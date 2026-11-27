Bald jedes neunte neue Auto in der Schweiz stammt aus China. Welche Marken zahlen die Zeche für diesen Boom? Auto-Consultant Guido Biffiger hat für SonntagsBlick die Neuwagenzahlen 2026 analysiert – und liefert überraschende Antworten.

Darum gehts In China gefertigte Autos erreichen in der Schweiz inzwischen 11,9 Prozent Marktanteil

Die Marktleader VW, Skoda, Mercedes und Toyota sind von der China-Welle weniger betroffen

Zu den Verlierern zählen Nissan (-48,2 %), Mitsubishi (-32,9 %), Hyundai (-22,6 %) und Ford (-22,0 %)

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Vor drei Wochen sagte Mercedes-Schweiz-CEO Dirk Adelmann (49) im SonntagsBlick-Interview: «Wohl 70 Prozent der chinesischen Marken, die jetzt auf unsere Märkte drängen, werden in drei, vier Jahren nicht mehr da sein.»

Vermutlich schwingt in seinem Statement auch Wunschdenken mit. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Innerhalb eines Jahres steigerten chinesische Hersteller ihren Marktanteil um 5,2 auf aktuell 11,9 Prozent. Eingerechnet sind dabei auch die in China gebauten Modelle von Tesla, Polestar, Volvo und Smart. Eine andere beeindruckende Zahl: Fahrzeuge von nicht weniger als 34 verschiedenen Marken aus chinesischer Produktion kamen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres auf unsere Strassen.

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Total 23'945 bis Ende Oktober neu in der Schweiz zugelassene Autos aus China spürt der Schweizer Automarkt natürlich. Auch wenn Auto-Consultant Guido Biffiger bereits eine leise Abflachung des Wachstums ausmacht: «Die bei uns führenden China-Marken BYD, MG, Leapmotor oder Zeekr werden mittelfristig sicher nicht mehr derart stark zulegen können wie jetzt in den Anfängen.»

Die Marktleader sind kaum betroffen

Trotzdem: Fast jedes neunte Auto kommt bei uns inzwischen aus chinesischer Fertigung. Da stellt sich die Frage: Auf wessen Kosten? Welche Marken müssen bei uns Federn lassen? Der Blick auf die Schweizer Zulassungszahlen zeigt: Es sind nicht die Modelle der Marktleader wie VW, Skoda, Mercedes oder Toyota. Diese Marken vermochten in den ersten zehn Verkaufsmonaten allesamt zuzulegen. Und auch das Minus der normalerweise stark verkaufenden Premiumhersteller BMW und Audi erklärt sich mehr durch Modellwechsel und Lieferengpässe als durch die chinesische Konkurrenz.

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Die lukrative Luxusklasse, mit bei uns immerhin 5200 Neuzulassungen und 2,5 Prozent Marktanteil, ist aktuell ebenfalls nicht von der Chinawelle betroffen. Noch nicht. Denn BYD-Luxustochter Denza ist mit dem Sportwagen Z bei uns eben erst gestartet. BYD hegt zudem mit der zweiten Nobelmarke Yangwang und dem Rolls-Royce-Herausforderer Altior Ambitionen – und auch Xpeng bringt sich im Nobelsegment in Stellung.

Einige Japaner und Koreaner leiden

Die Leidtragenden der neuen chinesischen Welle sind deshalb bei uns in erster Linie kompakte Mittelklasse-Modelle der japanischen, amerikanischen, koreanischen und auch einiger französischer Marken. Brutal etwa der Einbruch bei Nissan: Nur noch 1185 neue Autos konnte Nissan bei uns in den ersten zehn Monaten dieses Jahres einlösen – ein Rückgang um 48,2 Prozent. Ebenfalls hart am Kämpfen ist Mitsubishi. Die bislang 2026 verkauften 903 Autos bedeuten einen Rückgang um 32,9 Prozent.

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Auch volumenmässig relevantere Marken wie Hyundai oder Ford verzeichnen mit einem Rückgang von 22,6 beziehungsweise 22,0 Prozent grosse Einbussen. So wurde Hyundai inzwischen bereits von BYD aus den Top 10 der Verkaufshitparade verdrängt. Und bei Ford scheint sich der Verzicht auf die einst populären Modelle Fiesta und Focus zu rächen. Immerhin: Dank der Kooperation mit Renault und zwei für 2028 in Aussicht gestellten neuen Kompaktmodellen könnte Ford bei uns wieder etwas Fahrt aufnehmen. Doch umgelabelte Zwillingsmodelle sind kein Selbstläufer. Das beweisen der Nissan Micra (ein Klon des Renault R5) und der Mitsubishi Colt (ein Zwilling des Renault Clio).

Dass vor allem koreanische und japanische Hersteller die neue Konkurrenz aus China fürchten müssen, zeigte schon eine im Sommer vom Fachblatt «Automobilwoche» in Deutschland durchgeführte Umfrage. Fast die Hälfte der befragten Halter einer koreanischen Marke zieht beim nächsten Autokauf ein chinesisches Fahrzeug in Betracht. Jeder fünfte antwortete gar: «auf jeden Fall». Ähnlich die Einstellung bei Fahrern japanischer Marken: Knapp ein Drittel zeigt sich dort China-Autos gegenüber aufgeschlossen. Unsere Zahlen zeigen nun also, dass Schweizer Autofahrer ziemlich ähnlich wie ihre deutschen Kollegen ticken.

Klar ist: Einzelne China-Marken dürften dem gnadenlosen Preiskampf in ihrer Heimat zum Opfer fallen und wieder verschwinden. Aber wirklich grosse Player aus China wie BYD (die bei uns auch im Mietwagengeschäft stark sind) oder die in der Schweiz eben erst gestarteten Geely oder Chery mit all ihren Submarken werden sich bei uns über kurz oder lang etablieren. Damit müssen die bis anhin arrivierten Marken künftig leben.