Der chinesische Autobauer BYD verhandelt exklusiv mit Ineos über den Kauf des Werks im französischen Hambach. Den 1000 Beschäftigten stellt BYD eine Weiterführung der Produktion in Aussicht. Europas Autobauern dürfte das nicht passen.

Darum gehts BYD verhandelt exklusiv mit Ineos über den Kauf des ehemaligen Smart-Werks im französischen Hambach

Ineos baut in Hambach Geländewagen und Pick-ups, rund 1000 Menschen arbeiten weiterhin im Werk

BYD plant den Produktionsstart in Szeged in Ungarn noch dieses Jahr und will in Europa weiter wachsen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

BYD hat einen Lauf in Europa. Die Verkäufe ziehen an. Auch in der Schweiz verkaufen die Chinesen Monat für Monat mehr Autos. Doch damit gibt sich BYD nicht zufrieden. Sondern greift die europäische Autoindustrie weiter an – und zwar auf deren eigenem Gebiet! Jetzt will sich BYD die frühere Smart-Fabrik im französischen Hambach krallen. Der chinesische Tesla-Rivale bestätigte am Dienstag, dass er exklusiv mit dem britischen Autobauer Ineos über den Kauf des Werks verhandelt.

Der Standort liegt in Lothringen, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, wie «Auto Bild» berichtet. Für BYD wäre der Deal ein Glücksgriff. Statt für viel Geld eine neue Fabrik aus dem Boden zu stampfen, könnten die Chinesen eine hochmoderne Produktionsanlage übernehmen. In den 210'000 Quadratmeter grossen Standort sind in den vergangenen Jahren Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe geflossen. Heute rollen dort die kantigen Geländewagen von Ineos vom Band.

Nur noch 50 Autos pro Tag

Doch für Ineos läuft das Geschäft offenbar alles andere als rund. Der britische Hersteller hatte das Werk Anfang 2021 von Mercedes-Benz übernommen. Hier baut er seinen Geländewagen Grenadier und den Pick-up Quartermaster. Seit 2024 ist mit der Smart-Produktion Schluss. Französischen Medien zufolge sind innerhalb eines Jahres bereits 300 Angestellte entlassen worden. Gerade mal 50 Fahrzeuge sollen derzeit täglich vom Band rollen. Was aus der Produktion der britischen Offroader wird, ist offen.

Rund 1000 Menschen arbeiten noch in der Fabrik. BYD stellt ihnen eine Weiterführung der Produktion und neue Beschäftigungsmöglichkeiten in Aussicht. Unter Dach und Fach ist der Verkauf allerdings noch nicht. «Unser Engagement in Europa ist langfristig angelegt», betont Europa-Chefin Stella Li (56). «Unsere geplante Investition in Hambach spiegelt unser Vertrauen in Frankreich und unseren Ehrgeiz wider, in Europa weiter zu wachsen.»

Im ungarischen Szeged soll noch dieses Jahr die Autoproduktion starten. Denn die Rechnung ist simpel – und sie dürfte aufgehen: BYD kann mit Fabriken in Europa die zusätzlichen EU-Zölle auf in China gefertigte Elektroautos vermeiden. Langfristig liebäugelt der Konzern sogar mit drei Autofabriken und einem eigenen Batteriewerk in Europa. Die frühere Smart-Fabrik in Hambach könnte ein wichtiger Baustein dieser Strategie werden.