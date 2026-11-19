Der US-Kongress treibt ein mögliches Verkaufsverbot von Mercedes aufgrund chinesischer Beteiligungen voran. Den Deutschen könnte nur noch ein Ausweg bleiben.

Darum gehts US-Abgeordnete beider Parteien verlangen von Mercedes Angaben zu chinesischen Anteilseignern

BAIC und Li Shufu halten fast 20 Prozent an Mercedes, ein Gesetzentwurf setzt die Grenze bei 15 Prozent

Mercedes müsste den China-Anteil unter das Limit senken oder sich aus den USA zurückziehen

Gabriel Knupfer Redaktor News

In den USA spitzt sich die Diskussion um ein Verkaufsverbot für Mercedes zu. Politiker der Republikaner und Demokraten fordern vom deutschen Autobauer Informationen zu chinesischen Anteilseignern und Technologiepartnerschaften, berichtet das «Handelsblatt».

Ein Brief an Konzernchef Ola Källenius (57) und Nordamerika-Chef Jason Hoff hat es in sich: Zwei Mitglieder des Repräsentantenhauses verlangen unter anderem die Korrespondenz der Konzernspitze mit den chinesischen Herstellern BAIC, Geely und Li aus den letzten fünf Jahren.

Demokraten und Republikaner gemeinsam

Der Republikaner John Moolenaar (65) und der Demokrat Ro Khanna (50) sehen «erhebliche Risiken» wegen der Beteiligungen von BAIC und Geely-Besitzer Li Shufu (63). Beide halten knapp 10 Prozent an Mercedes – zusammen also fast 20 Prozent. «Diese Bedenken hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse werden durch die besondere Natur der Aktionäre und auch durch den operativen Einfluss, den diese offenbar auf Ihr Unternehmen ausüben, noch verstärkt», heisst es im Brief.

Damit dürfte vor allem der chinesische Staatskonzern BAIC gemeint sein. Parallel dazu hat der Handelsausschuss des Senats bereits im Sommer einen Gesetzentwurf gebilligt, der «vernetzte Fahrzeuge» mit chinesischer Kontrolle in den USA verbietet. Gemeint sind damit alle modernen Autos mit einer Internetverbindung. Chinesische «Kontrolle» wurde als Anteil von mehr als 15 Prozent am Aktienkapital definiert.

Schutz der US-Autoindustrie

Mercedes will mit den US-Behörden kooperieren. «Unsere Aktionäre haben keine Sitze im Vorstand und keine Weisungsbefugnis», schreiben die Deutschen in einer Stellungnahme. «Die Firma unterstützt seit langem Massnahmen zum Schutz der nationalen Sicherheit der USA.»

Doch dem Senat geht es nicht nur um die Sicherheit. «Die US-Autoindustrie ist das Rückgrat der amerikanischen Industrie», betont der republikanische Mitinitiant und Senator Bernie Moreno (59) auf seiner Webseite. «Während Europa, Mexiko und andere zulassen, dass ihre Märkte von chinesischen Raubtieren überrannt werden, müssen die USA handeln, bevor es zu spät ist.»

Mercedes-Werk in den USA

Für Mercedes geht es um viel. Die USA sind mit jährlich rund 300'000 verkauften Autos ein wichtiger Markt. Die Deutschen bauen ihre Fahrzeuge in einem Werk in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama.

Um ein Verkaufsverbot abzuwenden, müsste Mercedes die chinesischen Miteigentümer auszahlen und deren Anteil unter 15 Prozent drücken. Eine Abstimmung im Senat wurde bis nach den Zwischenwahlen verschoben. Zumindest Mitinitiant Moreno will nach eigenen Angaben sicherstellen, dass Mercedes am Ende doch nicht verboten wird.