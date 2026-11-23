Die deutschen Autobauer stecken in der Krise. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fordert in einem neuen Buch eine engere Zusammenarbeit mit China: Nur so können sich die Hersteller neu erfinden und überleben.

Gibt es eine Rettung für die deutsche Autoindustrie?

Gibt es eine Rettung für die deutsche Autoindustrie?

Darum gehts Deutsche Autobauer verlieren in China seit Jahren Verkäufe, chinesische Marken drängen nach Europa

China fördert seit Jahrzehnten Forschung und Technologie und ist bei künstlicher Intelligenz und Batterien führend

Experte und Autor Ferdinand Dudenhöffer fordert die Zusammenarbeit mit China und kritisiert die EU

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die Krise der deutschen Autoindustrie hat einen gemeinsamen Nenner: den Aufstieg Chinas als Autonation. Seit gut vier Jahren verlieren Audi, BMW, Mercedes, Porsche und Volkswagen in China massiv Verkäufe. Gleichzeitig drängen die chinesischen Hersteller nach Europa.

In seinem aktuellen Buch «Die neue Auto-Supermacht» beleuchtet Experte Ferdinand Dudenhöffer (75) die Hintergründe der chinesischen Auto-Revolution. Er sieht darin wichtige Lehren für die deutschen Hersteller. Die Kernaussage: Um zu überleben, müssen sich die Deutschen neu erfinden. Und das geht nur gemeinsam mit China – und nicht gegen China.

Regierung fördert Forschung

Für Dudenhöffer ist klar: Obwohl auch die chinesischen Hersteller ihre Probleme haben (zum Beispiel Überkapazitäten und harte Arbeitsbedingungen), hat Peking in den letzten 40 Jahren vieles richtig gemacht. Stichwort «China Speed». Dafür braucht es nicht nur fortschrittliche Unternehmen, sondern auch die richtigen Rahmenbedingungen.

Eine Firma wie BYD konnte gedeihen, weil die Regierung ihr nicht im Weg stand. Stattdessen fördert China seit Jahrzehnten konsequent Spitzenforschung und die Entwicklung wichtiger Technologien. «China fährt bei den Naturwissenschaften allen davon», schreibt Dudenhöffer. Laut der Wissenschaftszeitschrift «Nature» sind heute 15 der 20 wichtigsten Forschungsinstitute für den Bereich Naturwissenschaften in China. Mit der Folge, dass das Land heute in Bereichen wie KI und Batterietechnologie führend ist.

Regulierungswut in Europa

In Europa beklagt Dudenhöffer derweil eine «Regulierungswut ohne Grenzen». Mit dem sogenannten «Industrial Accelerator Act» (IAA) will die EU einen bestimmten Anteil von lokalen Komponenten vorschreiben. «Ironischerweise will man beschleunigen, indem man ausbremst und komplizierte Regeln mit entsprechenden Verwaltungsarbeiten für Unternehmen festschreibt», beklagt der Experte.

So müssten beispielsweise die Batterien aus der EU stammen. «Können wir das oder müssen wir durch den IAA auf bessere Technik verzichten?», fragt Dudenhöffer. Die Abschottung der USA gegen japanische Hersteller in den 1960er- und 1970er-Jahren ist für ihn eine Warnung, dass der Schutz der heimischen Industrie gegen bessere Produkte auf lange Sicht kontraproduktiv ist. Heute ist Toyota die meistverkaufte Automarke in den USA.

Zusammenarbeit statt Abschottung

Nicht nur mit der europäischen und deutschen Politik, sondern auch mit den deutschen Autoherstellern geht Dudenhöffer hart ins Gericht. So sei der Entscheid von Volkswagen, künftig in China Autos für den chinesischen Markt zu entwickeln, zwar richtig. Denn das Auto der Zukunft werde in China entwickelt. Doch dass VW diese Modelle dann nicht in Europa verkaufen wolle, sei wirtschaftlich völlig unsinnig.

Generell plädiert Dudenhöffer für Zusammenarbeit statt Abschottung. «Die neuen Regeln sind: China Speed, überschaubare Modellvarianten, exzellente Digitalfunktionen, ständig mithilfe von KI verbesserte Fahrfunktionen sowie permanent neue Batterie-Innovationen.»