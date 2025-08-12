Rolls-Royce präsentiert den aufgefrischten Ghost Series 2, eine Luxus-Limousine der Extraklasse. Mit seinem 6,75-Liter-V12-Motor, exquisitem Design und höchstem Komfort setzt der Ghost weiterhin den Massstab im Segment der Luxusfahrzeuge.

1/22 Rolls-Royce feiert dieses Jahr die Modellpflege des Ghost Series 2. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts Rolls-Royce Ghost Series 2 ist eine Luxus-Limousine mit atemberaubendem Design

Allradlenkung erleichtert Manövrieren trotz 5,50 Meter Länge und 2,00 Meter Breite

Mindestpreis liegt bei 344'100 Franken, der Verbrauch bei 17,7 Liter pro 100 km Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Wer sich ein Auto mit bedingungslosem Komfort, Luxus und Leistung wünscht, und das komplett preisunabhängig, dem bleiben am Ende nur eine Handvoll Herstellern zur Auswahl. Der mit Abstand bekannteste und erfolgreichste im Luxussegment ist ohne Frage die britische Edelschmiede Rolls-Royce.

Seit Jahrzehnten fasziniert der Hersteller aus Goodwood mit Exklusivität und seinen einzigartigen Motoren. Sei es in der Luft – Rolls-Royce ist auch ein grosser Triebwerkbauer –, oder auf der Strasse. Der famose V12-Motor gibt auch in der aufgefrischten Luxus-Limousine Ghost Series 2 weiterhin den Ton an.

Vor der Fahrt

Optisch ist und bleibt der Ghost eine atemberaubende Schönheit, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Schweizer Strohmuseum in Wohlen AG bietet für unsere Aufnahmen die perfekte Fotokulisse. Mit seiner aussergewöhnlichen Kombination bestehend aus dem Farbton «Emperador-Trüffel» und der türkisfarbenen Zierlinie sticht der Rolls-Royce aus der grauen Masse auf Schweizer Strassen deutlich heraus. Das Design bleibt klassisch wie beim Vorgänger: Nur die Frontpartie präsentiert sich neu im Look der Rolls-Royce-Droptail-Modelle – den teuersten Autos der Welt, deren Preis im zweistelligen Millionenbereich liegen. Der Innenraum fasziniert weiterhin und ist klassisch gehalten. Weisse Ledersitze, die wie die Karosserie mit türkisen Akzenten verziert sind, in Kombination mit Holz-Elementen, verwandeln den Ghost zu einer VIP-Lounge auf vier Rädern.

Auf der Strasse

Ob in der Stadt, auf dem Land oder der Autobahn – der Ghost zieht selbst in der luxusverwöhnten Schweiz die Blicke auf sich. Der 6,75-Liter-Zwölfzylinder treibt den 2,5 Tonnen schweren Briten mühelos voran – weit im Hintergrund vernehmen wir das dezente Wummern des mächtigen Aggregats. Auffallend ist für Aussenstehende aber vor allem die Dimension von 5,50 Metern Länge und über zwei Metern Breite. Trotz dieser Masse und dem Gewicht fährt sich der Ghost dank adaptiver Luftfederung sehr geschmeidig, wobei die Allradlenkung das Manövrieren besonders in der Stadt spürbar erleichtert. So lockerleicht der Ghost dahingleitet: Bei Bedarf sorgen 571 PS (420 kW) dafür, dass die Luxuslimousine wie ein Sportwagen davonzieht.

Rolls-Royce Ghost Series 2 Antrieb 6,75-Liter-V12-Biturbo-Benziner, 571 PS (420 kW)@5000/min, 850 Nm@1600/min, 8-Stufen-Automatik, Allradantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 4,8 s, Spitze 250 km/h

Masse L/B/H 5,54/2,14/1,57 m, Gewicht 2490 kg

Umwelt WLTP 15,7 l/100 km 341 g/km CO₂, Energieklasse G

Preise ab 344'100 Franken, Testwagen mit Optionen 493'425 Franken Antrieb 6,75-Liter-V12-Biturbo-Benziner, 571 PS (420 kW)@5000/min, 850 Nm@1600/min, 8-Stufen-Automatik, Allradantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 4,8 s, Spitze 250 km/h

Masse L/B/H 5,54/2,14/1,57 m, Gewicht 2490 kg

Umwelt WLTP 15,7 l/100 km 341 g/km CO₂, Energieklasse G

Preise ab 344'100 Franken, Testwagen mit Optionen 493'425 Franken Mehr

Das war gut

Egal auf welchem Platz man in diesem Rolls-Royce Platz nimmt – jeder Passagier bekommt das besondere Feeling durch edel verarbeitete Sitze und die klangvolle Musikanlage zu spüren. Doch der Passagier auf dem «Ehrenplatz» hinten rechts hat einen besonderen Vorteil, da man von dort aus den vorderen Sitz auf Wunsch verstellen und seine Beine sogar hochlegen kann. Auch der Einstieg ist dank gegenläufig öffnenden Portaltüren – wie sie auch im Luxus-SUV Cullinan zu finden sind – besonders bequem. Überraschend geräumig wirkt der Kofferraum, der mit 464 Liter Volumen genügend Raum und Tiefe für zwei Golftaschen bietet.

Das war schlecht

Womit man bei solch einem massiven und starken Motor rechnen muss, ist ein enormer Verbrauch. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 17,7 Litern laut Bordcomputer liegt der Ghost genau zwei Liter über dem angegebenen Normverbrauch. Für die Besitzerin eines Rolls-Royce Ghost kein Grund zur Beunruhigung, da schon der Anschaffungspreis bei mindestens 344'100 Franken liegt. Mit diversen Konfigurationen wie im Testfahrzeug bewegt sich die solvente Kundschaft schnell im Bereich von einer halben Million Franken. Das Infotainment hält wie alle modernen Autos diverse aktuelle Funktionen und Assistenten bereit, wobei die aufgeräumte Benutzeroberfläche zuerst fast etwas zu clean wirkt. Doch das darf sie auch sein, da sie darauf ausgerichtet ist, schlicht und edel zu wirken.

Das bleibt

Mit dem Ghost, der sich nur leicht von seinem Vorgänger unterscheidet, legen die Briten die Messlatte im Luxussegment weiterhin hoch für jeden anderen Hersteller, der in der obersten Liga mitspielen will. Der Ghost erfüllt jede Anforderung, die man an eine Edellimousine stellen kann – wenn nicht, lässt sich gegen entsprechenden Aufpreis garantiert etwas arrangieren. An Geld mangelt es der Rolls-Royce-Klientel, unter der sich erstaunlich viele junge Menschen befinden, schliesslich nicht.