Die Highlights 2025 von Blick-Autopraktikant Juan Thomas

Nach all den objektiven Testberichten darf es gegen Ende des Autojahres ganz subjektiv werden: Das sind die persönlichen Auto-Highlights des Jahres 2025 von Blick-Praktikant Juan Thomas (24) im Rückspiegel.

Die erste Pressereise in Marseille mit Dacia

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Ein Jahr geht zu Ende, und mit ihm viele Momente, die im Alltag oft zu schnell vorbeiziehen. Mein Praktikumsjahr war geprägt von Erfahrungen, Begegnungen und Eindrücken, die mir besonders in Erinnerung bleiben werden. Zeit also, kurz innezuhalten, zurückzublicken – und die Highlights seit meinem Praktikumsbeginn im Februar Revue passieren zu lassen.

Die erste grosse Reise

Meine erste Auslandsreise im Rahmen meines Praktikums im Blick-Mobilitätsressort führt mich im April nach Marseille (F) zu Dacia. Gross sind Spannung und Vorfreude auf das, was mich erwarten wird. Im Mittelpunkt steht der neue Bigster – ein Budget-SUV und zugleich Dacias bislang grösstes Modell. Besonders beeindruckt mich, wie viel Aufwand der Hersteller in die technischen Präsentationen und ins Event investiert, obwohl es sich auf den ersten Blick doch um ein eher schlichtes Auto handelt. Umso überraschter bin ich dann, wie sehr mich der Bigster beim Fahren mit seiner einfachen, ehrlichen und günstigen Art überzeugen kann.

Gegen Ende des Jahres folgt meine bislang spektakulärste Modellvorstellung – und eine, die die Preisspanne zwischen günstig und exklusiv kaum deutlicher aufzeigen kann. Nach dem Dacia Anfang Jahr darf ich jetzt, quasi als Krönung meiner Ausbildung, den neuen Ferrari Amalfi in Faro (P) testen. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Da hatte ich als Junge doch Wochenende für Wochenende mit den Ferrari-F1-Boliden mitgefiebert – und jetzt sitze ich tatsächlich selbst am Steuer des jüngsten Ferrari-Modells. Eine vermutlich einmalige Erfahrung, die mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Und meine Fahreindrücke schildere ich dann in einem separaten Testbericht im neuen Jahr.