/20 Experten raten, bei drohender Inflation in Sachwerte wie Gold und Immobilien – oder Oldtimer – zu investieren. Foto: Mercedes-Benz AG

Darum gehts Oldtimer als Wertanlage: DOX-Index zeigt stabile Entwicklung trotz Inflation

Matra Bagheera mit höchster Wertsteigerung von 98,6 Prozent im Jahr 2024

BMW 3er (E21, 320/6) verzeichnete in 25 Jahren 691 Prozent Wertzuwachs

Eine alte Regel unter Börsianern lautet: Bei drohender Inflation investiert man am besten in Sachwerte. Zum Beispiel in Gold und Immobilien. Für einige sind auch Oldtimer eine Alternative – allerdings mit Einschränkungen. Denn nicht jeder Oldtimer behält seinen Wert oder legt gar zu.

Für Transparenz in der Preisentwicklung der Oldie-Welt sorgt seit einem Vierteljahrhundert der deutsche Oldtimer-Index DOX, der jährlich vom deutschen Verband der Automobilindustrie VDA herausgegeben wird – und auch Schweizer Oldtimerfreunden als Gradmesser zur Wertentwicklung von Oldtimern dient. Grundlage für den DOX sind die Daten der Oldtimer-Bewertungsspezialisten von classic-analytics.de, die sich auf 88 repräsentative Fahrzeuge stützen.

Stichtag für die Ermittlung der Zahlen ist jeweils der 1. Januar. Zu diesem Zeitpunkt erreichte der DOX 2025 genau 2985 Punkte – was einem Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit liegt die Wertentwicklung von Oldtimern erneut unter der Inflationsrate. Die Classic-analytics-Experten schätzen die Situation auf dem Oldtimermarkt daher als stabil ein. Langfristig gesehen können Oldtimer jedoch eine lohnende Geldanlage sein: Seit 1999 wird der DOX berechnet. Damals wurde der Basiswert auf 1000 Punkte festgelegt. Der aktuelle Punktestand entspricht somit einer Wertsteigerung seit dem Start von genau 198,5 Prozent.

Besonders rare Autos nicht berücksichtigt

Besonders seltene und teure Fahrzeuge werden im DOX nicht berücksichtigt, obwohl deren Wertzuwachs vor allem prozentual auf den ersten Blick ziemlich imposant wirkt. Doch wer nur auf nackte Fahrzeugpreise schaut, denkt zu kurzfristig. Die Kosten für Versicherung, Lagerung, Instandhaltung oder Restaurierung müssen in die Gesamtbilanz einbezogen werden. Ein zwar rarer, aber ungepflegt in der Garage vor sich hin gammelnder Oldie bringt selten den erhofften stattlichen Gewinn. Wer schnelle Rendite im Sinn hat, muss vorsichtig und vor allem umsichtig auf dem Oldtimermarkt agieren und sollte nicht mit Trendware handeln.

Dies zeigt sich auch bei genauerer Betrachtung der Wertentwicklung im letzten Jahr: Der Wert der Top-10-Oldtimer des DOX per 1. Januar 2025 hat sich im Schnitt um 18,5 Prozent erhöht. Unter den zehn Gewinnern befinden sich sechs Fahrzeuge, die in der Anschaffung gar nicht so teuer sind, dennoch Charme und deswegen oft ein deutlich grösseres Wertsteigerungspotenzial haben als klassische und teure Oldtimer wie beispielsweise ein Porsche 911 oder Mercedes Pagode.

Diese Oldies haben 2024 am meisten an Wert zugelegt

1. Matra Bagheera +98,6 % 2. Ford Taunus 20 M +23,8 % 3. Renault R4 5TL +12,0 % 4. Opel Rekord C 1700 +11,4 % 5. Ford Capri I 2000 GT +11,1 % 6. Toyota MR-2 +9,2 % 7. VW W181 Kübelwagen +6,9 % 8. Buick Riviera +4,9 % 9. Ferrari 328 GTS +3,7 % 10. Triumph Spitfire 1500 +3,6 % Quelle: DOX 2025





Diese Oldies haben 2024 am meisten an Wert verloren

1. BMW 2002 –9,1 % 2. VW Käfer 1303 –6,5 % 3. BMW Neue Klasse –6,1 % 4. VW-Porsche 914 2.0 –5,4 % 5. Porsche 356 1600 SC –4,8 % 6. MGB MK III –4,6 % 7. Austin Healey MK III –3,1 % 8. Ford Thunderbird Cabrio –2,0 % 9. Opel Admiral 2800 –1,7 % 10. Chevrolet Corvette –0,7 % Quelle: DOX 2025





Da der DOX Anfang Jahr seinen 25. Geburtstag feierte, haben die Analysten auch die Preisentwicklung des gesamten letzten Vierteljahrhunderts genauer unter die Lupe genommen. Im Durchschnitt stieg der Index um 5,6 Prozent pro Jahr – die top zehn Oldtimer schafften gar jährlich 8,2 Prozent im Schnitt. Das führt zu erstaunlichen Wertsteigerungen. Über die ganzen letzten 25 Jahre gesehen liegt der 3er-BMW (E21, 320/6) mit einer Wertsteigerung von sagenhaften 691 Prozent an der Spitze. Knapp dahinter folgen der Mercedes W198 300 SL Coupé mit 689,5 Prozent und der VW Bus T2 mit 687,5 Prozent.

Wer jetzt angesichts dieser Zahlen auf den Geschmack gekommen ist und mit dem Erwerb eines Oldtimers liebäugelt, dem sei das Gleiche wie beim Kauf eines modernen Autos empfohlen. Vor dem Kauf unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, der das Objekt genau begutachtet und untersucht. So erspart man sich unter Umständen unliebsame Überraschungen.

Diese Oldies legten die letzten 25 Jahre am meisten an Wert zu

1. BMW 3er (E21, 320/6) +691,0 % 2. Mercedes W198 300 SL Coupé +689,5 % 3. VW Bus T2 +687,5 % 4. VW Käfer 1300 +681,0 % 5. Mercedes W123 300 D +672,7 % 6. Ford Escort 1100 S +580,0 % 7. Citroën 2CV Döschwo +575,0 % 8. VW 412 L +552,2 % 9. Ford Capri 2000 GT +545,2 % 10. BMW 735i (E23) +527,6 % Quelle: DOX 2025